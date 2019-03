Vodohospodári tvrdia, že ekologická katastrofa na Domaši nehrozí

Starostovia: Situácia je kritická.

29. mar 2019 o 13:30 TASR

PREŠOV. Zlou situáciou súvisiacou s nízkou hladinou na vodnej nádrži Domaša sa v piatok v Prešove zaoberali zástupcovia Okresného úradu v Prešove, Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ako aj starostovia priľahlých obcí.

„Rozprávali sme o kritickej situácii na vodnej nádrži Veľká Domaša. Kompetentní povedali, že sa tým budú reálne zaoberať a budú sa snažiť prijať také opatrenia, aby sa vodou šetrilo. Podľa nášho názoru je situácia kritická a hrozí ekologická katastrofa. Na tom trváme a upozornili sme ich na to. Zodpovednosť je však na nich, čiže musia sa s tým oni popasovať," uviedol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.

Starosta: Najhoršia situácia v histórii

Prečítajte si tiež: Rekreačná sezóna na Domaši môže byť ohrozená. Chatári zvažujú žalobu

Podľa jeho slov je situácia s vodou pred začiatkom letnej turistickej sezóny najhoršia v doterajšej histórii nádrže.

„Myslíme si, že kompetentní trochu podcenili situáciu a suchá, ktoré sú dlhodobé. Upozornili sme na hroziacu ekologickú katastrofu. Je to ich zodpovednosť a oni preberajú zodpovednosť za celý vývoj. V našej rekreačnej oblasti to vyzerá veľmi dobre, ale sú horšie rekreačné oblasti, kde to vyzerá horšie. Môžu nastať problémy na dolnom toku, pod vodnou nádržou. Môžu nastať problémy v samotnej nádrži, erózia brehov, úhyn živočíchov a tak ďalej, čiže je toho naozaj dosť," zdôraznil Kapraľ.

„Nás neprekvapilo nič, lebo poznáme funkciu nádrže a jej režim. Vyhodnocujeme to ináč ako páni starostovia. Nehovoríme o žiadnej ekologickej katastrofe. V súčasnosti máme v zásobnom objeme asi 50 percent celkového zásobného objemu, takže vidíme situáciu síce nie lichotivo, ale nie kriticky," povedal riaditeľ košického odštepného závodu SVP Roman Ivančo.

Vodohospodári sľúbili opatrenia

Ako povedal, starostom sľúbili, že budú hľadať riešenia a opatrenia.

„S tým, že musíme zvážiť aj riziká, ktoré to môže priniesť, takže momentálne vzhľadom aj na vývoj meteorologickej situácie, ktorá je v neprospech toho, aby sme mohli znižovať vypúšťanie z nádrže tak, ako starostovia chcú. Po návrhu Okresného úradu sme sa dohodli, že od 1. apríla budeme pokračovať v nastavenom vypúšťaní tri a pol kubických metrov za sekundu, s tým, že nasledujúci mesiac budeme vyhodnocovať tieto dopady a budeme sa vlastne potom rozprávať o tom, čo bude ďalej. Podľa toho, samozrejme, ako sa bude vyvíjať meteorologická a hydrologická situácia," vysvetlil Ivančo.

Ekologická katastrofa v súvislosti s nízkou hladinou vody podľa jeho slov nehrozí.

„Vodná nádrž je umelý vodný útvar, ktorý práve je vybudovaný na to, aby tá zásoba tam takto fungovala od minimálnej po maximálnu hranicu," dodal.

Aktuálne stav vody v nádrži Veľká Domaša je podľa SVP na úrovni 155,79 metra nad morom, čo predstavuje 50-percentnú naplnenosť zásobného priestoru.