Šok pri poslednej rozlúčke. Pracovníkom pohrebnej služby spadla truhla s nebohou

K incidentu došlo v Stropkove.

13. mar 2019 o 15:16 Monika Almášiová

STROPKOV. Mestský podnik Služba v Stropkove vykonáva aj pohrebné služby.

Dušan Lukáč je jeho povereným riaditeľom len jedenásť dní a už musel riešiť nebývalý incident.

Keď sa v pondelok dozvedel, že pracovníkom spadla pri spúšťaní do hrobu truhla a nebohá z nej vypadla, veril, že to nie je pravda.

„Toto sú presne tie nemilé situácie, ktoré by človek najradšej vyškrtol zo zoznamu. Poviem vám, že keď som ráno vstal, ani vo sne by mi nenapadlo, že sa toto stane. Veľmi nás to mrzí,“ sype si popol na hlavu.

Zrejme narušili ťažisko

Mal to byť štandardný pohreb ako stovky pred ním. Všetko sa zmenilo, keď truhlu so 71-ročnou Stropkovčankou pracovníci Služby spúšťali na lanách do hrobového miesta. Jednému z nich sa lano zrejme vyšmyklo z rúk.

Truhla sa rozbila a nebohá z nej vypadla.

Podľa slov pozostalých, ktorí sa vyjadrili v reportáži televízie Joj, spadla nebohá tvárou do hliny, to ale Lukáč popiera.

„Truhla sa dávala do celoplášťovo vybetónovanej hrobky. Nebohá nespadla tvárou do hliny, ani nebola špinavá, nebolo ju treba umývať. Chlapi museli narušiť ťažisko, jedna strana sa zdvihla skôr ako druhá a telo sa zosunulo,“ popisuje poverený riaditeľ, ako sa mohla celá udalosť stať.

S pracovníkom mal pohovor

Pozostalých po nehode okamžite odviedli z miesta.

„Ospravedlnili sme sa im a navrhli náhradný obrad, ktorý sa konal v ten istý deň popoludní. Vybrali si druhú truhlu. Opäť prišiel kňaz, všetko bolo, ako keby sa o desiatej nič nestalo. Povedali, že sú spokojní, že im to takto stačí a nemajú žiadne iné nároky.“

S pracovníkom, ktorému sa zrejme lano vyšmyklo, mal Dušan Lukáč pohovor, sankcie voči nemu vyvodzovať nebude.

„Sám bol bledý, do tej jamy skočil prvý. Nikto z nich nenafúkal, pravidelne sa robia kontroly. Keď som sa ich pýtal, ako sa to stalo, nevedeli. Bol to zlomok sekundy a hlavne šok.“

Je štandardom, že truhlu spúšťajú štyria muži, len v prípade ťažších nebožtíkov je niekedy potrebné, aby boli šiesti.

Priemerne váži smreková truhla s nebohým sto kilogramov.

„Bola to naša chyba. Chlapi boli vystrojení, mali rukavice, stáli na suchej zemi. Nik z nich sa nešmykol, nebol mráz. Neviem si to vysvetliť. Ročne urobíme stovky pohrebov, ale niečo také sa ešte nestalo,“ dodal Lukáč.