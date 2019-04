Andraščík bol aj nezamestnaný. Na profesionálny futbal už nepomýšľa

Treba sa zaradiť a normálne pracovať, vraví bývalý kapitán Partizána Bardejov.

3. apr 2019 o 0:00 Daniel Dedina

FINTICE. Rovnaký trest ako Vladimírovi Stašovi naparila disciplinárka Slovenského futbalového zväzu aj jeho dlhoročnému parťákovi v defenzívnych radoch Partizána Bardejov, Vladimírovi Andraščíkovi.

Ich príbehy sú v tomto bode kariéry veľmi podobné.

Aj Andraščík premlčal svoju „ohlasovaciu povinnosť“ pri narušení integrity súťaže, navyše ako kapitán mužstva.

Takisto obišiel so zákazom činnosti vo futbale na deväť mesiacov.

„To obdobie prešlo, rešpektoval som to. Keď vám zakážu to, čo robíte odmalička, tak je to veľmi náročné. Každému, kto to aspoň trocha vnímal, muselo byť vzhľadom na nízku sadzbu trestov jasné, že sme ich dostali za neohlásenie korupcie a nie nejakú nekalú činnosť. Nemôžem sa ale ubrániť pocitu, že to bolo trocha nafúknuté. Je to za nami, teším sa zo súčasnosti,“ povedal nám na úvod Vladimír Andraščík.

A čo hovorí na previnilcov z bývalej spoločnej šatne, ktorí vyfasovali vyššie tresty než on?

„Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, budú to už dva roky a okrem Vlada Staša nie sme spolu v kontakte. Už v čase, keď to všetko vypuklo sme boli v mužstve len s Mišom Hamuľakom, ostatní chlapci medzitým odišli do iných klubov,“ odpovedal neurčito.

Je z neho amatér. Raz to muselo prísť

Vladimír Andraščík sa počas nečinnosti vo futbalovom prostredí vrátil tam, kde s týmto športom začínal.