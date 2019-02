Prešovskí poslanci kritizujú drahý útulok, mesto sa bráni

Tvrdia, že sa za to môžu postaviť tri rodinné domy.

PREŠOV. Mestu Prešov dlhodobo chýbal útulok pre zvieratá.

Konečne ho začali budovať v septembri minulého roka v lokalite Šalgovík na pozemkoch pri ceste k priemyselnému parku, v areáli bývalých hydinární.

Poslanci však majú pochybnosti o cene.

Cena ako za tri rodinné domy

Na stredajšom zastupiteľstve prišla na pretras téma ceny výstavby útulku.

Mesto si nechalo vypracovať projektovú dokumentáciu za takmer 10-tisíc eur ešte v roku 2017.

Útulok postavila na základe zmluvného vzťahu s mestom spoločnosť Technické služby mesta Prešov.

„Stavba bola ukončená v zmysle rozsahu zmluvy o dielo, napokon prebiehala v dvoch fázach. Prvá sa začala 1. septembra 2018 s nákladmi 179 904,11 eura, ale 9. novembra 2018 vznikol dodatok k zmluve za 54 973 eur s DPH. V tejto fáze sa rozšírila kapacita útulku o dva koterce, unimobunku pre malé zvieratá a technické veci,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková.

Táto suma vyvolala pochybnosti nielen na sociálnych sieťach, ale aj na stredajšom zastupiteľstve.

„Nedá mi nespomenúť, k akej sume sme prišli k dnešnému dňu. Summa summarum je to 244-tisíc eur. Choďte sa pozrieť, ako to tam vyzerá za túto sumu. Niektorí hovoria, že za to vybudujú tri rodinné domy. Nemáme problém dať, lebo útulok treba, ale suma je nehorázna,“ povedal Miroslav Benko (Smer-SD).

Technické služby sa obhajujú projektom

Podľa riaditeľa Technických služieb mesta Prešov Milana Tótha je táto suma v poriadku a stavbu realizovali na základe dohodnutej zmluvy o dielo.

„Zmluva mala riadny rozpočet, ktorý nám dalo mesto, a všetky položky boli dodržané. Myslím si, že bolo všetko v súlade s našou dohodou s mestom,“ povedal Tóth.

Podľa neho je potrebné zohľadniť do ceny okrem unimobuniek a kotercov aj terénne úpravy a ďalšie náklady.

„Bola to húština, menší hájik. Boli vykonané terénne úpravy, sú tam zriadené všetky siete. Kontajnery sú len časťou, je tam vykopaná studňa a kompletné oplotenie. To je špeciálne, keďže je to v extraviláne, museli sme ho urobiť odolné voči podhrabaniu, či už zvnútra alebo zvonku. Je tam ešte samostatný oddiel pre mačky, taktiež spolu s oplotením,“ vysvetľuje Tóth.

Tvrdí, že kontajnery sú rôznej výbavy, sú v nich aj šatne, kancelária, ošetrovňa a sklad pre krmivo.

„Koterce sú pevné stavby s prekrytím a výbavou. Ja si nemyslím, že je niečo predražené, lebo sme to videli po položkách. Bolo to korektne vytvorené, tak ako sme sa dohodli,“ tvrdí riaditeľ.

Cena sa zdala vysoká aj primátorke

Výsledná cena za dielo sa primátorke pôvodne taktiež zdala privysoká.

„Ja som tiež laik v tejto veci. Popravde, keď som si prešla rozpočet, samotné koterce nie sú také drahé. Tie stoja možno 40 až 50-tisíc. Je tam položka navŕtanie studne, oplotenie a tak ďalej. Keď je to rozmenené na drobné, suma nie je veľká. Treba si uvedomiť, že sme išli do úplne nedotknutého územia. Preto je tá cena taká vysoká,“ vysvetľuje primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Turčanová však tvrdí, že pôvodná projektová dokumentácia počítala s rozpočtom 300-tisíc eur.

„Chápem oprávnenú kritiku poslancov, sama som sa čudovala, ale niekedy nám treba zastaviť veci ešte v štádiu projektovej dokumentácie a povedať, že tadiaľ cesta nevedie,“ povedala primátorka.

Prevádzkovateľ vzíde z výberového konania

Lokalitu hľadali viac ako dva roky, teraz je už stavba odovzdaná a čaká sa na jej kolaudáciu.

Potrebné je doriešiť ešte prevod približne 90 metrov štvorcových pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom (v stredu schválili navýšenú cenu za kúpu poslanci).

Kritiku vyvolala aj lokalizácia útulku.

„Ak sme chceli postaviť útulok, musíme si nájsť priestor. Mesto má obmedzené možnosti, mohli sme kupovať od súkromníkov, ale zvolili sme cestu, že ideme stavať na vlastných pozemkoch,“ vysvetlila Turčanová.

Stavba už bola odovzdaná a potrebná je ešte kolaudácia stavby, otvoriť by ho mali v jarných mesiacoch.

Kto bude prevádzkovať útulok, je ešte otázne.

„Pôvodný zámer bol, aby správou boli poverené Technické služby. Ale viem, že viaceré aktivistické skupiny majú záujem sami prevádzkovať útulok. Preto vypíšeme výberové konanie a budú sa môcť uchádzať,“ vysvetlila primátorka.

Karanténna stanica zatiaľ ostáva na Dúbrave, avšak v druhej etape stavby by sa mala presunúť k novovytvorenému útulku.