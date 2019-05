Odevná firma s talianskou účasťou končí vo Svidníku s výrobou

Koncom februára avizovala hromadné prepúšťanie, o prácu prišla stovka ľudí.

24. máj 2019 o 15:22 TASR

SVIDNÍK. Odevná spoločnosť I.C.A., s. r. o., končí vo Svidníku s výrobou. Koncom februára avizovala hromadné prepúšťanie, kde mala o prácu prísť asi stovka ľudí. Dôvodom je presun časti výroby do Srbska.

V odevnej fabrike s talianskou majetkovou účasťou malo ostať pracovať približne 30 ľudí. V týchto dňoch sa rozhodlo o tom, že prepustí aj ostatných.

„Dnes (v piatok - pozn. red.) ma taliansky zamestnávateľ I.C.A. pozval na prerokovanie hromadného prepúšťania 31 zamestnancov. Ide o druhú skupinu z celkového počtu 137. Prvá bola prerokovaná a 106 ľudí už dostalo výpovede. Teraz by malo 31 zamestnancov dostať výpovede k 1. júlu s tým, že fyzicky by brány podniku opustili v októbri tohto roku," uviedol člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica.

Firmu nelikvidujú

Podľa Balicu majiteľ zatiaľ nehovorí o likvidácii firmy, tá bude ďalej pokračovať.

„Budú tu nejakí dvaja, traja administratívni zamestnanci, pretože je treba sa administratívne vysporiadať so zamestnancami," povedal Balica s tým, že zo strany OZ KOVO boli vykonané kroky k tomu, aby zamestnanci dostali to, čo im pri rozviazaní pracovného pomeru patrí.

„Po prerokovaní som zvolal zhromaždenie zamestnancov, kde som ich informoval o úmysle zamestnávateľa skončiť výrobu aj so zostávajúcimi 31 zamestnancami. Ostali prekvapení, nevedeli o tom. Zároveň som im hovoril o tom, aké nároky majú v rámci odstupného a výpovednej lehoty," povedal Balica.

Odídu 1. júla

Zamestnanci vo firme zarábali podľa neho približne 450 až 480 eur v čistom mesačne.

V prípade, že zamestnávateľ nedodrží svoje záväzky voči zamestnancom, sú odborári rozhodnutí podať trestné oznámenie, podnet na inšpektorát práce a prípadne využijú i exekúciu, aby nedošlo k rozpredávaniu majetku.

Zamestnanci, ktorí dostali výpovede v uplynulých týždňoch, fyzicky z fabriky odídu k 1. júlu.

„Niektorí už odišli na základe dohody. Tým, ktorí odišli skôr, bolo všetko vyplatené. Takisto im zatiaľ boli vyplatené mzdy. Aj keď s oneskorením jedného, dvoch dní," doplnil Balica.

Svidník bude súčasťou logistického skladu

Konateľ spoločnosti Facis S.p.A Milano a 99-percentný spoločník I.C.A. Piero Bucalo v písomnom stanovisku uviedol, že v súčasnosti prebieha reštrukturalizácia skupiny Gruppo Industriale HIB zameraná na závody I.C.A. a Gifrab Ltd v Bulharsku.

„Závod I.C.A. na Slovensku by sa mal stať súčasťou logistického skladu, kde by sa centralizovala a triedila produkcia východnej Európy. Transformácia začne v januári 2020 a v marci 2020 predpokladáme zamestnať 50 ľudí na zaškolenie pre nový produkt," uviedol Bucalo.

I.C.A. bude podľa jeho slov naďalej fungovať s tým, že robotníci budú prepustení a ostane tam časť pracovníkov v administratíve.

Súčasné záväzky a mzdy budú podľa Bucala zamestnancom vyplatené.

Rokujú s novými investormi

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová (nezávislá) tvrdí, že rokujú s investormi, ktorí by mohli do Svidníka prísť.

„Podarilo sa nám presvedčiť nového investora, aby sa rozhodol pre Svidník a vytvoril tu svoju prevádzku. Prepúšťalo sa na viacerých miestach Slovenska, rozhodol sa pre Svidník. Sme v jednaní s ďalšími dvoma investormi, ktorí majú záujem o šičky. Firma Etilog by mala spúšťať výrobu na etapy, v prvej fáze od júna by mala zamestnať 40 ľudí, do konca leta ďalších, podľa našich informácií by mali fungovať v dvojzmennej prevádzke. Momentálne sa priestory, kde bude firma sídliť, rekonštruujú a pripravujú na spustenie výroby," povedala Ivančová.