Prešovskej primátorke výrazne zvýšili plat. Poslanci tvrdili, že je neadekvátny

Turčanová si polepšila o zhruba 900 eur.

3. apr 2019 o 19:13 Michal Ivan

PREŠOV. Na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove do plánovaného programu zaradili bod o zvýšení platu primátorky.

Návrh podporili takmer všetci poslanci. Primátorke sa zvýši plat o 900 eur.

Dôvod: Plat neadekvátny postaveniu Prešova

Návrh predniesla predsedníčka klubu KDH, OĽaNO, NOVA a nezávislí Zuzana Bednárová.

„Chcela by som predložiť poslanecký návrh, návrh na zvýšenie platu primátorky mesta Prešov. Dôvod je v krátkosti ten, že keď sa porovnávajú krajské mestá, Prešov, aj keď je tretie najväčšie mesto, jeho primátorka má druhý najnižší plat spomedzi všetkých krajských miest. Môj návrh bude taký, aby sa nedostala na najvyššiu hladinu, ale niekde uprostred porovnávaných krajských miest, aby sme si to vedeli správne ohodnotiť,“ predniesla návrh Zuzana Bednárová (KDH).

„Ing. Andrea Turčanová pôsobí vo funkcii primátorky mesta Prešov druhé volebné obdobie, svoju prácu vykonáva svedomite. Pri zohľadnení jej pracovného nasadenia, výsledkov jej práce a aj v porovnaní s príjmami primátorov iných krajských miest je jej plat v súčasnosti neadekvátne nízky,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu.

Návrh na zaradenie bodu do programu podporilo 24 poslancov, dvaja poslanci boli proti, jedna poslankyňa sa zdržala a jedna nehlasovala.

Primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH) doposiaľ poberala plat 3 972 eur (pri výpočte z priemernej mzdy 954 eur).

Aj keď mesto Prešov je tretie najväčšie na Slovensku, plat primátorky sa zaradil podľa výšky na predposledné miesto v rámci krajských miest.

Primátorke navrhla Bednárová s účinnosťou od prvého mája 2019 zvýšiť navýšenie základného platu zo súčasných 17,56 percenta na 36 percent.

Plat tak bude od prvého mája tohto roku 4 877 eur mesačne v hrubej mzde.

Nový výpočet berie do úvahy už novú výšku priemernej mzdy za rok 2018, ktorá stúpla na 1 013 eur.

Smer už návrh podporil

Zuzana Bednárová pred hlasovaním zdôraznila, že Turčanová je na svojom poste už druhé funkčné obdobie.

Zmenu postoja z predchádzajúceho volebného obdobia vysvetľoval predseda poslaneckého klubu Smer-SD, Most-Híd a nezávislí poslanci Juraj Hudáč (Smer-SD).

„Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sa náš poslanecký klub ocitol v ošemetnej situácii. V minulom volebnom období sme boli jedným z tých, ktorí mali problém s platom pani primátorky. Rozdeľovali nás viaceré témy, čo je v politike a samospráve normálne. Riešilo sa to tak ako sa to riešilo a nedokázali sme sa dohodnúť,“ vysvetľoval Hudáč.

Poukázal však, že situácia sa po voľbách zmenila. „Občania povedali jasne, koho chcú za primátorku a koho za poslancov.“

Zároveň ocenil aj doterajšiu komunikáciu a spoluprácu jeho klubu s primátorkou.

Ocenil aj vekovú obmenu v zastupiteľstve a zvýšenie kultúry pri vyjadreniach.

„Zrazu tu nesedia zvieratá, zlodeji, boľševici a podobne. Sedia tu poslanci, ktorí možno majú na veci iný názor, ale snažia sa kultúrne dohodnúť. Verím a prajem si, aby tento stav vydržal čo najdlhšie. Podporíme tento návrh, lebo nechceme, aby mala naša primátorka plat na úrovni, poviem to slušne, ľudnatejších obcí,“ povedal Hudáč.

Objavili sa aj kritické hlasy a diskusia sa premenila na kritiku a obhajobu práce primátorky.

Turčanová musela počas rokovania zastupiteľstva odísť, pretože mala pracovné rokovanie s architektom k centrálnemu mestskému parku.

Poslanci návrh nakoniec schválili. Za bolo 23 poslancov, jeden proti a traja nehlasovali.

Turčanová si za pár mesiacov polepšila o 1 298 eur

Turčanová si razantne polepšila oproti minulému roku, keď mala do decembra v hrubom mesačne 3 579 eur.

Táto suma vychádzala zo základného platu 3 043 eur. Vypočítal sa ako súčin vtedajšieho koeficientu 3,19 (pre mestá od 50 001 do 100-tisíc) a vtedajšej priemernej mzdy (954 eur).

Vďaka poslancami schválenému navýšeniu o 17,56 percenta dosiahol spomínaných 3 579 eur.

Od 1. decembra 2018 sa však novelou zákona o platových náležitostiach šéfov samospráv zvýšil koeficient z 3,19 na 3,54.

Zmena spôsobila nárast Turčanovej primátorského príjmu o 393 eur na 3 972 eur.

Prečítajte si tiež: Platy primátorov na východe: Vedie Polaček, výrazne poskočil Čižmár

Keďže jej teraz poslanci schválili navýšenie základného platu o 36 namiesto 17,56 percenta a došlo aj k nárastu priemernej mzdy z 954 na 1013 eur, dosiahne jej hrubý mesačný plat od mája 4 877 eur.

To znamená, že si oproti obdobiu spred 1. decembra 2018 polepší o 1 298 eur.

Z miest na východe sa doteraz radila prešovská primátorka svojím platom až na siedme miesto, keďže v menších mestách mali platy pri nižších základoch navýšené aj o 30 či 40 percent.

Aktuálnym navýšením sa Turčanová vyšvihla už na druhú priečku hneď za svojho kolegu z Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý), ktorý by mal od mája poberať v hrubom 5 645 eur.