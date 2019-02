V kauze brutálnej vraždy vo Vtáčkovciach padol verdikt

Súd rozhodoval na základe nepriamych dôkazov.

1. feb 2019 o 14:00 Michal Ivan

PREŠOV. Okresný súd v Prešove vyniesol verdikt v prípade obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Súd uznal za vinného obvineného Michaila Ch., ktorý svoju vinu počas celého súdneho procesu popieral.

Voči piatkovému rozsudku sa ihneď odvolal.

Brutálna vražda

Vražda sa stala v lete 2016 v lese medzi obcami Varhaňovce (okres Prešov) a Vtáčkovce (okres Košice-okolie).

Telo 27-ročnej Veroniky s rozťatou hlavou našli po trojdňovom pátraní.

Na tele nebohej bolo zistených 17 sečných a rezných rán spôsobených pravdepodobne mačetou.

Útočník začal svoju obeť udierať do oblasti hlavy.

Veronika sa snažila brániť a utiecť, no útočník pokračoval aj po tom, čo po dvadsiatich metroch spadla na zem. Vtedy jej zasadil smrteľné rany do oblasti hlavy.

Obvinený bol jej bývalý priateľ gréckeho pôvodu Michail Ch., s ktorým sa v osudnú noc stretla.

Ten za ňou pricestoval z Nemecka na Slovensko vraj preto, aby jej odovzdal peniaze v hotovosti. To však priznal až neskôr. Súd to spochybnil.

Počas pátrania nedal nikomu z jej príbuzných vedieť, že sa s Veronikou stretol, na čo poukazoval aj súd.

Obvinený trvá na svojej nevine

V osudnú noc vyšla Veronika z domu a nasadla do auta obvineného len v nočnej košeli. Odviezli sa za dedinu, čo priznal aj obvinený.

Počas celého súdneho procesu však Michal Ch. tvrdil, že Veronika z auta po hádke vystúpila a on odišiel naspäť do Nemecka, kde hneď po príchode predal svoje auto.

Snažil sa poukázať aj na neznáme auto, ktoré ich vraj sledovalo, či na jej údajného druhého priateľa.

Veronika spolu s Michailom mali maloletého syna, ktorý žil viac ako rok s otcom v Nemecku napriek tomu, že bol úradne zverený do starostlivosti matky.

Rodičia zavraždenej si myslia, že za usmrtením mohol byť práve spor o dieťa a sociálne výhody, ktoré mal Michail poberať v Nemecku.

Za brutálnu vraždu dostal 21 rokov

V piatok sa ukončil proces na Okresnom súde v Prešove. Pred rozhodnutím súdu Michail Ch. v záverečnej reči naďalej popieral svoju vinu.

„Je mi to veľmi ľúto, čo sa stalo, ale ja som to fakt nespôsobil,“ povedal obvinený.

Okresný súd na základe dokazovania v piatok rozhodol a Michaila Ch. uznal vinným.

„Iného úmyselne usmrtil a taký čin spáchal závažnejším spôsobom konania a to surovým spôsobom, čím spáchal obzvlášť závažný zločin vraždy. Za to mu súd ukladá trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov,“ vyniesol verdikt sudca.

Odsúdený bol zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia.

Michail Ch. sa ihneď po rozsudku na mieste odvolal voči celému rozhodnutiu.

Prípad tak poputuje na krajský súd, ktorý by mal definitívne rozhodnúť.

Rozhodovali nepriame dôkazy

Súd v odôvodnení poukázal na viaceré nezrovnalosti vo výpovediach obžalovaného.

„Tento prípad bol veľmi špecifický tým, že neboli žiadne priame dôkazy, ktoré by bytostne spájali obžalovaného priamym predmetom alebo DNA s miestom činu. Avšak súdy hodnotia dôkazy nielen v jednotlivosti, ale aj vo vzájomnej súvislosti,“ povedal sudca okresného súdu.

Poukázal na to, že poslednou osobou, ktorá bola v kontakte so zavraždenou, bol práve obžalovaný.

„Obžalovaný odišiel zo Slovenska a pri prvých kontaktoch s najbližšími nikomu neuviedol tú skutočnosť, že by na Slovensku bol. A tých telefonátov bolo viacero,“ vysvetľoval sudca.

Aj keď tvrdil, že Veronika po hádke vystúpila z auta, nezaujímal sa, či nakoniec došla v poriadku domov.

V kontexte dôkazov a výpovedí obžalovaného zhodnotil súd jeho vysvetlenia „nielen ako nedôveryhodné, ale ako vyslovene klamstvo“.

Podľa súdu je nelogické, aby išiel fyzicky odovzdať 800 eur Veronike a cestoval za ňou kvôli tomu približne 3-tisíc kilometrov, keďže ich mohol poslať na účet.

Súd poukázal aj na správanie po skutku a viaceré protirečenia.

Matka zavraždenej: Najviac ublížil svojmu synovi

Verdikt si prišli vypočuť aj Veronikini rodičia.

„Dcéru mi to nenahradí, škoda rozprávať. Všetko to urobil kvôli vnúčikovi. On nechcel vrátiť chlapca kvôli peniazom, lebo tam mal výhody,“ povedal otec.

„Nech už nikdy nevyjde z basy a nech tam dožije. Tým, čo urobil, nám ublížil, lebo sme prišli o dcéru, ublížil svojej rodine, lebo celá rodina sa za neho hanbí a ani toľko im za to nestojí, aby prišli aspoň raz, odpísali ho. Ublížil aj sebe, lebo bude v base, ale najviac ublížil svojmu synovi. Jeho syn bude rásť ako sirota, mama mŕtva, otec vo väzení. Môže rozmýšľať, čo urobil. Ublížil všetkým dookola,“ povedala mama Veroniky.

Rodinu čaká ešte dokončiť boj o svojho 9-ročného vnuka, ktorého chcú získať do svojej opatery.

Malý Miško už niekoľko rokov žije v opatere nemeckej sociálky.

Rodina verí, že súd v Nemecku vyhrajú a ich vnuk sa bude môcť vrátiť domov.