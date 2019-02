Skladba Milión eur vznikla z hnevu po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Edo Klena a Katka Knechtová predstavili jej novú verziu.

21. feb 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Známy prešovský hudobník Edo Klena napísal minulý rok skladbu Milión eur ako priamu reakciu na udalosti z konca februára 2018, keď rukou brutálneho vraha prišli o život novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová.

Prvá akustická verzia pesničky vznikla u Eda Klenu doma v obývačke.

Počas príprav nového albumu Vata však s kapelou Klenoty vznikla aj jej štúdiová rocková podoba v spolupráci s Katkou Knechtovou.

Pieseň ako strašná pečať roka 2018

Pôvodná verzia vznikla spontánne pred rokom počas udalostí, ktorých smutné výročie si teraz pripomíname.

„Pieseň vznikla spontánne na druhý deň po zverejnení udalosti zo smútku, beznádeje a hnevu. Mal som pocit, že to môže byť zlomový okamih v ceste celej našej spoločnosti a ak sa to zametie pod koberec, tak to bude ďalší signál pre sily temna, že môžu čokoľvek. Každý môže urobiť niečo, ja som pesničkár, tak som napísal pieseň. V tom čase som už mal rozrobený nový album a bolo mi hneď jasné, že táto pieseň ako strašná pečať roka 2018 musí byť jeho súčasťou,“ povedal o skladbe jej autor Edo Klena.

Katka Knechtová: Bola som poctená

Na novej verzii skladby sa podieľala aj známa prešovská speváčka.

„Symbolicky som chcel, aby pieseň spievali žena a muž. Za všetky matky a otcov, ktorým sa to môže stať, ak ich dcéry alebo synovia skrížia cestu vyšším záujmom. Katku som si želal, lebo som ju tam skrátka počul. Veľmi ma potešilo, že bez zdráhania do toho išla napriek tomu, že sa pohybujeme na celkom iných hudobných poschodiach,“ povedal o skladbe jej autor Edo Klena, ktorý vystúpi aj na štvrtkovej spomienke v Prešove.

„Keď ma Edo oslovil, bola som poctená, lebo ho mám rada a je to naša prešovská hudobná legenda. Ešte viac ma k spolupráci motivovala téma skladby. Ani na chvíľu som nezaváhala, lebo kvôli pracovným povinnostiam som nestihla osobne podporiť protesty. Tak sa k nim pripájam aspoň takto. Je to téma, ktorú treba stále pripomínať, aby sa na to nikdy nezabudlo,“ povedala o spolupráci Katka Knechtová.

Posolstvo skladby umocňuje aj minimalistický videoklip.

Text piesne Milión eur Mráz za oknom a aj v nás mráz, február 2018, milión eur na drevo za beznádejou a hnevom. Zapálim sviečku na okne, kto sedí v suchu, ten nezmokne. Kto nehasí, ten sa nespáli, taký nám odkaz, taký nám odkaz poslali. Sú takí, ktorých nekúpiš, nie je ich veľa, ale sú, martýri v každom storočí, ktorí to za nás odnesú. Zapálim sviečku v kuchyni, tvárim sa, že som bez viny, zajtra sa pridám k pochodu za ešte väčšiu, za ešte väčšiu slobodu. Zapálim sviečku v predsieni, tušiac, že sa nič nezmení, pálime sviečky na mraze, vrah si počíta, vrah si počíta peniaze...