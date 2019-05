Prešovská mestská doprava je počas štrajku v krízovom režime

31. máj 2019 o 10:43 (aktualizované 31. máj 2019 o 11:37) Michal Ivan

PREŠOV. Kritická dopravná situácia sa v súvislosti s piatkovým štrajkom mestskej dopravy v meste nekonala a kolóny sa od bežných pracovných dní výrazne nezhoršili.

„V rámci plynulosti dopravy v meste nie sú hlásené žiadne výrazné zdržania ani zápchy,“ informoval náčelník MsP Ján Andrejko, ktorý komunikuje aj so štátnou políciou.

Tá prostredníctvom hliadok situáciu na cestách neustále monitoruje a podľa potreby presúva hliadky.

V piatok ráno však nebolo nutné dopravu regulovať.

Podľa riaditeľa Dopravného podniku mesta Prešov v priebehu štvrtka zaznamenali na dispečingu 250 hovorov, v piatok okolo 30.

Dispečeri majú k dispozícii cestovné poriadky a vedia cestujúcich informovať o aktuálnej polohe autobusu alebo zabezpečenom spoji.

Vodičov nepustili do areálu podniku

Vodiči od rána štrajkovali pred budovou dopravného podniku a podporovali ich hlasným trúbením aj okoloidúci vodiči kamiónov a nákladných áut.

„Bol nám zabránený vstup na pracovisko, takže zamestnávateľ marí náš štrajk. Štrajk máme vykonávať na pracovisku a máme prerušiť prácu na pracovisku,“ sťažoval sa predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.

Podľa riaditeľa to problém nebol.

„My máme zoznam štrajkujúcich, ktorí vstupujú do celodenného štrajku. Miesto výkonu práce vodiča je na linkách MHD na území mesta Prešov, takže nevidím dôvod, že keď idú štrajkovať, aby sme ich púšťali do areálu. Buď štrajkujem alebo neštrajkujem. Podobné to bolo aj pri štrajku vo Volkswagene,“ vysvetľoval riaditeľ dopravného podniku Peter Janus.

Podľa riaditeľa podniku počas štrajku zabezpečuje linky 30 vodičov v dvoch zmenách.

Situácia sa na území mesta dopravne celkom zvládla a nenastali veľké kolapsy oproti bežným pracovným dňom.

„Vonku máme 17 autobusov a trolejbusov. Pravdepodobne tým, že informácie pre cestujúcich boli v dostatočnom predstihu, tak ľudia sa podľa toho zariadili. Je tu aj to riziko, že môže sa ukázať, že fakt tá mestská hromadná doprava v takom rozsahu ako ju zabezpečujeme, nie je potrebná,“ vysvetľoval Janus.

Zopakoval, že ponúknuť vedia zvýšenie o 40 centov na hodinu a ďalšie navýšenie musia riešiť s objednávateľom.

„Ak pristúpia na túto možnosť zvýšenia o 40 centov, tak môže sa hneď podpísať dodatok ku kolektívnej zmluve, zruší sa štrajk a bude sa pokračovať ďalej v práci,“ povedal Janus.

Odborári zľavili z požiadaviek

Podľa predsedu odborov podpísalo štrajk 237 zamestnancov, no aktualizované informácie v piatok ráno nemali.

Kde hľadať informácie O plánovaných odchodoch spojov informuje dopravný podnik oznamom na zastávkach, na svojej internetov stránke www.dpmp.sk, stránke mesta www.presov.sk a sociálnej sieti Facebook.

Aktuálne informácie cestujúcim poskytujú nonstop dispečeri na telefónnych číslach 051/7470 204, 051/7470 268, 051/7470 209.

Približne 30 vodičov počas piatkového dňa zabezpečí dopravu v meste v dvoch zmenách. Štrajkujúci vodiči hovoria o tom, že im ich štrajk trochu pokazili.

„Fiasko pre nás to nie je určite. Tým, že sú vodiči vonku, tak je to ich slobodná vôľa a rozhodnutie. Štrajk je dobrovoľný, nikoho sme do toho nenútili,“ vysvetľoval Straka.

Vo štvrtok večer zasadal štrajkový výbor a riaditeľovi predniesli posledný návrh.

