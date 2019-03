Spaľovňa odpadu v Drienove: Prešov hovorí o možnosti, susediaca obec je proti

Majú zlé skúsenosti s kafilériou.

22. mar 2019 o 0:00 Michal Ivan

DRIENOV. Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, zverejnilo na svojej stránke začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Týka sa zámeru budovania spaľovne na komunálny odpad. Predstavila ho bratislavská spoločnosť SLOR, s. r. o., ktorá v návrhu odhaduje celkové náklady vo výške 100 miliónov eur.

Účelom navrhovanej činnosti má byť zabezpečenie environmentálne prijateľnémho zhodnotenia komunálnych odpadov z priľahlého regiónu a avizujú výrobu tepla a elektrickej energie.

Spoločnosť odhaduje kapacitu na 95 000 ton/rok (pre porovnanie - spaľovňa firmy Kosit pri Košiciach podľa vyjadrenia spoločnosti napríklad vlani zhodnotila 126-tisíc ton odpadu a kapacitu má 150-tisíc ton ročne - pozn. red.).

Stavať chcú v katastrálnom území obce Drienov (okres Prešov) na mieste bývalej kafilérie, ktorá dlhé roky chátra a v súčasnosti sa využíva ako airsoftové ihrisko.

Obce chcú rokovať aj s obyvateľmi

Lokalita je vzdialená od najbližších trvalo obývaných objektov v obci Drienov 1,4 kilometra.

Prečítajte si tiež: Pri Prešove má vyrásť spaľovňa komunálneho odpadu za sto miliónov

Situácia sa však bude týkať aj ďalších priľahlých obcí, keďže obec Ličartovce je vzdialená taktiež približne 1,4 kilometra od areálu kafilérie a najbližšie obývané objekty sa nachádzajú v obci Drienovská Nová Ves vo vzdialenosti jedného kilometra.

Obec Drienov, ktorá je uvedená ako povoľujúci orgán, však ešte nedostala žiadne oficiálne stanovisko od investora a ani od orgánov životného prostredia.

K celej situácii sa preto zatiaľ ešte nevie jej vedenie vyjadriť, keďže nepozná ďalšie konkrétnejšie informácie.



„Do dnešného dňa nemám k tomu žiaden oficiálny materiál, takže zatiaľ sa nemám k čomu oficiálne vyjadrovať. Zvolal som si poslancov a budeme mať k tomu aj sedenie,“ povedal starosta obce Peter Tomko (KDH).

Ako však pripustil, v obci prebehne aj diskusia s obyvateľmi na túto tému, keďže zámer môže pripomienkovať aj verejnosť.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj starostka priľahlej obce Ličartovce.

„Žiaľ, podrobnejšie informácie nemáme, ale má byť stretnutie v Drienove, lebo nás už oslovil aj pán starosta. Keď to bude aktuálne a bude to čierne na bielom, tak sa vyjadrím. Zatiaľ o ničom neviem, tak ťažko mi niečo k tomu viac povedať. Ak budeme mať bližšie informácie, tak samozrejme, že to budeme preberať aj s obyvateľmi obce,“ povedala Mária Ščepitová (nezávislá).