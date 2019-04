Dieťa zomrelo v nemocnici. Lekári namiesto trestu tisíc eur dostali podmienku

Školáčka spadla na telesnej výchove.

25. apr 2019 o 16:54 Michal Ivan

PREŠOV, BARDEJOV, GIRALTOVCE. Po deviatich rokoch od tragédie vyslovil odvolací Krajský súd v Prešove definitívny verdikt v prípade smrti dvanásťročnej školáčky, ktorá spadla na telesnej výchove.

V nemocnici neskôr zomrela.

Obvineniu čelili dvaja lekári z bardejovskej nemocnice.

Podľa rodičov nesprávne určili diagnózu a ich dcéra neskoro absolvovala potrebné vyšetrenia, čo majú dokazovať aj posudky.

Okresný, ale aj odvolací krajský súd ich napokon uznal vinnými.

Lekári vinu popierajú.

Nešťastný pád na telesnej

Tragický prípad sa stal ešte v roku 2010 na gymnáziu v Giraltovciach.

Dvanásťročná Sonička z obce Lascov v Bardejovskom okrese zomrela po úraze, ktorý sa jej stal na telesnej výchove.

Zachytila sa o volejbalovú sieť, popod ktorú chcela prebehnúť a spadla čelom na zem.

Záchranári ju od detskej lekárky v Giraltovciach vtedy odviezli do bardejovskej nemocnice a tam ju aj operovali. O pár hodín nato už nebola medzi živými.

Dievčatko utrpelo pomliaždenie mozgu a zlomeninu lebečnej klenby s viacerými pomliaždeniami mozgovej kôry.

„Nám telefonovala triedna. Prišla som k nej, keď už bola u lekára. Odtiaľ ju zobrala záchranka a odviezla ju do Bardejova. V nemocnici bola od dvanástej a nič sa nedialo, ležala tam do piatej a dovtedy jej iba odobrali krv. O druhej som prosila pani doktorku, nech niečo robí a volá neurologičku. Tá odkázala, že príde, keď doambuluje, keď to stihne dnes, ak nie, tak príde zajtra,“ vysvetľovala mama Soničky Katarína Oravcová.

Jej dcéra sa sťažovala na silné bolesti hlavy, bola ospalá a zvracala. Lekári vraj mali podozrenie na epileptický záchvat, čím sa bránili aj pred súdom.

Podľa rodičov urobili lekári vyšetrenie CT prístrojom o piatej večer a k operácii došlo pred siedmou večer.

Najprv dostali trest tisíc eur

Okresný súd v Bardejove uznal v roku 2016 vinnými dvoch lekárov z detského oddelenia nemocnice – zástupcu primára a vtedy ešte neatestovanú lekárku, z prečinu usmrtenia.

Podľa verdiktu súdu zástupca primára dôkladne nezhodnotil pri preberaní pacientky zdravotný stav a nerealizoval všetky úkony potrebné na správne určenie diagnózy.

Súd uznal vinnou aj sekundárnu lekárku, ktorá mala pacientku na oddelení, z toho, že po nezlepšovaní zdravotného stavu a opakovanom zvracaní neindikovala urgentné neurologické vyšetrenie a CT vyšetrenie, čo viedlo k neskorej diagnostike poškodenia hlavy s vnútrolebečným krvácaním, ktoré spôsobilo poškodenie mozgu a následnú smrť pacientky.

Za to im okresný súd uložil zhodne peňažný trest vo výške tisíc eur a pre prípad zmarenia výkonu uloženého peňažného trestu náhradný trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov.

Voči rozsudku sa odvolal prokurátor aj obaja lekári.

Lekári sa cítia byť nevinní

Prokurátor v odvolaní rozsudok nepovažoval za zákonný a správny.

Peňažný trest na takmer dolnej hranici v prípade spáchania trestného činu usmrtenia na chránenej osobe považoval za neprimeraný.

Obvinený lekár v odvolaní popieral, že by mali informácie o poranení hlavy dieťaťa a pracoval s verziou, že malo ísť o epileptický záchvat. Sťažovanie na bolesť hlavy spájal s požitím lieku proti zvracaniu a svoj postup považuje za správny.

Jeho konanie podľa odvolania nie je v príčinnej súvislosti so smrťou dieťaťa a opiera svoj názor o závery znaleckého dokazovania.

Podľa neho žiaden zo znalcov nevyjadril bez akejkoľvek pochybnosti stanovisko, že postupoval v rozpore so štandardnými postupmi a pacientka už mala byť privezená v stave nezlučiteľným s prežitím.

V odvolaní obžalovaná lekárka poukázala, že bola iba osem mesiacov po ukončení štúdia a zákaz činnosti by znamenal zmarenie snahy stať sa lekárom.

Obhajoba lekárky poukázala aj na to, že ako sekundárnu lekárku ju neupozornil zástupca primára, že pacientka stratila vedomie.

Opierala sa aj o znalecké vyjadrenia, podľa ktorých malo dôjsť k zlyhaniu aj zo strany neurologičky, keďže jej neboli vysvetlené symptómy pacientky.

Obhajoba poukázala aj na to, že ako sekundárny lekár pracuje pod dohľadom primára alebo jeho zástupcu, či staršieho lekára. S postupom súhlasil aj zástupca primára a okrem nej pacientku videli ďalší štyria lekári.

Aj podľa nej nemali informácie o úraze ani od rodičov, ani od rýchlej zdravotnej pomoci.

Súdny znalec: Lekári museli s úrazom hlavy rátať

Predseda senátu krajského súdu vo štvrtok oboznámil s priebehom procesu a čítal aj znalecké posudky z odboru súdneho lekárstva.

