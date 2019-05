Ostrý štrajk prešovských vodičov neodvrátilo ani rokovanie s vedením mesta

Krízový plán počíta so šiestimi linkami.

28. máj 2019 o 14:22 Michal Ivan

PREŠOV. Zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) podľa všetkého vstúpia do celodenného ostrého štrajku v piatok 31. mája.

Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf, ale aj o ďalších bodoch podnikovej kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a odbormi.

V utorok do rokovaní vstúpilo aj mesto Prešov.

Zatiaľ sa nedohodli

Približne hodinové rokovanie sa konalo ráno, zamestnanci z neho neodchádzali veľmi nadšení.

Odborári pôvodne požadovali zvýšenie tarifných miezd o jedno euro za odpracovanú hodinu.

„Nevyzerá to dobre. Navrhovali 40 centov a od nového roku ďalších 40 centov, ale garancia nie je žiadna. Takže ostalo to na požiadavke 70 centov plus 30 od prvého januára. Ja som staršia generácia, tak mi je to jedno. Ja by som aj súhlasil, ale keď je väčšina, tak chcem to podporiť a zúčastním sa štrajku,“ povedal jeden zo šoférov, ktorý pracuje pre DPMP 14 rokov.

Podľa vyjadrenia mesta sa k dohode nepodarilo dospieť ani v utorok.

„Bolo deklarované to, čo môže dopravný podnik garantovať v súčasnosti, čiže navýšenie o 40 centov teraz a ďalšie navýšenie bude musieť byť predmetom rokovania najbližšej mestskej rady a následne mestského zastupiteľstva, keďže ide o nemalý finančný balík,“ povedala hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková po rokovaní.

Podľa riaditeľa podniku sa počíta s viacerými variantmi, no garantovať vedia zatiaľ nárast o 40 centov.

Alternatívny návrh, teda 70 centov od 1. 7. plus 30 centov od 1. 1., garantovať nevedia.

„To je jedno euro, čiže 25-percentný nárast mzdy. Toto nevieme garantovať v tomto momente s tým, že do konca roka 2019 táto požiadavka v celkovom objeme predstavuje zvýšenie nákladov o 500-tisíc eur a pre rok 2020 v objeme do milióna štyristotisíc eur. Musíme to riešiť spolu s objednávateľom, čiže s mestom Prešov a obcami, pre ktoré zabezpečujeme mestskú hromadnú dopravu,“ povedal riaditeľ podniku Peter Janus.

Feľbaba: Podnik musí prejsť aj konsolidáciou

Rokovania sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba (NOVA), ktorý rokoval o možnostiach mesta a dopravného podniku.

„Nechceme ísť do možností, ktoré mesto nevie zagarantovať. Záleží na tom, aby sme sa o tom rozprávali a hľadali priestor na to, aby zvýšenie miezd bolo. Treba povedať aj B -podľa môjho názoru bude musieť dopravný podnik v budúcnosti prejsť aj určitou konsolidáciou. Nie je to len o tom, že sa nejaké peniaze nájdu, ale aj o tom, že musia prísť i niektoré reštriktívne opatrenia. O tom musí prebehnúť ešte diskusia, vysvetlil Feľbaba.

Rokovať by sa malo teda v mestskej rade, či existuje aj politická vôľa navýšiť peniaze na platy zamestnancov.

Odborári chcú mimoriadne zastupiteľstvo

„Naša konečná požiadavka je 70 centov od prvého júla a 30 centov od prvého januára s tým, že sa tých 30 centov dá do nového rozpočtu pre ďalší rok. Zatiaľ to vyzerá, že k dohode asi nedôjde. Vedia garantovať 40 centov a viac nie, ale budeme s nimi ešte ďalej rokovať. V stredu má byť mestská rada. Uvidíme, aký bude výstup. Presvedčilo by nás zagarantovanie 70 centov od prvého júla, že by sme do štrajku reálne nevstúpili,“ povedal predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.

