Recidivista vyhral voľby, starostom Žehne sa nestane

Pri kandidatúre nepriznal úmyselné trestné činy, údajne pre zlý výklad.

18. jan 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

ŽEHŇA, PREŠOV. Obec Žehňa neďaleko Prešova si bude musieť zopakovať voľbu starostu.

O neplatnosti jesenných volieb rozhodol v stredu Ústavný súd SR (ÚS SR).

Ten ešte v decembri vydal rozhodnutie o tom, že ich víťazovi Atilovi Géňovi (Strana rómskej koalície - SRK) nesmie byť vydané osvedčenie o zvolení do funkcie.

Prekážkou, aby sa Géňa stal starostom, je jeho odsúdenie za úmyselné trestné činy, ktorých sa v minulosti dopustil.

Medzi trestami, ktoré sa podľa medializovaných informácií mali týkať sexuálneho zneužívania, podvodu i sprenevery, je aj 16-mesačný pobyt vo väzení.

Napriek tomu, že mu neboli jeho vážne prehrešky voči zákonu zahladené súdom, podpísal pred voľbami ako kandidát čestné prehlásenie o svojej bezúhonnosti.

Na Géňovu búrlivú minulosť upozornil ÚS SR protikandidát a dosluhujúci starosta Slavomír Lipták (Smer), ktorého Géňa porazil o 35 hlasov.

Politik býva na úrade

Za Géňom sme sa boli pozrieť priamo v Žehni.

Na obecnom úrade nám povedali, že nevedia, kde by sme ho mohli nájsť, pretože trvalý pobyt má "ako bezdomovec" nahlásený priamo na úrade.

„Kde presne býva pán Géňa, nemáme vedomosť. Musíte sa opýtať miestnych v rómskej osade,“ odkázal nám jeden zo zamestnancov.

Na úrade sme nezastihli ani starostu Liptáka, ktorý stále vykonáva funkciu.

Miestni na neho dopustiť nedajú

Na nezákonne kandidujúceho politika sme sa opýtali prvej Rómky, na ktorú sme natrafili cestou.

„Atilu poznám. Bude starosta,“ povedala so záujmom a ponúkla sa, že nás odprevadí k domu, kde by sme ho mali nájsť.

Cestou sme jej vysvetlili, že v dedine si budú musieť hľadať nového starostu.

„To sú všetko iba klamstvá na neho. Neverím, že by to bola pravda. To je politika,“ zhodnotila.

Dodala, že Géňu poznajú ako človeka, ktorý miestnym Rómom pomáha a že ho zvolia znovu. „Keď nebude môcť kandidovať, nebudeme ani voliť.“

Cestou sme stretli viac osadníkov, ktorí sa stotožnili z názorom, že pre nich je tento kandidát najlepšou voľbou.

V dome, pred ktorý nás žena zaviedla, nám povedali, že tam nie je. Máme ho hľadať v Prešove.

„Išiel do svojej kancelárie. Tu je iba niekedy,“ vysvetlil nám domáci.

Géňu sme nakoniec našli na adrese jeho občianskeho združenia v centre Prešova.