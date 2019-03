V Medzanoch už navždy nahradí kartónovú škatuľu kovová volebná urna

Volebné lístky zabezpečí aj zámok na kľúč.

29. mar 2019 o 15:50 Michal Ivan

MEDZANY. Obec Medzany (okres Prešov), ktorá sa počas prvého kola prezidentských volieb neslávne zviditeľnila škandálom s ukradnutou a zničenou kartónovou urnou, nenechala pred druhým kolom nič na náhodu.

Volebné lístky bude v sobotu chrániť kovová urna, ako za starých čias.

Banánovú škatuľu nahradili kovovou urnou

Volebná miestnosť bola pripravená na druhé kolo volieb už v piatok pred obedom.

V porovnaní s prvým kolom pred dvoma týždňami však nastala po incidente s ukradnutou a následne poškodenou volebnou urnou zmena.

Namiesto kartónovej škatule budú voliči z Medzian vhadzovať hlasovací lístok do kovovej volebnej urny, ktorú starosta oprášil po dlhých rokoch. Zabezpečovať ju bude aj zámok na kľúč.

„Je to kultúrnejšie ako tie ´banánové krabice´, vždy som to hovoril. Mrzí ma, že sa tým niekto na ministerstve nezaoberá, lebo koľko by štát ušetril peňazí. Ja tieto urny kritizujem od prvého dňa, keď prišli. Predtým mala každá obec a mesto vlastné volebné urny,“ vysvetľuje starosta obce Medzany Jozef Kipikaša (nezávislý).

Podľa starostu je nový systém, keď štát poskytne obciam novú kartónovú volebnú urnu pri každých voľbách, plytvanie peniazmi štátu.

„Nielen kartónové urny niečo stoja, ale aj ich rozvoz. Krabice sa začali dávať približne od roku 2010, vtedy sme aj my prešli na tento systém. Teraz sme dali kovovú a určite ju budeme dávať aj pri ďalších voľbách,“ vysvetľuje starosta.

Ako tvrdí, zistili si, že takto nedochádza k žiadnemu porušeniu zákona a urna spĺňa všetky kritériá.