Zdieľané bicykle majú byť čoskoro aj v Prešove. Poslanci im dali zelenú

Neziskovka hľadá dobrovoľníkov.

16. feb 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Poslanci mestského zastupiteľstva na poslednom rokovaní schvaľovali zámer dlhodobého prenájmu pozemkov pre neziskovú organizáciu, ktorá sa púšťa do projektu zdieľaných bicyklov v Prešove.

Poslanci projekt podporili

Nezisková organizácia Greencubator predstavila zámer projektu zdieľaných bicyklov ešte minulý rok.

Ide o komunitný projekt, ktorý počíta aj so zapojením dobrovoľníkov a požičiavanie bude fungovať na základe dobrých skutkov.

S mestom museli vyriešiť prenájom pozemkov, na ktorých budú umiestnené stojany pre bicykle.

Prenájom sa týka štyroch pozemkov v rôznych lokalitách mesta vo výmere šesť metrov štvorcových.

Poslanci zatiaľ jednohlasne schválili zámer prenájmu pozemkov na dobu neurčitú za cenu jedno euro za meter štvorcový na rok.

Na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva by mali dotiahnuť už ostrý prenájom pozemkov.

Vzniknú štyri stojiská

Stojiská pre zdieľané bicykle sa budú nachádzať na Ulici 17. novembra a Košickej ulici v blízkosti autobusových zastávok.

Ďalšie dve stojiská sú situované v centre mesta – medzi severným parkom a budovou Kolégia a v blízkosti radnice.

Zatiaľ majú k dispozícii približne 19 bicyklov, ktoré budú spravované prostredníctvom mobilnej aplikácie.

S oficiálnym spustením projektu sa počíta na jar tohto roku.

„Ešte nie je určený presný termín, ale urobíme všetko pre to, aby sme to na jar tohto roku spustili,“ povedala Soňa Kostovčíková z organizácie Greencubator.

Hľadajú dobrovoľníkov

Organizácia v prípade úspechu počíta neskôr aj s ďalším zavedením stojanov pre bicykle.

„Veľmi radi by sme v budúcnosti rozširovali tento projekt. Ak sa stretneme s pozitívnym prístupom Prešovčanov a nebudú sa bicykle ničiť a kradnúť, tak chceme určite rozšíriť počet bicyklov aj počet stanovíšť. Závisí to od toho, ako to ľudia prijmú,“ vysvetľuje Kostovčíková.

Dôležitý je v tomto projekte komunitný rozmer.

Neziskovka v súčasnosti zháňa aj dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s prevádzkovaním bicyklov.

Fungovanie projektu Bicykle si budú môcť ľudia vyzdvihnúť v stojiskách a prvá hodina bude zdarma. V prípade, že používateľ chce bicykel využívať dlhšie, musí zaň zaplatiť kreditom. Kredit bude pridelený jedno euro = 1 kredit. Kredity bude možné získať aj za dobré skutky – napríklad venčenie psa z útulku, dobrovoľnícka činnosť, darovanie teplého jedla, darovanie bicykla a podobne.