Eberhard pováľal v Bardejove stromy. Padali aj na autá

Vietor bol napokon miernejší, v Tatrách veľké materiálne škody nenapáchal.

11. mar 2019 o 9:17 Róbert Bejda

BARDEJOV. V noci z nedele na pondelok mal najmä horské oblasti Tatier zasiahnuť mimoriadne silný vietor.

Je súčasťou od západu sa presúvajúcej tlakovej níže, ktorá dostala meno Eberhard.

Podľa informácií portálu imeteo.sk mohol vietor dosiahnuť až silu orkánu.

Dokáže spôsobiť rozsiahle škody a je nebezpečný pre ľudské aktivity.

V nižších polohách mali nárazy dosahovať do 25 m/s, no v horách mal fúkať v nárazoch až do 33 m/s, čo zodpovedá sile mohutnej víchrice.

V polohách okolo 1 500 m mala priemerná rýchlosť vetra po polnoci dosahovať 20 m/s a v nárazoch až cez 45 m/s (162 km/h), čo už zodpovedá orkánu.

Eberhard do nedeľného večera už narobil veľké škody v Nemecku a v Česku, kde strhával strechy, váľal a lámal stromy.

Vystrájal v Bardejove

Na východe Slovenska napokon vietor až taký silný nebol a nenapáchal také škody, ako sa meteorológovia obávali.

Ako informuje portál imeteo.sk, nočný vietor vystrájal najmä v Bardejove.

Najkritickejšia situácia je na Wolkerovej ulici, stromy popadali na autá a zahatali aj chodník do školy.

V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovalo počas noci na pondelok pri 136 udalostiach takmer 310 hasičov.

V Prešovskom kraji boli privolaní k 28 udalostiam, v Košickom kraji k trom.

Vietor väčšinou váľal stromy, ktoré padali na stĺpy elektrického vedenia. Bez dodávok elektrickej energie ostalo najmä viacero obcí na Spiši.

Hoci vietor v pondelok ráno začal slabnúť, na horách malo fúkať aj naďalej s nárazmi do 20 m/s.

Na severe aj snežilo

Do našej oblasti počas uplynulej noci prenikol studený vzduch od severozápadu. Spôsobil ochladenie a na severe teploty klesli pod bod mrazu.

V Tatranskej Javorine bolo ráno -2,7 °C, v oblasti Podbanského -1,8 °C, v Starej Lesnej 0 °C a v Poprade +0,5 °C.

Na severe sa súčasne vyskytlo i sneženie, ktoré malo zotrvať do poludňajších hodín.