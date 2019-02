Odborníci varujú pred opiátmi v lekárničkách. Sú podobné ako heroín

Od ľahko dostupných liekov proti bolesti vzniká rýchlo závislosť.

25. feb 2019 o 11:45 TASR

PREŠOV. Odborníci z prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok, ktorí sa venujú drogovo závislým, upozorňujú na opiáty v domácich lekárničkách.

Podľa ich slov sa stretávajú s klientmi, ktorí sa práve takýmto spôsobom dostávajú k liekom, od ktorých sú neskôr závislí.

Podľa sociálnej poradkyne neziskovej organizácie Denisy Šoltésovej ide najmä o liek na opiátovej báze s účinnou látkou tramadol.

„Je to liek, ktorý je viazaný na lekársky predpis v súvislosti s chronickou bolesťou, závažným stupňom bolesti. Ak sa takýto liek vyskytuje v domácnosti, tak je to možno podobne ľahkovážne vnímané ako s alkoholom, že v prípade bolesti si daj. Tramadol je vysokonávyková látka, ktorá veľmi rýchlo zaúčinkuje, utlmí bolesť, ale je naozaj viazaná na kontrolu alebo na prácu s lekárom, ktorý určí, či teda áno alebo nie," uviedla Šoltésová.

Ako heroín

„My, keď povieme, že je to liek, tak vzniká dojem, že predsa nemôže byť škodlivý, nemôže vznikať problém, veď je to na predpis, a tak ďalej. Je potrebné si uvedomiť, že v konečnom dôsledku je na podobnej báze ako heroín," zdôraznila Šoltésová.

Ako ďalej povedala, lieky so spomínanou účinnou látkou sa stávajú bežnou súčasťou výbavy domácej lekárničky napríklad u seniorov s tým, že ich užíva aj stredná a mladá generácia.

„Problémom je to, že sa v lekárňach jednoducho dajú zohnať. Hoci by nemali byť vydávané voľne," vysvetlila Šoltésová.

Toleruje sa aj v školách

„Keď sme v roku 2012 začínali, tak mladí ľudia, ktorí mali prvé skúsenosti alebo už mali liečbu liekmi s účinnou látkou tramadol za sebou, sú už v nejakom štvrtom štádiu závislosti. Starší ľudia užívajú veľa liekov proti bolesti. Máme tu aj 50-ročných, ktorí sú závislí od liekov so spomínanou účinnou látkou, ale prevaha je u mladých ľudí," povedala riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok Gabriela Šostáková.

Odborníčky sa zhodujú na tom, že v prvom rade je dôležitá osveta a prevencia.

„Lekári by si mali rozmyslieť, čo predpisujú, kedy predpisujú, poisťovne by to mali kontrolovať a, samozrejme, je potrebná väčšia kontrola lekární. Bola veľká snaha, aj polícia vyriešila jeden prípad, ale to bolo všetko. Všetci od toho dávame ruky preč, no myslím si, že je potrebné o tom hovoriť. V tejto súvislosti mi napadla i výpoveď nášho dobrovoľníka z jednej prestížnej školy v Prešove, ktorý hovoril o tom, že aj takéto veci sú na školách tolerované," vysvetlila Šostáková.

Ročne majú podľa jej slov približne 20 klientov závislých od liekov na opiátovej báze.