Bardejovský výrobca tvrdí, že mäso bolo v poriadku

Výrobca sa ohradil voči zatiahnutiu do kauzy.

7. feb 2019 o 11:16 Michal Ivan

BARDEJOV. Bardejovský výrobca mäsových výrobkov reaguje na kauzu poľského mäsa.

Tvrdí, že mali všetky potrebné doklady o neškodnosti mäsa.

Spoločnosť pred pár dňami avizovala aj možné prepúšťanie väčšiny zamestnancov v dôsledku zatiahnutia do kauzy.

Mäso nepochádza z chorých kráv

Spoločnosť vo štvrtok opäť verejne reagovala na kauzu.

„Hovädzie mäso dovezené z Poľska na Slovensko spoločnosťou Mäsovýroba Cimbaľák nepochádzalo z chorých kráv,“ tvrdí spoločnosť v tlačovej správe.

K dispozícii majú aj doklady, ktoré potvrdzujú nezávadnosť – od Veterinárneho hygienického ústavu vo Varšave, dotknutého poľského bitúnka z Mazovského vojvodstva, sprievodné doklady pri dodávke mäsa, či prehlásenie dodávateľa z Poľska o nezávadnosti.

Podľa spoločnosti všetky tieto subjekty vstupujúce do procesu kontroly mäsa pred jeho dovozom osvedčili, že mäso je v poriadku.

„Naša spoločnosť po dodávke mäsa taktiež vykonala všetky náležité kontroly – senzorickú, vizuálnu aj pachovú. Takisto sme nezistili akúkoľvek závadnosť,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Mäsovýroba Cimbaľák Pavol Sčensný.

Závadné mäso by neprebrali

Ako tvrdia, celkový objem 113,9 kilogramov dovezeného mäsa z Poľska nespracovali na ich výrobky, ale distribuovali ho ďalej.

„Ak by mäso vykazovalo akékoľvek známky závadnosti, ani my, ani naši odberatelia by ho neprevzali,“ upozorňuje generálny riaditeľ spoločnosti.

Podľa nich je mäso pochádzajúce z chorých zvierat spoznateľné voľným okom – mäso je mazľavé a má na sebe znateľné čierne fľaky.

„V prípade zistenia, že nám bolo dodané mäso, ktoré nie je zo zdravotného hľadiska v poriadku, neuskladnili by sme ho a nepredávali by sme ho ďalej. Sme spoločnosť, ktorá na silne konkurenčnom trhu pôsobí 25 rokov. Obchodovanie s chorým mäsom považujeme za vysoko neetické a odsudzujeme ho,“ povedal majiteľ spoločnosti Juraj Cimbaľák.