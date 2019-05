Majster barista: Nech ľudia pijú hlavne takú kávu, aká im chutí

Rozhovor o najobľúbenejšom kofeínovom nápoji na svete.

1. jún 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Káva je nápoj, ktorý vyzerá ako relax, vonia ako pôžitok a chutí ako produktivita. Na svete si už našla milióny nadšencov, ktorí si bez nej nevedia predstaviť ani jeden deň a fúkajú do svojej tretej šálky tvrdiac, že bez toho tmavého nápoja by svetu vládla temnota a chaos. Káva však nemusí byť len horká, čierna a zalievaná. Viac o jej tajomstvách prípravy či skrytých odtieňoch chutí nám v rozhovore prezradil VIKTOR ŠTEFANČÍK, profesionálny barista a majster Slovenska 2015 v latté art.

Káve sa venujete už vyše siedmich rokov. Spomínate si ešte na svoje začiatky?

- Nakoplo ma jedno cappuccino, ktoré som dostal v košickom nákupnom centre v kaviarni, čo stála v podstate na chodbe. Bolo krásne. Ja som v tom čase robil manažéra v jednej luxusnej reštaurácii a my sme to nevedeli robiť. Dostal som také krémové mlieko, krásne spenené a povedal som si, že to chcem robiť. Toto bol asi taký prvý moment, keď som si povedal, že idem na baristický kurz. Vtedy tých školiacich centier nebolo toľko, bolo len jedno. Zobral som aj zamestnancov, a zaplatili sme si ho.

Ako skúsený barista prichádzate s kávou do kontaktu prakticky každý deň, hoci častejšie ako jej tvorca než ako konzument. Ako ju teda vnímate ako odborník? Čo pre vás osobne znamená?

- Teraz ju vnímam úplne inak, už nevypijem len tak hocičo. Už si ju niekedy beriem aj na cesty, lebo robíme s inou kávou. Nerobíme ten druh talianskeho praženia, ale troška najemno, máme svojich vlastných pražiarov, vyrábajú nám vlastnú kávovú zmes stopercentných arabík. Takže vnímam to už trošku inak, než len ako šálku kávy. Dávam si záležať aj na tom, ako ju pripravím, aj ako chutí a že to nemusí chutiť len horko, po čokoláde alebo orieškoch, ale napríklad aj po marakuji alebo akokoľvek ovocne. Podľa typu praženia potom dostávate do kávy tú ovocnosť alebo iné tóny.

Napriek tomu, že mnoho ľudí pije kávu každodenne, stále o nej koluje mnoho rozporuplných či nepresných informácií. Podliehajú podľa vás ľudia často rozličným mýtom a povedačkám, alebo sú v tejto oblasti už aj vzdelaní?

- Teraz je to už trošku lepšie, ako keď sme začínali. Vtedy skoro každá kaviareň fungovala tak, že namlela zrná, dala to do stroja a to bola káva. Ale už to tak nie je. Tu na východnom Slovensku je ešte celkom málo kaviarní, ktoré sa venujú káve, ale už to nie je také zlé. A aj kaviarne potom vzdelávajú ľudí, že káva naozaj nemusí byť len horká. Alebo poznáme len našu klasickú zalievanú, nesku a možno dva-tri typy káv, ktoré sa pijú aj v domácnostiach. Ale ani ja ako barista nemám doma stroj, mám len zariadenia na filtrovanú kávu a radšej si dám ju, než by som si mal kupovať stroj na espresso, lebo si myslím, že kávovar z toho nevytlačí takú kávu, ako by som ja chcel. Keď chcem espresso, radšej sa idem povaľovať do kaviarní.

Ako ste spomínali, mnoho ľudí asi rozlišuje len medzi zalievanou a instantnou kávou, prípadne poznáme klasické espresso. Ako barista viete povedať, koľko typov kávy vlastne je?