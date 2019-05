Rezidentské parkovanie Košice nezvládli. Teraz sa do veľkých zmien púšťa Prešov

Už hneď dopravná komisia nové pravidlá neschválila. Vraj len z nepochopenia.

10. máj 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Nové pravidlá parkovacej politiky mesta Prešov prerokovala už aj dopravná komisia. Návrh neschválila, ale aj tak mieri do mestskej rady.

V centre mesta doterajšie pravidlá upravia

Vedúci odboru dopravy a životného prostredia na mestskom úrade Stanislav Ondirko predstavil komisii v utorok návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

Podľa neho ide o komplexný materiál, ktorý zavádza reguláciu na celom území mesta a počíta s reguláciou približne 16-tisíc parkovacích miest.

Mesto rozdelia do 17 parkovacích zón a na 6 tarifných pásiem podľa výšky poplatku.

Prvé štyri zóny a zároveň aj tarifné pásma sa majú nachádzať v centrálnej mestskej časti tak ako doposiaľ, s rovnakým poplatkom za dočasné státie.

Podľa nového návrhu sa však predĺži spoplatnenie počas pracovných dní o jednu hodinu, čiže od 8. do 18. hodiny, a pribudne spoplatnenie aj v sobotu od 8. – 12. hodiny.

Výrazné zmeny na sídliskách

Počítajú s vydávaním šiestich typov parkovacích kariet – platené pásma v centre mesta I, II a III, karta Rezident zóny, Nerezident zóny a Návšteva zóny.

Regulácia na sídliskách bude vymedzená dvoma tarifnými pásmami – pásmo V pre rezidentov a pásmo VI pre nerezidentov.

Rezidentskú kartu môže získať osoba s trvalým pobytom v meste Prešov (aj nájomník) do konkrétnej zóny na konkrétne vozidlo (aj na služobné auto využívané na súkromné účely).

Za prvú kartu zaplatí rezident ročne 25 eur, druhá karta bude stáť 100 eur a tretia 250 eur na jeden rok.

O ročnú kartu Nerezident si bude môcť požiadať ktokoľvek (aj Neprešovčan), no platiť bude iba v zóne, pre ktorú je karta vydaná, a to výhradne na parkoviskách s vyznačeným tarifným pásmom VI za poplatok 250 eur na jeden rok.

Tarifné pásmo V bude všeobecne spoplatnené pri krátkodobom státí od 8. do 16. hodiny (20 centov na hodinu a maximálne 1 euro na deň) a pásmo VI s rovnakým poplatkom, avšak bez časového obmedzenia.

Platiť sa v týchto zónach bude iba počas pracovných dní.

Zmeny nastanú najskôr o rok

„Chceme zabezpečiť pre každý byt, kde je rezident, aby mal možnosť jedného parkovacieho miesta na jeden byt. Ak to situácia umožní, môže byť kariet vydaných viac, ale ďalšie sú stanovené nejakou reguláciou ceny,“ vysvetľoval na komisii vedúci odboru dopravy a životného prostredia Stanislav Ondirko.

Systém regulácie parkovania sa podľa Ondirka bude zavádzať postupne a nie je kapacitne možné ho zaviesť na celom území mesta už od začiatku júla budúceho roka, odkedy plánujú platnosť VZN.

„My máme v podstate rok na to, aby sme spustili tento systém, čo je aj dosť šibeničný termín. Medzitým musíme nakúpiť technológiu na vydávanie parkovacích kariet, ktoré bude elektronické,“ vysvetľoval Ondirko.

Potrebné je však ešte vytvoriť softvér pre mesto Prešov spolu s mobilnou aplikáciou, čo bude predmetom verejného obstarávania.

VZN je podľa neho potrebné schváliť už teraz, aby sa mohlo k verejnej súťaži pristúpiť, keďže je potrebné zadefinovať jej podmienky.

Kontrola platnosti kariet v zónach by sa mala uskutočňovať elektronicky pomocou vozidla, ktoré bude monitorovať evidenčné čísla áut, a prijať by mali aj ďalší personál, ktorý by mal túto agendu pod kontrolou.

Pre obyvateľov mesta Prešov plánujú vytvoriť aj podrobný manuál, ktorý bude nové parkovacie pravidlá vysvetľovať.

Komisia stanovisko neprijala

Členovia komisie mali počas diskusie viaceré výhrady.