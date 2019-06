Referendovú kampaň v Rožkovanoch sprevádzali aj rasistické plagáty

Ľudia odmietli stavbu nájomných bytov.

5. jún 2019 o 0:00 Michal Ivan

ROŽKOVANY. Obec Rožkovany v okrese Sabinov spojila voľby do Európskeho parlamentu s miestnym referendom.

Obyvatelia sa v ňom mali vyjadriť, či sú proti výstavbe nižšieho štandardu v lokalite Bogaj.

Projekt schválili poslanci, ľudia sa vzbúrili

V obci Rožkovany (okres Sabinov) býva približne 1 300 obyvateľov, z ktorých je asi 200 Rómov.

Väčšina z nich žije v chatrčiach v dezolátnom stave.

Prečítajte si tiež: V Rožkovanoch sa búria proti stavbe bytov. Tvrdia, že Rómovia si ich majú stavať sami

Týka sa to hornej osady, kde ľudia v obydliach nemajú napojenú vodu, súpisné čísla a viaceré sú nelegálne napojené na odber elektriny.

Žije tam približne 35 rodín a niektoré vo veľmi stiesnených podmienkach.

Niekoľko rokov pracovalo vedenie obce na projekte zlepšenia bývania pre týchto ľudí formou prestupného bývania, kde by platili za byt mesačný nájom ako v iných nájomných bytoch.

Pomalými krokmi sa tak mali ľudia z osady integrovať do spoločnosti a nájsť si nakoniec vlastné bývanie.

Zámerom bolo vybudovať bytové domy nižšieho štandardu, kde by bola zabezpečená aj intenzívna podpora terénnej sociálnej práce spolu s asistentom bývania, ktorí mali formovať návyky a zlepšovať finančnú gramotnosť ľudí z osady.

Pre pridelenie bytu by rodiny museli spĺňať aj kritériá, ako trvalý pobyt v obci, vysporiadané záväzky voči obci, dochádzka detí do školy a museli by sa napríklad aj zapájať do trhu práce, trebárs aj formou verejnoprospešných prác.

Všetko už bolo schválené aj zastupiteľstvom, ale proti stavbe sa pred niekoľkými mesiacmi vzbúrila približne polovica obce a začali spisovať petíciu.

Proti stavbe sa vyjadrili aj v referende

Petičný výbor žiadal zrušiť túto výstavbu a zorganizovali aj referendum, ktoré sa konalo spolu s voľbami do Európskeho parlamentu.

Z 1 014 oprávnených voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 550.

Prečítajte si tiež: V Rožkovanoch spojili eurovoľby s referendom

Z platných hlasovacích lístkov bolo proti výstavbe započítaných 509 hlasov a 35 voličov sa vyjadrilo, že proti výstavbe nájomných bytov nie sú.

„Referendum je platné, lebo sa ho zúčastnilo viac ako polovica oprávnených voličov. Väčšina bola proti výstavbe bytov nižšieho štandardu. Tieto výsledky zverejníme na našich webových stránkach a úradnej tabuli a obecné zastupiteľstvo k tomu prijme uznesenie. Návrh uznesenia bude zrejme taký, že zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky miestneho referenda a týmto bude proces referenda ukončený,“ vysvetlila po referende starostka obce Rožkovany Beáta Kollárová (nezávislá).

Čo sa bude diať ďalej, starostka obce nevie odhadnúť a v rukách to bude mať aj obecné zastupiteľstvo, ktoré predtým projekt schválilo.