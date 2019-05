Majiteľ Tatrana: Ďalší klub v Prešove? Ani na jeden nechce nikto prispieť

Remeta tvrdí, že múdrych rečí počúva dosť.

30. máj 2019 o 0:00 Daniel Dedina

PREŠOV. Prešovský futbal zažíva ťažké časy. Vypadol z Fortuna ligy a najnovšie i z druhej ligy.

Účinkovať tak bude v súťaži nehodnej svojho mena. Stane sa tak vôbec? Čo vlastne bude nasledovať?

To sú otázky, ktoré v súčasnosti zamestnávajú myseľ nejedného priaznivca najstaršieho futbalového klubu na Slovensku.

Korzár sa na to pýtal majiteľa 1. FC Tatran Prešov Miroslava Remetu.

Ako vnímate vypadnutie Tatrana do tretej ligy?

„Čo mám na to povedať? Myslím si, že z pozície majiteľa som urobil všetko, čo som mohol. Všetci dostali zaplatené, čo mali v zmluvách a zároveň podmienky, aké sa v Prešove dajú vytvoriť. Viete dobre, že už dva a pol roka hráme bez domácich zápasov a tým aj bez podpory vlastných priaznivcov. Pred časom vyplynul zo všeobecného rozhodnutia zámer hrať s odchovancami, bohužiaľ, ich kvalitu ste videli. Z výsledku som, samozrejme, sklamaný. Tretia liga nie je to, čo som ochotný v Tatrane prevádzkovať.“

Mužstvo prepadlo nielen po výsledkovej stránke, ale v klube to škrípalo aj ekonomicky. Hráčom i realizačnému tímu meškala nejedna výplata.

„Napriek určitým výhradám a komentárom na konci minulého roku, kedy nastali omeškania v platbách, sa niečo také stalo v Tatrane prvýkrát. Sám som vtedy prišiel medzi hráčov, uistil ich a dohodol ako splním všetky záväzky. Súčasne som pripomenul, že som zvedavý, kto splní záväzky voči mne. Myslím tým postrácané body. Okrem toho som povedal, ako už neraz, že ja sa na lobistických a rôznych iných postupoch zúčastňovať nebudem. Stav je momentálne taký, že hráči aj tréneri majú všetko vyrovnané. To je všetko, čo som pre to mohol urobiť.“

Kde vidíte hlavné príčiny prepadu slávnej futbalovej značky na historické dno?

„Som náchylný veriť tomu, že existuje mnoho dôvodov. Mentálnych a neviem ešte akých. Určite to nebolo spôsobené len hráčskou kvalitou v tíme, lebo mužstvo vyhralo po zmene trénera hneď prvý zápas a potom sa mu to už do konca sezóny nepodarilo ani raz. Vždy keď sme vyhrávali, tak sme nejako náhodne dostali v priebehu pár minúť aspoň dva góly. A to po očividných chybách hráčov, ktoré by sa nemali stavať. Neviem, čo si mám o tom myslieť.“

Natíska sa predovšetkým otázka, čo bude s Tatranom ďalej...