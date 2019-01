V Rožkovanoch sa búria proti stavbe bytov. Tvrdia, že Rómovia si ich majú stavať sami

Obec môže prísť o 22-tisíc eur.

25. jan 2019 o 0:00 Michal Ivan

ROŽKOVANY. Niekoľko rokov pracovalo vedenie obce na projekte zlepšenia bývania pre Rómov, ktorí žijú v chatrčiach.

Všetko už bolo schválené aj zastupiteľstvom, ale proti stavbe sa vzbúrila približne polovica obce.

Rodiny žijú v zlých podmienkach

V obci Rožkovany (okres Sabinov) býva približne 1 300 obyvateľov, z ktorých je asi 200 Rómov.

Väčšina z nich žije v chatrčiach v dezolátnom stave.

Týka sa to hornej osady, kde ľudia v obydliach nemajú napojenú vodu, súpisné čísla a viaceré sú nelegálne napojené na odber elektriny.

Žije tam približne 35 rodín a niektoré vo veľmi stiesnených podmienkach.

Jednou z takých ľudí je aj 26-ročná Mária, ktorá má päť detí vo veku od dvoch do dvanásť rokov. V jednoizbovej chatrči s rozmermi asi 2 x 6 metrov žijú všetci pokope.

V izbe sa nachádza jedna dvojposteľ, matrac, skriňa, menšia skrinka s televízorom a malý kotol na kúrenie i varenie.

Pre svoje deti však chce zlepšiť bývanie.

„Chceme, aby deti nevyrastali tak ako my. Nemám ich ani kde dať spať. Jedno z mojich dievčat chodí spať k mame, lebo mám iba jednu veľkú a jednu malú posteľ, takže nemám ich všetky ani kde uložiť,“ povedala Mária.

Verí v pomoc zo strany obce.

Už teraz tam chodí aj sociálna pracovníčka, ktorá pomáha týmto rodinám, okrem iného aj s finančnou gramotnosťou.

Podobne ako Máriina rodina si už viaceré odkladajú mesačne peniaze, aby postupne mohli prejsť do projektu prestupného bývania.

Rómov sa snažia integrovať

Obec sa približne pred štyrmi rokmi pustila do postupnej integrácie rómskej komunity.

Starostka, ktorá začala svoje druhé funkčné obdobie, tvrdí, že dovtedy sa osade venovala minimálna pozornosť.

„V našej obci začíname od nuly. Občania žijú v chatrčiach, takže každá iná príležitosť ich dokáže posunúť dopredu,“ povedala starostka Beáta Kollárová (nezávislá).

Tvrdí, že postupnými krokmi sociálnych pracovníkov už vidno aj prvé výsledky vo forme dochádzky detí do školy.

Zastupiteľstvu predstavila aj zámer zapojenia sa do projektu prestupného bývania, kde by sa pomalými krokmi mali ľudia z osady integrovať do spoločnosti a nájsť si nakoniec vlastné bývanie.

„Obec má zámer vybudovať bytové domy nižšieho štandardu s intenzívnou podporou terénnej sociálnej práce a asistenta bývania. Tí sa budú snažiť u nich formovať návyky a zlepšovať finančnú gramotnosť k tomu, aby dokázali sami manažovať svoje záležitosti, týkajúce sa bývania,“ vysvetlila Kollárová.

Pripomína, že rodiny musia spĺňať aj kritériá, aby mohli získať bývanie.

Musia byť obyvateľmi obce, mať vysporiadané záväzky voči obci, dochádzka detí do školy a musia sa napríklad aj zapájať do trhu práce, trebárs formou verejnoprospešných prác.

Obec môže prísť o 22-tisíc eur

Stavať by sa podľa plánov mali dva bytové domy s 18 bytovými jednotkami.

Obecné zastupiteľstvo všetko schválilo a projekt napredoval, až sa dostal do územného konania.

Začiatkom tohto roka sa však objavila nevôľa obyvateľov a proti výstavbe sa podpísala asi polovica obyvateľov obce.