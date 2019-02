Vo svidníckej fabrike má prísť o prácu vyše sto ľudí

Dôvodom je presun časti výroby do Srbska.

20. feb 2019 o 11:05 (aktualizované 20. feb 2019 o 12:39) TASR

SVIDNÍK. Svidnícka spoločnosť I.C.A., s. r. o., plánuje prepustiť celkovo 103 zamestnancov.

V odevnej fabrike s talianskou majetkovou účasťou tak ostane pracovať 34 ľudí.

Novinárom to v stredu oznámil člen predsedníctva Odborového zväzu KOVO Jozef Balica, ktorý rokoval s vedením firmy.

„Osemnásteho februára Odborový zväz (OZ) KOVO prerokoval informáciu o hromadnom prepúšťaní v tejto firme. Dôvodom je presun časti výroby a rozšírenie kooperačných aktivít do zahraničia, 75 percent pracovných miest sa bude rušiť. Pôjde o 103 pracovných miest, ktoré sa zrušia z celkového počtu 137. Zostane tu kooperácia, žehliareň a striháreň. Znamená to, že firma naďalej bude pokračovať, vo Svidníku nekončí, avšak so zníženým stavom zamestnancov," uviedol Balica.

Majiteľ chce podľa jeho slov šitie realizovať v Srbsku, kde už určitý čas aj funguje.

„S tým, že budú kooperovať pri šití zamestnanci, ktorí tu zostávajú, či už ako rezači alebo žehliči," vysvetlil Balica.

Ako ďalej uviedol, oznámením hromadného prepúšťania odborárom si zamestnávateľ splnil svoju povinnosť podľa Zákonníka práce.

„Po tejto informácii bude informovať aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, ktorý má na starosti okres Svidník. Mesiac nato sa začnú rozväzovať pracovné pomery. Tie môžu byť rozväzované a ukončované dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je výpoveďou, druhý je dohodou. Výpoveďou znamená, že bude plynúť výpovedná lehota, v tomto prípade najskôr od 1. apríla. Dohodou môžu zamestnanci odísť aj skôr," doplnil Balica s tým, že priemerná mzda vo firme je v rozmedzí od 500 eur do 600 eur v hrubom.

Nezamestnanosť sa zvýši

Zamestnancov Balica informoval o tom, na čo majú po rozviazaní pracovného pomeru nárok.

V okrese Svidník je podľa neho 2 035 evidovaných nezamestnaných, evidencia 100 ľudí na úrade práce zvýši nezamestnanosť o pol percenta.

„Našou snahou tu nie je nejakým spôsobom kritizovať tohto zamestnávateľa alebo ktoréhokoľvek iného. Ide nám o to, aby sa aj do tejto časti republiky dostali zamestnávatelia s pridanou hodnotou, ktorí vytvoria také podmienky, ktoré zabezpečia naozaj dôstojný zárobok pre zamestnancov a zamestnankyne v tomto regióne," dodal člen predsedníctva OZ KOVO Ján Šlauka a vyzval samosprávy, VÚC, ako aj vládu, aby vytvorili podmienky pre možnosti podnikania takýchto firiem.

Stanovisko firmy

„Nie s radosťou oznamujeme, že ukončujeme dôležitú časť výroby v našej spoločnosti. Je to hlavne z dôvodu každoročného zvyšovania nákladov, ktoré naše tržby nie sú schopné vykryť. Robiť biznis s dosahovaním negatívnych výsledkov nie je prijateľné a preto hľadáme riešenia, aby sme vykazovali zisky, tak ako každá iná súkromná spoločnosť," zdôvodnil rozhodnutie spoločnosti I.C.A. jej konateľ Stefano Vanzan.