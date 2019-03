Hádzanári Prešova prehrali finále Slovenského pohára v rozstrele

Hrdinom Považskej Bystrice bol brankár Kovačin.

17. mar 2019 o 19:48 SITA

KOŠICE. Víťazmi Slovenského pohára v hádzanej mužov 2018/2019 sa stali hráči MŠK Považská Bystrica, ktorí triumfovali na víkendovom turnaji Final 4 v Košiciach, kde sa v rozhodujúcom dueli o trofej postarali o veľké prekvapenie na úkor favorita.



Považania po semifinálovom víťazstve nad HK Agro Topoľčany 35:28 (20:16) uspeli aj v nedeľňajšom finále proti Tatranu Prešov, ktoré bolo reprízou z vlaňajška (vtedy sa hralo systémom doma - vonku).

V riadnom hracom čase sa s obhajcom rozišli v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša zmierlivo 26:26 (12:15), ale následne sa presadili v dramatickom rozstrele zo značky pokutového hodu 6:5.

Po trinástich rokoch

Prečítajte si tiež: Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov

Zverenci trénera Václava Straku sa tešili po 13 rokoch zo zisku domácej pohárovej trofeje.



Považskobystrickí hádzanári na tretí pokus za sebou využili príležitosť prerušiť prešovskú sériu pohárových prvenstiev.

Pred touto šnúrou úspechov Tatrana sa naposledy práve im podarilo získať túto trofej.

Po košickom triumfe sú trojnásobnými víťazmi SP z rokov 2001, 2006 a 2019.



Tím MŠK získal okrem druhej najvýznamnejšej domácej trofeje a finančnej prémie 1200 eur aj právo účasti v Pohári EHF 2019/2020.

Ak sa zároveň stane aj majstrom SR, prechádza právo štartu v európskej pohárovej súťaži na finalistu - Tatran Prešov, ktorý dostal pohár a 700 eur.

Prvú domácu trofej Tatran nezískal

Prešovčania nenapodobnili ženy Iuventy Michalovce, ktoré na víkendovom turnaji Final 4 v Košiciach úspešne zavŕšili obhajobu svojho prvenstva.

Zverenci kouča Slavka Golužu, ktorí v semifinále vyradili HKM Šaľa 24:17 (14:10), nevyužili v Slovenskom pohári šancu pridať ďalší triumf.

Celkovo v ňom zvíťazili už dvadsaťdvakrát a v ére samostatnosti pätnásťkrát, z toho dvanásťkrát za sebou.

Šarišania sú napriek tomu z doterajších 41 ročníkov SP suverénne najúspešnejším klubom.

Ich neohrozenú dominanciu v súčasnosti potvrdzuje aj skutočnosť, že sú víťazmi 15 z ostatných 18 edícií súťaže.

Náskok Tatran nezužitkoval

Vo vyrovnanom prvom polčase sa favorit prvýkrát ujal vedenia až v 12. min (6:5), ale boli to Považania, ktorí ako prví odskočili na dva góly - 8:6 v 15. min.

Dlho sa z toho náskoku netešili, keďže Tatran odpovedal trojgólovou šnúrou.

Považskobystrickí hráči ťažili gólov pivota Macháča, ktorý zariadil obrat na 10:9.

Záver prvé dejstva patril prešovskému tímu, keď troma gólmi získal polčasový náskok 15:12.

Považania po zmene strán inkasovali, ale vzápätí trikrát skórovali a dotiahli sa na 15:16.

Vyrovnania sa dočkali v 42. min zásluhou Tumidalského (17:17) a ten istý hráč ich z kontry poslal do dvojgólového vedenia (19:17). Zverenci trénera V. Straku vyhrávali do 54. min (23:22).

Prešovčania však otočili na 26:24 a mohli duel uzavrieť. Kovačinovi v bránke MŠK pomohla žrď a na druhej strane vyrovnal M. Briatka (26:26).

Rozhodol rozstrel

Posledný útok Tatran nepriniesol gólový úspech, a tak prišiel na rad penaltový rozstrel.

V prvej sérii mal rozhodnutie vo svojich rukách M. Kozák, ale proti Čuprynovi neuspel (3:3).

Prešovčania išli potom do vedenia 5:4, ale záver druhej série im nevyšiel.

Proti Kovačinovi neuspeli D. Krok a Hrstka. Rozhodnúť mohol Tumidalský, ale tiež zaváhal.

