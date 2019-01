Prešovský dopravný Masterplan za 700-tisíc je už na svete. Čo zistil a čo navrhuje

Experti z Prahy predtým robili aj pre Košice, ktorých stratégia stála vyše milióna.

21. jan 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov si dalo vypracovať strategický dokument v oblasti dopravy.

Stratégia udržateľnej mobility alebo Masterplan stál 687 840 eur s DPH a bol financovaný z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Rozsiahly materiál, ktorý má niekoľko sto strán, spracovala česká spoločnosť NDCon z Prahy.

Tá predtým robila podobnú zákazku aj pre Košice, od ktorých za Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta zinkasovala v roku 2015 skoro 1,1 milióna eur tiež z eurofondov.

Prešovský Masterplan hovorí o tom, čo by sa malo v meste urobiť najbližšie roky pre zlepšenie dopravnej situácie.

Vychádza pritom zo zozbieraných dát a analýz.

Konkrétne riešenia sú navrhované aj s ohľadom na finančné možnosti investorov (mesto, štát, európske zdroje).

Konečné rozhodnutia o realizácii navrhovaných opatrení však budú závisieť od politických rozhodnutí.

Mesto malo neaktuálny dokument

Vo vypracovanom dokumente, ktorý už schválila mestská rada, boli stanovené výhľadové strategické ciele ako stav dopravného systému, ku ktorému by mal Prešov smerovať v období do roku 2040.

„Strategické ciele sú zamerané na dostupnosť a prepojenie riešeného územia, plynulosť cestnej dopravy, atraktivitu verejnej dopravy a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie,“ píše sa v dokumente.

Mesto zatiaľ disponovalo len Generelom dopravy z roku 1988, ktorý je od roku 2008 neplatný a rozhodnutia sa prijímali bez komplexných podkladov.

Nový Masterplan už hovorí o konkrétnych riešeniach na základe aktualizovaných dát o pohybe v meste a jeho okolí.

Napríklad z nich vychádza aj to, že po dostavaní severného a západného obchvatu klesne počet vozidiel v meste o polovicu, alebo poukazuje i na zbytočnosť východného obchvatu (navrhuje ho realizovať iba ako cestu tretej triedy).

Súčasťou je aj softvér, ktorý po zadaní vstupných dát dokáže modelovať rôzne dopravné situácie a predpovedať správanie vodičov.

Takto sa dá zisťovať, ako ovplyvní realizácia konkrétnej cestnej stavby (napr. preložka I/68, budovanie obchvatov a pod.) dopravu v meste.

Využiť sa dá aj pri ďalších zamýšľaných investíciách, ako napríklad pri výstavbe obchodných centier či štadiónov.

Zároveň môže pomôcť modelovať situácie pri rekonštrukciách a cestných obmedzeniach, takže radnica sa môže na základe podkladov rozhodovať o synchronizácii prestavieb tak, aby to malo čo najmenší negatívny vplyv na dopravu.

Ľudia majú presadnúť z áut do MHD

Dokument pomenúva aj hlavné problémy dopravy v meste a k čomu by mala smerovať.

„Cieľom nie je vytvoriť najlepšiu uličnú sieť s najväčšou kapacitou, ale cieľom je ovplyvniť správanie sa ľudí, ktorí prichádzajú do mesta. To znamená tak, aby to bolo financovateľné, aby to fungovalo do budúcnosti, neboli dlhé kolóny, preplnené autobusy a rozložili sa investície,“ povedal v rozhovore jeden z tvorcov strategického dokumentu Jan Kašík.

Zároveň opatrenia smerujú k tomu, aby ľudia namiesto automobilov využívali verejnú dopravu, cyklistickú alebo chodili pešo. Preto je potrebné urobiť opatrenia aj v týchto oblastiach, aby sa zatraktívnila a vedela konkurovať autám.