„V čase prijatia mohol priebeh imponovať opakovanému epileptickému záchvatu, ale následný priebeh poukazoval na inú príčinnú súvislosť. Mohlo dôjsť k vyčerpaniu všetkých diagnostických možností za účelom vylúčenia sekundárnej epilepsie. Konštatoval, že prejavy pri iných ochoreniach mozgu diagnostika epidurálneho hematómu maloletej takmer o päť hodín po prevzatí dieťaťa významným spôsobom znížila šance na prežitie a vznik trvalých následkov,“ predniesol vyjadrenia znalca predseda senátu.

Ďalšia znalkyňa sa vyjadrila, že v prípade epileptického záchvatu by príznaky po čase odoznievali a nešlo by o klasický epileptický záchvat.

„Lekári museli s alternatívou možného úrazu hlavy rátať a stanoviť diagnostický postup,“ konštatovala znalkyňa.

Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytovateľ nepostupoval v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. V dodatku však konštatoval, že včasnejšia diagnostika by nemusela zaručiť prežitie pacientky. Preto nie je možné dávať do súvislosti porušenie zákona.

V záverečných rečiach obhajca lekára konštatoval, že dokazovanie nepreukázalo vinu obvineného a žiadal obvineného oslobodiť alebo potvrdiť rozsudok okresného súdu.

„V konaní neboli preukázané znaky skutkovej podstaty trestného činu a jej konanie nebolo v príčinnej súvislosti s úmrtím maloletej. Ubehlo deväť rokov a trest odňatia slobody či zákaz činnosti už nenachádza svoj účel," povedala pred senátom obhajkyňa doktorky.

V závere sa vyjadril aj otec dievčaťa Radoslav Oravec.



„Aj pri vyšetrovaní bola kopa poloprávd, účelové klamstvá slúžiace na zahmlievanie, aby nedošlo k objasneniu tejto trestnej veci. Nám išlo o to, aby sa lekári poučili. Je otázne, či po toľkých rokoch to má celospoločenský účinok,“ povedal Oravec pred senátom krajského súdu.

Dostali podmienky

Krajský súd v Prešove uznal lekárov vinnými z prečinu usmrtenia.

Senát zrušil rozsudok okresného súdu vo výroku o treste.

Obžalovanému uložil trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu troch rokov a obžalovanej uložil trest odňatia slobody taktiež vo výmere dvoch rokov, ale s podmienečným odkladom na dva roky.

V odôvodnení rozsudku predseda senátu uviedol, že obžalovaní nevyčerpali všetky možnosti na určenie diagnózy.

„Znalci uviedli, že je prirodzené, že pri každom, aj epileptickom záchvate dochádza k nekontrolovateľnému pádu. Lekári, odborníci, mali rátať aj s tou možnosťou vzhľadom na vývoj stavu pacientky,“ predniesol predseda senátu.

Poukázal aj na protichodné závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„Na jednej strane zistili porušenie, že poskytovateľ zle manažoval poskytovanie starostlivosti, a na druhej strane konštatujú, že nie je istota, že následkom by sa dalo zabrániť,“ povedal predseda senátu.

Zákaz činnosti im súd neudelil

Súd sa stotožnil s prokurátorom, že peňažný trest vo výške tisíc eur je neprimeraný a stotožnil sa aj s tým, že je potrebné odlíšiť tresty u obžalovaných, čo vyjadril v dĺžke skúšobnej doby.

„Súd zohľadnil okolnosti, že išlo o začínajúcu lekárku, ktorá mala pracovať pod dohľadom staršieho lekára, takže výkon trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní dvoch rokov. Skutočnosť, že išlo o začínajúcu a neatestovanú lekárku, ju ešte nezbavuje zodpovednosti a sama mala atakovať svojho nadriadeného lekára a popisovať stav. Nemôžeme akceptovať to, že pacienta prijmeme s tým, že sa opakujú stavy bezvedomia, zvracanie a my ho iba pozorujeme na oddelení,“ vysvetľoval predseda senátu.

V odôvodnení sa zaoberal aj s tým, či po deviatich rokoch má zmysel pre dosiahnutie účelu trestu udeliť aj zákaz činnosti vykonávať povolanie lekára.

Súd v tomto prípade skúmal aj obdobie od incidentu do doby rozhodovania a nezistil žiadne ich konania, ktoré by boli v rozpore so zákonom.

Podľa názoru senátu by sa už účel trestu nedosiahol, preto ho ani neuložil.

Rodičia: Nechceli sme ich dostať do väzenia

Rodičia boli s rozsudkom v rámci možností spokojní.

„Chceli sme, aby sa to vyšetrilo a poukázalo sa na to, aký je prístup nemocnice k pacientom a ako to môže dopadnúť. Od začiatku nám išlo o to, aby si lekári uvedomili, že ľudský život je len jeden a je to to najvzácnejšie, čo človek má a nemôžu k nemu pristupovať ako k nejakej veci,“ povedal Oravec.

Podľa neho sa lekári a ani nemocnica k prípadu nepostavili zodpovedne a hádzali im polená pod nohy, aby sa prípad nevyšetril.

Zákaz činnosti vykonávať povolanie lekára by už podľa Oravca nič nevyriešil, keďže deväť rokov ordinovali lekári aj naďalej.

„My sme ani nechceli ich dostať do väzenia. Sme spokojní s výškou trestu. Dostali podmienku, takže môžu ďalej žiť, fungovať. My sme sa im nechceli pomstiť. O to nám nešlo. Otázka je, či sa nad tým zamysleli po smrti našej dcéry a či prišli na to, čo vôbec spôsobili. Pre nás to je obrovská rana, s ktorou žijeme každý deň,“ dodal zronený otec.