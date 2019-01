Výstavba akvaparku v Lipanoch mešká

Termín investorovi predĺžili. Prvú časť chcú otvoriť v júni.

23. jan 2019 o 11:44 TASR

LIPANY. Akvapark v Lipanoch v okrese Sabinov je podľa primátora Vladimíra Jánošíka (Smer) pred dokončením.

Ako uviedol, v júni plánuje súkromný investor otvoriť letnú časť s vonkajšími bazénmi a prvou časťou toboganov.

Na mieste, kde sa nachádza akvapark, je vrt s termálnou vodou, ktorá má takmer 90 stupňov Celzia.

„Tridsaťmesačná lehota výstavby uplynula v novembri a my sme vyšli investorovi v ústrety, pretože už rozpracováva aj celoročnú prevádzku. Preto došlo možno k omeškaniu výstavby, čo sa týka letnej časti. Poslanci ani ja sme nemali problém predĺžiť tento projekt o rok," uviedol Jánošík s tým, že po otvorení letnej časti bude investor pokračovať v dokončení celoročnej prevádzky.

„Nepredpokladá, že by mu to trvalo až 30 ďalších mesiacov," doplnil Jánošík.

Dúfajú v oživenie cestovného ruchu

Od dokončenia a spustenia akvaparku si sľubujú rozvoj cestovného ruchu.

„Je to také srdce budúcich Lipian. Samozrejme, chceme do budúcna práve investorovi a budúcim návštevníkom pomôcť formou rozvoja cyklotrás a ďalších možností návštevnosti. Na jar chceme vypracovať štúdiu, lebo máme 15 hektárov vlastných pozemkov, na ktorých je štvorhektárový akvapark. Radi by sme vypracovali jednoduchšiu štúdiu a ponúkli na predaj pozemky budúcemu investorovi, ktorý by chcel podnikať napríklad v oblasti stravovacích služieb a ubytovania," dodal Jánošík.