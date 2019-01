Pri Prešove má vyrásť nový nákupný areál. Stavať chcú pri národnej kultúrnej pamiatke

Bývalá mestská vodáreň už roky chátra, môže sa to zmeniť.

29. jan 2019 o 0:00 Michal Ivan

Vodáreň by sa vďaka investorovi mohla rekonštruovať.(Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Do katastrálneho územia Ľubotíc na Bardejovskej ulici mieri investor so zámerom vybudovania nákupného areálu s obchodmi a hypermarketom.

Plány majú aj s unikátnou technickou pamiatkou.

Vyrásť majú dva objekty

Prešovčania môžu v najbližších rokoch očakávať novú investíciu v podobe polyfunkčného areálu obchodu a služieb.

Spoločnosť Accept si na svoj zámer dala vypracovať posudok ohľadne vplyvu na životné prostredie.

Na približne päťhektárovom pozemku za predajňou Lidl by mali vyrásť dva jednopodlažné objekty.

Podľa zámeru investora sa v projekte počíta so zastavanou plochou obchodného domu vo výmere takmer 5,5 tisíc metrov štvorcových a plocha retailu by mala vzniknúť na 4,6 tisíca metroch štvorcových.

Investovať by sa mohlo 15 miliónov

Celý areál sa má napojiť na existujúcu komunikáciu zo svetelnej križovatky na Bardejovskej ulici, ktorá sa už teraz využíva pre obchodný dom Lidl.

Súčasťou bude aj parkovisko pre zákazníkov a zamestnancov s predpokladanou kapacitou 489 parkovacích miest.

Investor uvažuje so začiatkom výstavby v máji tohto roka a otvorenie by Prešovčania mohli očakávať v júni budúceho roka.

Celková investícia do projektu by sa podľa odhadov mohla pohybovať na úrovni 15 miliónov eur a vzniknúť by mohlo asi 90 pracovných miest.

Vodáreň by mala byť šperkom lokality

Na riešenom pozemku sa nachádza aj bývalá mestská vodáreň z roku 1906, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka.

Technická pamiatka je v súkromnom vlastníctve a v súčasnosti v schátralom stave.

Investor však avizuje, že by sa v rámci projektu mohla obnoviť.

„Vodáreň je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorú budeme určite rekonštruovať, avšak rekonštrukcia závisí aj od jej budúceho využitia. Veľmi pomôže, ak v danej lokalite vznikne komerčná zóna, ktorá zatraktívni územie pre ľudí z okolia,“ povedal zástupca spoločnosti Accept Dušan Goban.

Jej bližšie využitie a termín rekonštrukcie pre Korzár nespresnil.

Pre reality.trend sa však vyjadril, že do diskusie o možnej využiteľnosti chátrajúcej pamiatky by chceli zapojiť aj verejnosť.

Ambíciou je aj to, aby sa nevytvorila jednoduchá komerčná zóna, ale miesto, kde sa včlení takýto prvok spolu so zeleňou, parčíkom a korzom.

„Z hľadiska nemalých investícií do infraštruktúry a budúcich objektov v tejto komerčnej zóne je potrebná postupnosť. Táto stavba si zaslúži osobitnú pozornosť a chceme príprave jej rekonštrukcie venovať viac času. Stavba Vodárne je začlenená do budúcej komerčnej zóny a mala by byť šperkom tejto lokality,“ dodal Goban.