Vzápätí však Kovačin nedovolil skórovať Lapajnemu (chytil piatu penaltu v rozstrele) a zaistil pre považskobystrické družstvo výhru 6:5 v rozstrele.

Hlasy po zápase

Zdroj: tatranpresov.sk

Slavko Goluža, tréner Tatrana: „Mali sme zápas v našich rukách. Na konci sme viedli o dva góly, no urobili chybu pri protiútoku. Na konci sme hrali často oslabení, niektoré rozhodnutia boli zvláštne. Cítil som to už vo včerajšom zápase. Sedmičky sú lotéria. Je to škoda, ale taký je šport.“

Miroslav Benický, generálny manažér Tatrana: „V prvom rade blahoželám Považskej Bystrici, ktorá bojovala od prvej minúty, k zaslúženému víťazstvu. O sedmičkách nemá zmysel rozprávať, to je lotéria. Aj keď očakávame, že naši strelci budú lepší a tie sedmičky treba premeniť. Je to veľké sklamanie, víťazstvo v lige a Slovenskom pohári musia byť povinnosťou Tatrana Prešov. Je neakceptovateľné, aby sme do zápasu vstupovali akoby bez motivácie. Nehovoriac o chybách v rozhodujúcich momentoch po zle odohratom zápase v mužstve, ktoré má skúsenosti z Ligy majstrov a SEHA ligy, je neprípustné. Nechcem viniť jednotlivých chlapcov, mužstvo podalo zlý výkon ako tím. Budeme si musieť k tomuto rázne sadnúť. Chcem sa ešte na záver poďakovať našim fanúšikom, ktorí boli po oba dni skvelí. Okrem poďakovania im zároveň patrí aj ospravedlnenie za to, že sme pohár neobhájili.“

Jakub Hrstka, krídelník Tatrana: „V druhom polčase sme urobili viac technických chýb ako súper, ktorý to využil. Aj keď sme opäť zabrali, tesne pred koncom viedli o dva góly. Získali sme v obrane ďalšiu loptu, no útok pokazili a to si myslím, že bolo rozhodujúce. Akciu sme mali radšej zastaviť, pridržať si loptu a dohrať zápas až do konca. Bohužiaľ, nevydarilo sa nám to. Sedmičky sú lotéria a vyhrať ich môže ktokoľvek. Boli sme favorit a je to pre nás veľké sklamanie.“

Lukáš Urban, spojka Tatrana: „Prvý polčas sme síce vyhrali o tri góly, no napriek tomu to nebolo to pravé. V druhom sme si asi mysleli, že to pôjde a vyhráme v pohode, ale nestalo sa. Nedali sme niekoľko vyložených šancí, oni sa chytili. Nedobre sme bránili pivota. Vedeli sme, že to budú hrať cez neho, aj tak sme to nevedeli ubrániť. Neviem, kde sa stala chyba. V sedmičkách to bolo len o šťastí, bolo to už len hop alebo trop.“

Bruno Butorac, spojka Tatrana: “V prvom rade by som rád pogratuloval Považskej Bystrici k víťazstvu. Súper odohral veľmi dobrý zápas tak v obrane, ako aj v útoku. My sme dnes akoby neboli vo svojej koži a nevedeli sme sa do nej, aj zásluhou viacerých zvláštnych rozhodnutí, dostať počas celého zápasu. Rozstrel je lotériou a vyhrať ho môže každý. Mali sme o výsledku zápasu rozhodnúť ďaleko skôr.“

Štatistika MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 26:26 (12:15), na strely zo 7 m hodu 6:5 MŠK: Biel, Kovačin, M. Dobroň - Pupík 4, Š. Macháč 7, Bystrický, Ivanicja 1, Kardoš, Jurák 2, Tumidalský 2, M. Briatka 6/2, Vallo 3/1, Hároník, Marián Gardian, Lovíšek, M. Kozák 1. Tatran: Cvitkovič, Čupryna - Rábek 5/5, Djerič, Hrstka 6, Lapajne 4, D. Krok 1, Ľ. Šárpataky, Kríž, L. Urban 3, Číp, Kosteski 1, M. Straňovský, Butorac 5, Carapkin 1, Gatine. Pok. hody: 4/3 - 5/5, vylúčení: 4 - 6, ČK: 54. L. Urban (Prešov) za faul, rozhodovali: Cipov a Klus, 300 divákov