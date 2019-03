Z prešovského diaľničného tunela je vyrazených vyše 70 percent

Prieskumy objavili nálezy zo stredoveku aj z konca druhej svetovej vojny.

14. mar 2019 o 12:28 Róbert Bejda

Z diaľničného tunela pri Prešove je vyrazených už vyše 70 percent. Dokončený by mal byť v júni 2021. (Zdroj: NDS)

PREŠOV. Z tunela Prešov je už vyrazených viac ako 70 percent dĺžky tunela.

Informovala o tom vo štvrtok Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojej internetovej stránke.

Tunel sa razí Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) a je súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

Tunel Prešov bude dlhý 2 244 m, pričom severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230, 5 m a južná tunelová rúra 2 244 m.

Aktuálne je z celkovej dĺžky vyrazených 3074,780 m v kalote. Celkový objem výrubu z tunela doposiaľ predstavuje 418 426 m3

Tunel bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre, bude mať dva núdzové zálivy a 8 priečnych prepojení.

Práce podľa harmonogramu

Okrem prác na tuneli realizuje zhotoviteľ úseku práce na oporných a zárubných múroch.

"Zakladanie mostov je takmer ukončené, na väčšine mostov sú vybudované piliere a opory, momentálne sa pracuje na budovaní nosných konštrukcii mostov, zemné práce sú ukončené na 75 percent," uvádza NDS na svojej internetovej stránke.

Práce postupujú v zmysle schváleného harmonogramu pričom v priemere na stavbe pracuje 570 ľudí.

Historické nálezy

"V rámci pyrotechnického prieskumu bola nájdená munícia vrátane 14 ks delostreleckého granátu, dva kusy protipechotnej míny, 20 kusov roznecovačov, kusy reaktívnej strely Kaťuša a dva kusy leteckej bomby," informuje NDS.

Aj archeologický prieskum odhalil zaujímavé nálezy.

Tie spadajú do doby bukovohorskej kultúry, do strednej až mladšej doby bronzovej a najmladšie nálezy spadajú do doby stredoveku 11. – 13. storočie.

Odbremení centrum

Po dobudovaní bude úsek D1 Prešov západ – Prešov juh dlhý 7,870 km a bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke.

V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov, juh sa tento úsek napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.

"Doteraz celý objem dopravy prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na život obyvateľov aj životné prostredie. Diaľničný obchvat Prešova tak značne odbremení centrum mesta od hlučného tranzitu," dodáva NDS.

Bezpečný a rýchly presun získajú Prešovčania v júni 2021.