„Súhlasili by sme so 70 centami od prvého júla s tým, že 30 centov od nového roku sa nemusí dávať do rozpočtu mesta. Nejaký veľký finančný rozdiel to nie je, či bude 40 centov od prvého mája alebo 70 centov od júla,“ vysvetľoval Straka a požadujú, aby sa návrh dostal do júnového zastupiteľstva.

Budúci týždeň sa štrajkový výbor dohodne o ďalšom postupe a či sa budú organizovať aj ďalšie ostré štrajky.

Zvýšenie o 70 centov na hodinu by znamenalo navýšenie nákladov pre tento rok o 500-tisíc eur a pre ďalší rok asi milión eur.

„Musíme postupovať podľa platnej legislatívy. Nemôžeme od stola povedať, že dávame vám túto čiastku. Musí zasadnúť mestská rada, finančná komisia a materiál musí byť schválený ešte v zastupiteľstve,“ vyjadril sa na znížené požiadavky viceprimátor mesta Vladimír Feľbaba (Nova).

Tisíceurovú priemernú mzdu vysmiali

Podľa vyjadrení viacerých vodičov by zrejme ponuku navýšenia o 70 centov na hodinu akceptovali.

Kritizujú aj to, že nemajú prestávky pre kolóny, alebo hygienické zariadenia, či zázemie na všetkých konečných zastávkach.

Podľa riaditeľa pracuje v DPMP 320 zamestnancov, priemerná mzda za rok 2018 bola 1 057 eur v hrubom.

Vodiči sa na výške tohto priemerného platu iba smiali.

„To je priemer s riaditeľom a všetkými zamestnancami, možno aj s jeho odmenami, ale nie my. My máme štyri eurá a štyri centy na hodinu a dvadsať percent prémie. Sme pod minimálnou mzdou v rámci hodinovej sadzby. Počul som, že upratovačka na mestskom úrade má viac, čo my tu zarábame. Za sedem rokov čo tu robím som mal 700 eur možno dvakrát v čistom. Bežne máme okolo 630 až 650 s nadčasmi. Dielenskí pracovníci majú ešte menej,“ vysvetľovali postupne štrajkujúci vodiči.

Vodiči: Ľudia sa pripravili

Podľa niektorých vodičov by boli ochotní prijať príplatok aj 40 centov ešte v januári, keďže ich dopravný podnik vedel odvtedy garantovať, avšak natiahnuté rokovania ich donútili štrajkovať.

„Prečo nám nedali tých 40 centov v januári, ľudia by boli spokojní a nemuselo by dôjsť k štrajku. Teraz už sú ľudia vytočení a nie sme ochotní prijať to. Stále nám sľubujú. Prečo nám to neodsúhlasilo v januári predstavenstvo,“ pýtajú sa vodiči.

Podľa vodičov sa peniaze stále nájdu. „Všade hovoria, že ekonomika rastie, ale my to nepociťujeme,“ vysvetľujú vodiči.

Vodiči reagujú aj na situáciu, že vážny dopravný kolaps nenastal.

„Veľa ľudí išlo autami, veľa dovoleniek bolo a aj školy dávali riaditeľské voľno. Vo štvrtok sme pocítili aj väčší nárast cestujúcich a dôchodcovia si išli nakúpiť. Bolo to viditeľné,“ vysvetľujú vodiči.

Prečo štrajkujú Odborári sú v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla. Ostrý celodenný štrajk na piatok 31. mája, trvajúci od 4.00 do 23.45, ohlásili v pondelok. Pod štrajk je podpísaných 237 zamestnancov spoločnosti. Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf v rámci kolektívnej zmluvy. Doterajšia požiadavka odborárov bola zvýšenie hodinovej sadzby o 0,70 eura od 1. júla a o ďalších 0,30 eura od 1. januára 2020. Deň pred štrajkom odborári zľavili z požiadavky a počas štvrtkového štrajkového výboru odsúhlasili, že im postačí navýšenie sadzby o 0,70 eura od 1. júla. V tomto roku by si toto navýšenie vyžiadalo zvýšenie nákladov o 500-tisíc eur, v budúcom roku o namiesto pôvodných 1,4 milióna eur ďalší milión eur. Tie však musí zagarantovať mesto. Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s., sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je zhruba 190 vodičov. Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020. Priemerná mzda zamestnanca DPMP bola v roku 2018 na úrovni 1 050 eur. Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur. (sita)