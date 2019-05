Kamionista musel zastaviť. Migranti mu búchali po kabíne

Afganca a Inda polícia zadržala, namierené mali do Nemecka.

16. máj 2019 o 12:43 (aktualizované 16. máj 2019 o 16:04) Róbert Bejda

DRIENOV. Na diaľnici z Košíc do Prešova zasahovali vo štvrtok dopoludnia policajti.

Stalo sa to približne na úrovni odbočky na obec Drieňov, okres Prešov.

Vodič kamióna im tvrdil, že počas jazdy v plnej rýchlosti mu niekto začal búchať na kabínu.

Zastal a vtedy si všimol, že zo strechy mu zoskočili dvaja migranti a dali sa na útek.

Ako na svojej internetovej stránke uvádza TV Markíza, podľa bieloruského kamionistu, ktorý išiel zo Srbska, mu dvojica rozrezala plachtu kamióna na niektorom z odpočívadiel.

Namierené mali do Berlína

Ako neskôr informovala polícia na sociálnej sieti, migranti po vylezení na strechu návesu chceli búchaním na kabínu docieliť, aby vodič zastavil.

„Migranti zoskočili a krátko nato boli zadržaní dopravnou hliadkou, ktorú vyslalo operačné stredisko na základe telefonátu od slovenského kamionistu idúceho za Bielorusom. Migranti nemali doklady, prišli z Indie a Afganistanu," uviedla polícia na svojom FB.

Ako polícia zistila, Afganec cestoval po trase Afganistan - Irán - Turecko - Grécko - Macedónsko - Srbsko (peši).

Ind pricestoval do Bulharska (letecky), odtiaľ pokračoval do Srbska peši.

„Tam sa obaja zoznámili, spoločne prerezali plachtu a vliezli do spomínaného kamióna. Namierené mali do Nemecka, konkrétne do Berlína," dodala polícia.