Koncert pre Jána a Martinu priniesol po roku jasný odkaz: Nezabudneme

Kuciak: Tým, ktorí nezabudli, ďakujeme.

19. máj 2019 o 11:12 Michal Ivan

GREGOROVCE. V Gregorovciach sa v sobotu uskutočnil koncert na počesť Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka.

Koncert, konaný na prvé výročie plánovanej svadby Martiny a Jána, niesol symboliku stretnutia, keďže sa mali prostredníctvom nich spojiť dve rodiny.

„Chceme si pripomenúť týchto dvoch mladých ľudí a zdôrazniť, že nezabudneme na príčinu ich smrti. Chceme tiež vyjadriť spolupatričnosť s ich rodinami a so všetkými, ktorých táto tragická udalosť spojila v úsilí meniť Slovensko k lepšiemu," povedal organizátor podujatia Michal Kaščák.

Kušnírová: Trochu to upadá

Pred rokom počas koncertu v deň plánovanej svadby rodičia zavraždeného páru prosili ľudí, aby s nimi bojovali a ďakovali, že ich v tom nenechali samých.

Vtedy už aj vďaka tlaku ulice odstúpilo niekoľko vrcholných politikov, no podľa rodičov všetko pokračovalo v starých koľajach.

V súčasnosti už rodičia necítia takú podporu ako pred rokom.

„Mám pocit, že trochu ako keby tie všetky veci išli do úzadia a ľudia to prestali trochu vnímať a byť nám svojím spôsobom nápomocní angažovaním sa v takýchto veciach. Trochu to upadá, ale nedá sa nič robiť,“ povedala Zlatica Kušnírová.

Jozef Kuciak: Ďakujeme tým, ktorí nezabudli

Podobne to vníma aj Jozef Kuciak. Ten ďakuje všetkým, ktorí nezabudli a bojujú za slušnejšie a spravodlivejšie Slovensko.

„Tak, ako je to u nás bežné a na čo sa hlavne spoliehajú aj politici je, že sa opäť na všetko zabudne. Každý má iné starosti. Ozývajú sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že už dosť bolo a prečo by sme sa mali všade vytŕčať. Majú svojím spôsobom pravdu, možno aj ja by som sa tak choval, nie som si tým úplne istý. Ale všetkým, ktorí nezabudli, veľmi pekne ďakujeme,“ odkázal Jozef Kuciak.

Vyšetrovanie sa medzičasom pohlo dopredu, polícia už obvinila z objednávky vraždy Mariána Kočnera...

„Neverím tomu, že by objednávateľ bol iba pán Kočner sám. Podľa mňa to musel ešte niekto konzultovať. Nech sa to vyšetrí akokoľvek, pochybnosti stále budú. Keď sa teraz dozvedáme, čo všetko sa dialo, sledovanie novinárov, lustrácia a ďalšie veci... Nikdy by som nebol veril, že niečo také je u nás, v demokracii, vôbec možné,“ povedal Jozef Kuciak.

Nezabudneme

Po omši sa ľudia v sobotu postupne presúvali na neďaleké ihrisko v Gregorovciach, kde bolo pripravené pódium, stánky s občerstvením a vizuálne diela – socha „Spojili nás“ od Martina Dzureka a Jana Vajsábela.

Minulý rok sa na poli nad ihriskom týčil obrovský nápis „Sme s vami“. Tento rok ho nahradila inštalácia „Nezabudneme“, ktorú realizoval Michal Kačmár.

„Stojíme tu opäť a sme tu preto, lebo sme nezabudli, lebo nesmieme zabudnúť. Už je to rok a takmer tri mesiace, čo násilnou smrťou zomreli dvaja nevinní mladí ľudia, ktorí sa úprimne milovali. Ak ste aj vy v živote spoznali lásku a milovali, asi viete, aké to je o ňu prísť. Dnes sme tu aj preto, že veríme v ideály, že láska, spravodlivosť a dobro nakoniec zvíťazia v tejto krajine nad zlom, chamtivosťou, nenásytnou mocou a aroganciou,“ vítali organizátori ľudí pred koncertom.

Koncert pripravil festival Pohoda v spolupráci s klubom Stromoradie a obcou Gregorovce.

Všetci účinkujúci a dobrovoľníci podujatie pripravili bez nároku na honorár.

Symbolické svadobné motívy

Začiatok celého podujatia odštartovali folklórne súbory Šarišan a Javorníček, kde Šarišan symbolicky zosobňuje rodisko Martiny, zatiaľ čo Javorníček rodisko Jána.

Súbory predstavili rôzne svadobné motívy a predviedli divákom aj čepčenie nevesty či úryvok zo svadobnej zábavy, ktorá sa nikdy nestala.

Po nich sa predstavil Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda Danela, ktorý otvoril Pohodu 2018 koncertom venovaným Jánovi a Martine.

V ich podaní zazneli vrcholné diela baroka, romantizmu i súčasnej slovenskej hudby a pridali sa k nim aj zbory z celého Slovenska vrátane domáceho zboru Gregos.

Na podujatie prišli stovky ľudí s celými rodinami, celý večer sa niesol v príjemnej a pokojnej atmosfére.

Koščová: Je príšerné, že až takáto vec ľuďom otvorila oči

Podľa organizátorov prišlo vlani na podujatie približne tritisíc ľudí. Túto sobotu bola účasť o čosi nižšia.

„Je to prirodzené. Aj na protesty Za slušné Slovensko chodilo stále menej a menej ľudí, časom to v tých ľuďoch trochu vyprchalo. To však neznamená, že tí ľudia zabudli a nemajú to v sebe, len možno už nemajú nejakú potrebu dostaviť sa na konkrétnu akciu. Aj tak som rada a mám pocit, že je tu i tak veľa ľudí,“ povedala Katarína Koščová, ktorá taktiež vystúpila na koncerte v Gregorovciach.

Podľa nej sa Slovensko zmenilo a ľudí tragické udalosti zobudili.

„Mám pocit, že to podhubie občianskej aktivity zrazu výrazne vyrástlo a ľudia pochopili, že nemôžeme sedieť doma alebo v krčme, nadávať na to, čo sa deje a nerobiť nič. Nie je to len tá vražda, ale aj všetko to, čo vyplávalo na povrch po tej strašnej udalosti. Bola to možno posledná facka a snáď to bude pokračovať a ľudia nezaspia,“ dúfa Koščová.

Podľa nej je potrebné sa zaujímať o veci verejné a budovať občiansku spoločnosť, ktorá sa bude vedieť postaviť proti nespravodlivosti.

„Táto udalosť sa nemala stať, ale žiaľ, stalo sa to. Je to úplne príšerné, že až takáto hrozná vec ľuďom otvorila oči, srdcia a ústa a vyhnala ich na námestia. Snáď to bude v nás naďalej žiť a tlieť, keď už nie horieť,“ dodala Koščová.

Po nej vystúpil Richard Müller s kapelou, ktorý dal jasný odkaz na záver.

„Nie je treba veľa slov. Nie je to v poriadku s krajinou, kde sa strieľajú mladí ľudia. To je myšlienka, ktorú sme vám prišli oznámiť,“ povedal Müller.