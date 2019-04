Domaša má nízky stav hladiny. Ľudia žiadajú vyvodenie zodpovednosti

Vodohospodári uvažujú o predĺžení zníženého odtoku z nádrže.

25. apr 2019 o 14:59 SITA

PREŠOV. Ľudí z okolia vodnej nádrže Domaša aj naďalej trápi nízka hladina vody.

Vodohospodári uvažujú o predĺžení zníženia odtoku z nádrže aj počas mája, no podľa starostov a podnikateľov z Domaše sú tieto opatrenia oneskorené.

Letnú sezónu už považujú za stratenú a žiadajú o vyvodenie zodpovednosti za nečinnosť vodohospodárov.



Ako vo štvrtok informoval Roman Ivančo, riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), odštepný závod Košice, naplnenosť nádrže je aktuálne na úrovni 45 percent a vodohospodári z nej vypúšťajú 3,5 metra kubického vody za sekundu.

Len spomalia klesanie

Uvažujú, že v tomto zimnom režime budú pokračovať aj počas mája, o čom aktuálne rokujú.

Za bežných okolností pritom stúpa vypúšťanie od apríla na 4,9 metra kubického vody za sekundu.

„My teraz robíme všetko pre to, aby sme ten pokles hladiny zmiernili a v priebehu roka sa určite vyskytnú epizódy, ktoré stav zlepšia,“ vyhlásil Ivančo s tým, že to, aby hladina v nádrži stúpala, závisí najmä od výdatných prítokov.

„Ak my teraz budeme škrtiť odtok, čo sa na nejakú mieru určite dohodneme, nezabezpečí to žiadne zvyšovanie, len spomalenie klesania hladiny. Keď budeme mať šťastie a príde nejaká prívalová epizóda, tak sa situácia zmení k lepšiemu,“ dodal.

Starosta Kapraľ: Podcenili situáciu

„Je absolútne absurdné v našom štáte, že riaditeľ vodohospodárov povie, že bude šťastie, keď prídu povodne,“ reagoval na slová riaditeľa starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ (nezávislý), ktorý situáciu na Domaši označil za kritickú.

Ako dodal, vodohospodári majú v čase sucha okamžite prehodnocovať manipulačný plán a okamžite nastavovať opatrenia.

Napriek upozorneniam ale podľa Kapraľa vodohospodári situáciu podcenili.

Ak by ju prehodnocovali už na jeseň, ako to podľa Kapraľa bolo v rokoch 2012 a 2013, keď bola situácia podobná a vodohospodári obmedzili odtok na 2,5 metra kubického za sekundu, ušetrilo by sa 33 miliónov metrov kubických vody, čím by sa hladina vody zvýšila o tri metre.

„Podcenili situáciu a zbytočne vypustili 33 miliónov kubíkov vody do Ondavy, ktorú nikto nepotreboval. Ohrozili priemysel a cestovný ruch,“ povedal Kapraľ.

Aj preto chce, aby za súčasný stav bola vyvodená osobná zodpovednosť.

Hladina stále nie je na minime

Vedúci vodohospodárskej prevádzky SVP, o.z. Košice Dušan Mydla si nemyslí, že by nereagovali.

Pracujú však podľa neho s premenlivými veličinami.

Upozornil, že pred rokom bola ešte nádrž plná.

Snehové zásoby boli podľa neho v tomto roku druhé najvyššie za posledných 20 rokov, avšak pri topení snehu sa z nich podarilo zachytiť iba 30 percent.

Ostatná voda do nádrže nedotiekla, odparila sa, alebo vsiakla do podzemných vôd.

„Je ťažké predpokladať, aké obdobie nastane, ale je ľahké obviniť niekoho zo zanedbávania povinností,“ uviedol Mydla.

Napriek tomu je však podľa neho voda stále deväť metrov nad minimálnou prevádzkovou hladinou.

Ivančo dodal, že nádrž nemá parametre, aby bola každé leto plná. Zdôraznil, že ide v prvom rade o technickú stavbu, nie dielo určené na rekreáciu, ktorá má nižšiu prioritu.

„Je to zásobník vody za účelom zabezpečenia hospodárskeho rozvoja. Na tento účel bola stavba vybudovaná. Rekreácia je jeden z účelov, ale nie je prioritný. Musí sa podriadiť a pokiaľ mám zabezpečiť nejaký hospodársky účel a bude to generovať tento rozptyl hladín, tak rekreácia sa tomu musí podriadiť. Ak by to bolo naopak, utrpí druhá strana,“ uviedol Ivančo.

Nedostatok vody ovplyvňuje cestovný ruch

Podľa starostu Kvakoviec Kapraľa však už teraz trpia všetci.

„Aj pre nás sú prioritné podniky, kde pracujú naši ľudia, ale oni ohrozili aj podniky, aj rekreáciu. Ich nezodpovedné konanie. A teraz sme v stave, že tým podnikom nebudú mať v lete čo pustiť. My sme sa rozlúčili s tohtoročnou sezónou, lebo situácia je kritická,“ zdôraznil.

Jeho slová potvrdil aj jeden z vlastníkov hotelov na Domaši René Pavlík.

Súčasnú situáciu prirovnal k tej z roku 2012, ktorá bola najslabšou v celej histórii hotela.

„Nikto k nám nechodil, nikto nechcel robiť oslavy a tržby boli minimálne. Čo nás čaká tento rok, uvidíme,“ uviedol.

Dodal, že už teraz musel znížiť stav o dvoch zamestnancov a namiesto 30 brigádnikov na sezónu zoberie iba 10 až 15 ľudí.

Prijal aj ďalšie opatrenia.

„Snažíme sa s vodou šetriť. Nakúpili sme spotrebiče, aby sme nemíňali vodu. Dokonca budeme musieť dávať do izieb ľuďom aj oznamy, aby šetrili vodou pri sprchovaní a takéto rôzne opatrenia, ktoré si pripravujeme, aj keď ešte stále presne nevieme, ako to bude v lete. Lenže vodohospodári nevedia rok dopredu, čo bude. Preto sa my snažíme myslieť aspoň dva mesiace dopredu,“ povedal Pavlík.