Do vranovského priemyselného parku prichádza prvý investor

Spoločnosť Ematech postaví obchodno-servisné stredisko.

11. apr 2019 o 15:37 SITA

VRANOV NAD TOPĽOU. Do priemyselného parku Ferovo vo Vranove nad Topľou prichádza prvý investor.

Spoločnosť Ematech, s.r.o tu vo štvrtok začala s výstavbou svojho obchodno-servisného strediska.

Vytvorí v ňom vyše desať nových pracovných miest.



Mesto Vranov nad Topľou má so spoločnosťou Ematech, s.r.o. podpísanú nájomnú zmluvu od roku 2018.

V priemy­selnom parku má vykonávať servis poľnohospodárskej techniky.

Svoju prevádzku má postaviť a spustiť do dvoch rokov od účinnosti zmluvy a do dvoch rokov od spustenia prevádzky má zamestnať 12 zamestnancov.

Ako pri príležitosti položenia základného kameňa výstavby uviedol riaditeľ spoločnosti Peter Matejovič, firma sídli v Radošinej a servisné strediská má v Poprade a Sedliskách v okrese Vranov nad Topľou.

Práve toto stredisko, sídliace v prenajatých priestoroch, už podľa Matejoviča kapacitne nepostačuje, a preto zvolili jeho presun do Vranova nad Topľou.

Hala bude hotová do októbra

V novovybudovaných priestoroch bude pôsobiť do 20 ľudí s tým, že sa tam presunie aj päť doterajších pracovníkov spoločnosti zo Sedlísk.

Prijímať budú aj nových ľudí, pôjde o servisných technikov, obchodníkov a pracovníkov v oblasti náhradných dielov a logistiky.

„Pôjde o kvalifikované pracovné miesta. Tomu bude zodpovedať aj mzdové ohodnotenie, ktoré bude vyššie ako momentálne vykazovaný priemer, ktorý hovorí o viac ako tisíc eurách,“ uviedol Matejovič s tým, že na nové miesta hľadajú najmä absolventov stredných strojníckych škôl, respektíve učilíšť v odbore automechanik či mechanik-elektronik.

Pracovníkov chcú nájsť vo Vranovskom okrese.

Miestne kapacity používajú aj na stavebné práce, ktorých náklady sú zhruba 480 tisíc eur.

Hala má vyrásť do októbra tohto roka.

Veľkých investorov neprilákali

Priemyselný park Ferovo, postavený v roku 2008 s rozlohou šestnásť hektárov a štrnástimi hektármi ponúkanými na prenájom, bol doteraz prázdny.

„Približne po desiatich rokoch sem prichádza prvý investor,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan (nezávislý).

Pripomenul, že doteraz sa napriek snahe a aj niekoľkým schváleným zámerom nepodarilo zrealizovať žiadny podnikateľský zámer.

Dôvodom podľa neho bolo, že sa snažili hlavne o veľké investície.

„Doteraz sme uvažovali o stovkách pracovných miest a veľkých investoroch, ktorí by sem prišli. Samozrejme, nebol to ľahký proces, lebo bolo obdobie krízy, ekonomika v kraji nefungovala. Teraz sú zase problémy s pracovnými silami a nie je jednoduché získať veľkých investorov. Napriek tomu sa o to snažíme ďalej,“ uviedol Ragan.

Stále rokujú

Prvého investora umiestnili do priestorov, ktoré chcú v priemyselnom parku vyčleniť pre menších investorov.

Momentálne podľa Ragana majú podpísané nájomné zmluvy aj s ďalšími menšími investormi napríklad z výroby zrubov či spracovávania autobatérií.

„Aj naďalej rokujeme so SARIO a SIEA o vstupe veľkých investorov do nášho priemyselného parku,“ dodal primátor.

V hre je pritom podľa neho opäť aj zámer spoločnosti Plasma Energy, s ktorou mesto rozviazalo nájomnú zmluvu pre nevôľu občanov a ich obavu z negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Súd ale rozhodol o neplatnosti výpovede.

Problémy s dodávkou energií

Mesto chce pre potenciálnych zamestnávateľov vybudovať v parku aj vlastnú mestskú halu, v ktorej by im prenajímalo priestory.

Ako informoval Ragan, momentálne sa spracováva projektová dokumentácia stavby.

Na zámer získalo mesto z akčného plánu pol milióna eur.

„V priebehu tohto a budúceho roka by sa mali prostriedky vyčerpať a hala postaviť,“ dodal primátor.

Jedným z problémov parku je, že doteraz nie sú usporiadané všetky jeho pozemky a niektoré má mesto iba vďaka nájomným zmluvám.

Ako konkretizoval Ragan, ide o tri parcely s viacerými vlastníkmi, s ktorými sa mesto zatiaľ nedohodlo.

Problémom je cena pozemkov, na ktorých odkúpenie získala samospráva z akčného plánu 250-tisíc eur.

Nároky vlastníkov ale presahujú vyčlenené finančné prostriedky.

„Bude to predmetom ďalších rokovaní,“ dodal primátor.

Samospráva rieši aj problém s distribúciou energií do priemyselného parku.