Práce na obchvate Prešova prišiel skontrolovať minister

Harmonogram sa dodržiava, plánované odovzdanie je v júni 2021.

14. mar 2019 o 13:27 TASR, Michal Ivan

PREŠOV. Stavebné práce na výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh idú podľa plánu a stavba nemešká.

Skonštatoval to minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý stavbárov juhozápadného obchvatu mesta vo štvrtok skontroloval.

„Je to jedna zo stavieb, ktoré som otváral. Strihať pásku tu pravdepodobne nebudem, prenechám to niekomu inému. Dôležité pre mňa je, lebo stále sa hovorí, že výstavba diaľnic mešká, že táto nemešká. Tunel je hotový na 78 percent. Čerpanie na tomto objekte je 45 percent času a finančné čerpanie okolo 36 percent. Som veľmi rád, že postupujeme podľa plánu. Bol by som rád, keby sa dielo do dvoch rokov dokončilo," povedal počas obhliadky stavby minister Érsek.

Podľa jeho slov by malo v najbližšom období dôjsť k navýšeniu počtu pracovníkov na stavbe.

„Teraz ich je tu do 300, ale tým, že ide letné obdobie, tak by tu malo byť 500 zamestnancov," doplnil šéf rezortu dopravy.

Otvorenie úseku je naplánované na leto 2021

Momentálne má úsek diaľnice vo výstavbe ukončený archeologický a pyrotechnický prieskum, takmer hotové sú preložky inžinierskych sietí aj demolačné práce.

Tunel Prešov, ktorý bude mať 2,2 kilometra, sa razí novou rakúskou tunelovacou metódou.

„Zhotoviteľ predpokladá prerazenie tunela v kalote v letných mesiacoch v tomto roku. V súčasnosti je prerazených viac ako 70 percent dĺžky tunela. Čo si myslím, je, vzhľadom na to, že sme posvätili sochu sv. Barbory v auguste minulého roka, viac ako veľmi dobrý postup pri raziacich prácach," doplnil riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin.

Okrem tunela realizuje zhotoviteľ úseku aj práce na oporných a zárubných múroch.

Zakladanie mostov je takmer ukončené, na väčšine sú vybudované piliere a opory, momentálne sa pracuje na budovaní nosných konštrukcií mostov, zemné práce sú ukončené na 75 percent.

Cena výstavby 7,8-kilometrového úseku D1 je 350 miliónov eur a je financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Plánované odovzdanie do užívania motoristom je v júni 2021.

Po dobudovaní bude úsek D1 Prešov západ - Prešov juh priamym pokračovaním úseku D1 Svinia - Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke.

V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov - juh sa tento úsek napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov - Budimír.

Pripravuje sa aj severný obchvat

Ministra pri návšteve Prešova informovala NDS aj o príprave severného obchvatu mesta rýchlostnou cestou R4.

Podľa rezortu dopravy aktuálne prebieha súťaž na zhotoviteľa stavebných prác prvej etapy obchvatu, ktorá má byť vyhodnotená do leta.

Stavať sa môže začať hneď, ako bude známy víťaz tendra a úsek by mal byť hotový v roku 2023.