Remeta: O novom štadióne bližšie informácie nemám. Ja, majiteľ Tatrana...

Požiadavka na zmenu trénera prišla od mužstva, tvrdí.

12. apr 2019 o 16:30 Daniel Dedina

M. Remeta (v strede) vraví, že chuť pokračovať v prešovskom futbale dlhodobo nemá. Robí to zo zotrvačnosti a prísľubu.(Zdroj: tasr)

PREŠOV. Historicky úspešná futbalová značka Tatran Prešov prežíva neľahké obdobie.

Klubu, z ktorého v posledných rokoch odišli desiatky hráčov, reálne hrozí prepad do tretej ligy.

To, pochopiteľne, neteší ani majiteľa 1. FC Tatran Miroslava Remetu, ktorý počas dekádu a pol trvajúceho obdobia investoval do klubu nemalo finančných prostriedkov.

V rozhovore pre Korzár prehovoril o aktuálnych témach.

Prečo ste sa rozhodli odvolať Antona Mišovca z postu trénera A tímu?

„Rozhodujúcim faktorom sú výsledky a postavenie v tabuľke. Nie som zástancom manažovania trénerov, nikdy som to nerobil a ani nebudem. V klube sú ľudia, ktorí zabezpečujú zmluvné vzťahy a berú za to plat. Koncom minulého roka boli v súvislosti s odchodom niektorých hráčov nejaké šumy, nastali určité posuny v platbách, ale všetky záväzky boli splnené a klub je v normálnej finančnej kondícii. To na vysvetlenie toho, čo je moja úloha. Späť k otázke trénera. Sme v rizikovom pásme a keďže mojím záujmom je, aby Prešov z druhej ligy nevypadol, rozprával som sa s trénerom a počúval som takisto informácie z kolektívu. Mal som dve možnosti. Mužstvo, ktoré tréner zostavil, už momentálne meniť nemôžeme, preto som prihliadal na požiadavky kabíny.“

Čo to znamená?

„Kolektívna vôľa bola taká, že bola požadovaná nová energia. Počúval som reči o demotivácii a požiadavke na nový manažment. Prišla od mužstva a rozhodol som sa jej vyhovieť. Chceli zmenu, majú ju a teraz je rad na nich, aby dokázali, že je v ich silách dosiahnutie potrebných výsledkov. Majú na to všetky podmienky.“

Prečo v prípade Mišovcovho nástupcu padla voľba na Jaroslava Galka?

„Je skoro koniec sezóny, zostáva málo zápasov. V uplynulých dňoch viedol mužstvo pán Prusák, pričom sa ukázalo, že problém nie je kondičného ani tréningového rázu, ale v koordinácii a organizácii v zápasoch, ako i pri zvládnutí štandardiek. Pán Galko je skúsený tréner, bol v tom čase k dispozícii, mužstvo už videl a pozná ho. Zároveň som bol uistený, že spolu s Mariánom Prusákom, ktorý zostáva asistentom, dokážu vytvoriť symbiózu v tom, aby nedochádzalo k ďalším obratom. Pretože dôležité je, aby tím celkovo fungoval. Na nič iné už nie je priestor ani čas.“

Galko zasadne na lavičku Tatrana už v sobotňajšom stretnutí na pôde Interu Bratislava?

„Áno. Vo štvrtok došlo k dohode všetkých detailov a všetko je spečatené. Bolo to už oznámené aj Slovenskému futbalovému zväzu.“

Po tom, čo v závere januára abdikoval v Tatrane na post generálneho manažéra klubu Marek Trávniček, zastával Mišovec aj manažérsky post. Ako to bude teraz?