Financie v konečnom dôsledku budú musieť schváliť poslanci mestského zastupiteľstva.

„Myslíme, že garancia mestskou radou by nestačila. Keď zasadne mestská rada, tak vedia zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvo a dohodnúť sa hneď. Ak bude hrozba reálneho štrajku reálna, tak vo štvrtok popoludní zastupiteľstvo zasadne a bude mimoriadne rokovať,“ myslí si Straka.

Podľa šéfa odborárov viceprimátor túto alternatívu nevylúčil, avšak ani nepotvrdil.

Ak zastupiteľstvo neschváli do piatka peniaze, odborári piatkový štrajk nezrušia.

Podľa riaditeľa pracuje v DPMP 320 zamestnancov, priemerná mzda za rok 2018 bola 1 057 eur.

„Posledné úpravy boli realizované aj v priebehu minulého roka, dojednávala sa vianočná mzda a presuny v rámci tarifných tried. Posledné vyjednávania a úpravy boli v roku 2017,“ povedal Janus.

Majú krízový plán so šiestimi linkami

Mesto sa spolu s dopravným podnikom pripravuje na každý variant, verejnosť bude priebežne informovať.

„Mesto a dopravný podnik rátajú s krízovým plánom na piatkový deň, kedy bude zabezpečených šesť liniek. Tie budú prevážať občanov na strategické miesta. To sú predovšetkým nemocnice a zdravotnícke zariadenia,“ uviedla hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková.

Ostrý štrajk sa bude týkať nielen vodičov, ale aj dielenských pracovníkov. Potrvá od štvrtej hodiny ráno až do 23.45, kedy by mal vyštartovať posledný nočný spoj.

Súhlas s pristúpením k ostrému štrajku podpísalo 236 z 320 zamestnancov.

„V daný deň by malo byť približne 150 zamestnancov v práci a myslím, že z toho 100 až 120 zamestnancov bude v štrajku,“ predpokladá Straka.

Zatiaľ presne nevedia, koľko vodičov nastúpi do práce. Riaditeľ podniku požiadal odborárov o konečné počty, aby sa na štrajk vedeli pripraviť a zabezpečiť spoje.

Peniaze hľadajú

Pre splnenie požiadaviek odborárov bude potrebné nájsť financie.

Podľa riaditeľa má dopravný podnik dve možnosti, a to upraviť cenu cestovného, alebo dohodnúť sa s objednávateľmi na úprave výšky úhrady za služby, ktoré zabezpečujú.

Feľbaba sa však ku konkrétnym presunom položiek rozpočtu a k tomu, odkiaľ by mesto mohlo vziať peniaze, nechcel zatiaľ vyjadriť. Zdroje budú hľadať aj cestou konsolidácie.

Dopravný podnik má aj ďalšie možnosti, ktoré podľa riaditeľa nie sú najvhodnejším riešením.

„Zníženie výpravy a obslužnosti územia je cesta, ktorú sme si vyskúšali v podniku. Nie je to dobrá cesta, lebo máme skúsenosť, že pri znížení výkonov o 10 percent nám klesli tržby o 17 percent a náklady sa znížili o 5 percent. Nemôžeme my ovplyvňovať objednávateľov, aby si tie výkony neznížili. Znižovanie výkonov môže mať za následok aj zníženie počtu zamestnancov,“ povedal Janus.

Škrtanie liniek však zatiaľ neplánujú.

Ďalšou alternatívou by mohlo byť teda zvýšenie cestovného.

„Nemáme spracovanú túto alternatívu, pretože zvýšenie cestovného je aj politickou otázkou. V MHD neplatí, že zvýšenie cestovného o 10 percent prinesie aj nárast tržieb o 10 percent,“ vysvetlil Janus.

Posledná úprava cestovného sa uskutočnila v roku 2009 pri prechode na euro.