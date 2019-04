Prešovskí hádzanári sa po Chmeliarových výrokoch vzdali reprezentácie

Reakcie z reprezentácie

Viceprezident SZH Ernö Kelecsényi: "Už tomu nechcem venovať viac času, teraz sa sústredíme na to, čo bude. My sme spravili všetko, čo sme vedeli, aby sme to zachránili, ale bezvýsledne. Dúfam, že všetci dostanú rozum a potom budeme pokračovať, pretože slovenská hádzaná potrebuje špičkové kluby."

Tréner reprezentácie Heine Ernst Jensen: "Musím povedať, že je to veľmi zvláštna situácia. Niečo podobné som ešte nezažil, viac by som to nekomentoval, pretože s tým aj tak nič nespravím. Máme 28-menný zoznam a z neho vyberieme konečnú pätnásťčlennú nomináciu. Všetci dostanú príležitosť ukázať, čo v nich je."

(tasr)