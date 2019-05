Štrajk v Prešove: Dopravný kolaps sa nekonal

Viceprimátor kontroloval situáciu na bicykli.

31. máj 2019 o 8:44 (aktualizované 31. máj 2019 o 10:44) Michal Ivan

PREŠOV. Od piatkového rána štrajkujú vodiči Dopravného podniku mesta Prešov.

Na Sídlisku III sa pred ôsmou hodinou ráno tvorili kolóny, no tie netrvali dlho.

Ranná situácia bola znesiteľná aj v ostatných častiach mesta.

Ľudia štrajk podporujú

Niektorí ľudia boli ráno prekvapení a o štrajku nevedeli, iní boli pripravení a spoliehali sa na príchod autobusov, ktoré jazdia do nemocnice.

Prečítajte si tiež: Prešovská mestská doprava funguje počas štrajku v krízovom režime

Po chvíli čakania to niektorí vzdali, iní si zabezpečili odvoz autom, alebo ostali čakať a dúfali, že autobus s meškaním nakoniec príde.

„Idem do nemocnice, som objednaná, tak neviem, či ma doktor zoberie. Vieme ako chodia autobusy, že tie, ktoré idú do nemocnice budú chodiť, ale nechodia. Zrejme stoja v zápche. Ja im fandím, nech si to vydobyjú,“ hovorí dôchodkyňa, ktorá sa nakoniec u doktora preobjednala.

Zastávky a autobusy na Sídlisku III však napriek výraznému obmedzeniu hromadnej dopravy neboli preplnené.

Pred ôsmou hodinou ráno sa vytvorili väčšie kolóny, no oproti bežným dňom sa situácia až tak výrazne nelíšila.

Ľudia na zastávkach boli trpezliví a podľa rozhovorov vodičov chápu a v štrajku ich podporujú.

Podobne ako na Sídlisku III podľa vedenia mesta sa neudial zásadný dopravný kolaps ani v ostatných častiach mesta. Situáciu ráno kontrolovala aj polícia.

Vedenie mesta kontrolovalo situáciu na bicykli

Prečítajte si tiež: Zasadal krízový štáb. Štrajk prešovských vodičov sa zrejme odvrátiť nepodarí

Vedenie mesta sa rozhodlo, že do práce prídu monitorovať situáciu na bicykli.

„Nevieme o tom, aby nastal nejaký kolaps dopravy. Snažíme sa komunikovať s políciou, mestskou políciou a dopravným podnikom. Nemáme žiadne takéto informácie. Osobne sme si dali záväzok, že budeme chodiť po zastávkach a informovať ľudí o situácii. Prípadne, že sú obmedzené zdroje a ako budeme situáciu riešiť,“ vysvetľoval viceprimátor mesta Vladimír Feľbaba (NOVA), ktorý situáciu monitoroval na bicykli.

Vedenie mesta je rokovaniam stále otvorené.

„Nemôžeme od stola povedať, že dávame vám túto čiastku. Musí zasadnúť mestská rada, finančná komisia a materiál musí byť schválený ešte v zastupiteľstve,“ vysvetľoval situáciu Feľbaba.