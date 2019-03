Vranovský priemyselný park bol desať rokov prázdny. Konečne príde investor

Zamestnať má dvanásť ľudí.

8. mar 2019 o 14:30 Michal Ivan

VRANOV NAD TOPĽOU. Priemyselný park bol postavený ešte v roku 2009, no doteraz sa im tam nepodarilo pritiahnuť žiadneho investora.

Do jedného roka by sa to malo zmeniť.

Niekoľkomiliónový park zíva prázdnotou

Areál priemyselného parku sa nachádza v lokalite Ferovo v južnej časti mesta, vedľa obchvatu smerom na Humenné.

Pred desiatimi rokmi to bola významná investícia, ktorá mala pritiahnuť investorov a zvýšiť tak zamestnanosť v tomto regióne.

Celkové náklady na stavbu priemyselného parku Ferovo boli 3 912 249,3 eura z toho príspevok mesta bol 195 612,464 eura.

Ide o zelený park, to znamená, že tam nie sú žiadne budovy, ale sú tam k dispozícii všetky siete, a teda voda, plyn, elektrina, osvetlenie.

Do 16-hektárového areálu vedie prístupová cesta, nachádzajú sa tam aj parkoviská a oplotenie.

Od vzniku PP sa uskutočnilo medzi mestom a potenciálnymi investormi množstvo rokovaní.

Hovorilo sa okrem iného o strojárskom, stavebnom, drevospracujúcom priemysle, ale aj plazmovom spracovaní odpadov, výrobe liehu z obilnín či nábojov.

Tí mali priniesť do regiónu v niektorých prípadoch aj stovky pracovných miest, ale areál nakoniec ostal prázdny.

Do parku konečne mieria investori

Zdá sa, že situácia sa zmení v najbližšom období a do parku zavíta prvý investor.