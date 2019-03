Študenti na internáte v Prešove nevolia, cestovali radšej domov

Peter odišiel do Rakúska po protestoch Gorila. Príde aj na druhé kolo.

16. mar 2019 o 16:43 SITA

PREŠOV. Prezidentské voľby sú aj na vysokoškolskom internáte Prešovskej univerzity na Ulici 17. novembra v Prešove.

Napriek tomu, že v dvoch okolitých internátoch je ubytovaných takmer 1 500 študentov, tí sa priamo v internátnych priestoroch na voľbách nezúčastňovali.

Svedčí o tom nízky počet odovzdaných hlasov prostredníctvom hlasovacích preukazov.

Volili radšej doma

Podľa Igora Kleca, predsedu jednej z dvoch okrskových volebných komisií, ktoré sídlia v budove internátu, študenti svoje volebné právo zrejme využívajú doma.

„Väčšina študentov je z blízkeho okolia Prešova. Na víkendy to nemajú ďaleko domov, zrejme teda volia tam,“ uviedol.

V dvoch volebných okrskoch využilo počas prvých deviatich hodín voľbu prostredníctvom hlasovacích preukazov zhruba 20 ľudí. Zväčša ale išlo o starších voličov.

Z Rakúska príde aj na druhé kolo

Medzi tými s hlasovacím preukazom bol aj Peter, ktorý už šesť rokov žije v Rakúsku.

„V Prešove som na služobnej ceste, inak by som asi volil v Bratislave. Ale o tom, že prídem na Slovensko voliť, som bol presvedčený. Považujem to za dôležitú vec najmä v súčasnosti vzhľadom na to, akých polarizujúcich kandidátov máme,“ zdôvodnil.

Dodal, že z Rakúska je rozhodnutý prísť aj na druhé kolo volieb.

“Zo Slovenska som odišiel chvíľu po protestoch Gorila, keď som vnímal dezilúziu zo smerovania Slovenska. Napriek niekoľkým pozitívnym veciam v poslednej dobe si aj tak myslím, že je to beh na dlhé trate. Rád ale podporím pozitívne zmeny, ktoré sa, dúfam, budú diať,“ dodal v cudzine žijúci Slovák.

Účasť bude zrejme vysoká

Voľby v priestoroch vysokoškolského internátu sú bez problémov. Celkovo je v oboch volebných okrskoch zapísaných 1 681 oprávnených voličov.

„V porovnaní s komunálnymi voľbami je účasť vyššia a o voľby je naozaj veľký záujem,“ uviedla predsedníčka druhej z okrskových komisií Barbora Hurtuková.

„Najsilnejšie bolo ráno medzi 7. a 8. hodinou, keď bol najvyšší záujem. Chodili najmä starší ľudia, ale aj mladí s rodinami a deťmi. Potom už počet postupne klesal,“ dodal Klec.

