V Snine majú školu zachrániť žiaci z Ukrajiny, inde dofinancujú straty mestá

Kraj sa trápi s racionalizáciou škôl.

18. jún 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Racionalizácia škôl prešla na júnovom zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja len sčasti, poslanci schválili opatrenia iba pre tri okresy - Sabinov, Stará Ľubovňa a Humenné.

Naopak, z materiálu vyňali okresy Prešov, Vranov nad Topľou, Snina a Stropkov.

V ostatných okresoch kraja zmeny v sieti škôl navrhnuté neboli, respektíve racionalizácia v nich už prebehla.

Poslanci sa nezhodli

Viacerí poslanci na predošlých zastupiteľstvách kritizovali, že racionalizácia škôl sa deje po okresoch postupne, návrh sa mal podľa nich predložiť naraz.

Prečítajte si tiež: Prešovskí krajskí poslanci zracionalizovali školy len sčasti

Stalo sa tak na júnovom zastupiteľstve, no úžitok to prinieslo len sčasti, keďže cez poslancov prešiel len osekaný návrh a niektoré okresy sa vyňali.

„Návrh bol riešený komplexne pre všetky okresy. Akceptujeme vôľu poslancov a posúvame sa ďalej v optimalizácii s tým, že to pôjde postupnými krokmi,“ povedal vedúci odboru školstva PSK Ján Furman.

Dohoda s poslancami nebola pri všetkých okresoch. V uznesení nechali zatiaľ pôvodný stav v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Snina a Stropkov s tým, že o racionalizácii v týchto okresoch sa rozhodne do 30. júna budúceho roka.

„Očakávali sme kvalitu už od budúceho školského roka, tak sa to bude musieť posúvať až o dva roky,“ povedal Furman.

Podľa predsedu komisie školstva pri zastupiteľstve PSK Mariána Damankoša (Doprava) je to odsúvanie problému.

„Budú veľmi ťažké diskusie na jeseň, kedy bude musieť predseda samosprávneho kraja rozhodnúť koľko žiakov komu pridelí, keďže je viazaný obmedzeným počtom žiakov a nemôže ich prideliť viac, ako je dané štatisticky. Diskusia, ktorá bola na zastupiteľstve, sa prenesie do kuloárov a do kancelárie pána predsedu, kde sa ho budú snažiť presvedčiť a vylobovať vyššie počty žiakov,“ povedal Damankoš.

Majerský s odložením Prešova nerátal

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) ocenil poslancov z okresu Humenné a Stará Ľubovňa, že dokázali komunikovať so všetkými zainteresovanými a našli zhodu pri takomto závažnom kroku.

Akceptuje však aj rozhodnutie poslancov v pozmeňujúcom návrhu, ktorým vyňali z racionalizácie Prešov, Vranov nad Topľou, Sninu a Stropkov.

„Z veľkej časti som s ním súhlasil, ale bol tam doplnený okres Prešov. Myslím si, že mohol ešte ísť. Pomohli by sme žiakom, aby sa dostali do lepších, kvalitnejších priestorov, kde by učitelia mali lepší spôsob výučby,“ reagoval na hlasovanie poslancov Majerský.

Poslanci sa dlho nevedeli zhodnúť na tom, ktorých okresov sa nakoniec bude racionalizácia týkať a takmer trojhodinová diskusia vyústila aj do nakoniec neúspešného návrhu na zrušenie uznesenia zastupiteľstva, ktorým sa zrušila škola vo Svidníku. Čiže zrušenie zrušenia školy neprešlo.

Prešov v druhom kole už neprešiel

V Prešove mala pokračovať racionalizácia škôl po aprílovom rozhodnutí poslancov, kedy sa zrušila Stredná priemyselná škola drevárska a jej odbory prešli pod SOŠ technickú na Volgogradskej ulici.

V návrhu na júnovom zastupiteľstve mali poslanci zrušiť Strednú odbornú školu podnikania, Masarykova 24, a jej súčastí (jedáleň a internát) k 31. 8. 2020.

Jej ekonomické odbory mali prejsť pod Obchodnú akadémiu v Prešove, odbory Textil a odevníctvo a Špeciálne technické odbory by sa zaradili pod Strednú odbornú školu služieb na Košickej ulici a Umenie a umeleckoremeselná tvorba by bola zaradená do zoznamu odborov Strednej umeleckej školy na Vodárenskej ulici.

Zároveň by sa menilo aj sídlo Obchodnej akadémie z Volgogradskej do priestorov zrušenej školy na Masarykovej ulici, ktorá prešla rekonštrukciou a má lepšie zázemie.

Priestory na Volgogradskej ulici, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu, mali v pláne uvoľniť na účely využívania sociálnych služieb.

Ročne sa tak malo ušetriť podľa odhadov župy 110-tisíc eur.

„Investovali by sme peniaze, ktoré by sme ušetrili z bývalej budovy a finančné prostriedky by sa dostali do kvality finančného procesu. Akceptujem a rešpektujem poslanecký návrh a uvidíme, čo bude ďalej,“ povedal Majerský.

Poslanci sa vzbúrili

Poslanci sa voči rozhodnutiu o okrese Prešov vzbúrili.

„Komunikovať by mali poslanci v rámci okresu, aby dokázali pripraviť kvalitný materiál. Nemôžu meniť počas svojich zasadnutí svoje rozhodnutia tak, ako to bolo aj teraz pri Prešove. Svoje rozhodnutia zmenili, ale akceptujem. Možno sa dozvedeli nové skutočnosti. Čas ukáže,“ uviedol Majerský.

„Som rád, hoci sme možno balvan odsunuli, ale neurobí sa také opatrenie, že Obchodná akadémia zanikne,“ povedal Miroslav Benko (Smer-SD).

Podľa neho sa získal čas a uvidí sa, či sa nenájde iné riešenie.

Benko odmieta, že ide o zbytočné odkladanie problematiky, avšak zatiaľ iné konkrétne riešenie nemá.

Sninu majú zachrániť Ukrajinci

V okrese Snina zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – Gymnázium, Študentská 4, Stredná priemyselná škola, Partizánska a Stredná odborná škola, Sládkovičova.

Vzdelávanie v okrese ponúka i neštátna škola – Cirkevná spojená škola, organizačná zložka Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine.

Podľa návrhu sa mala zrušiť Stredná priemyselná škola a jej študijné odbory sa mali zaradiť do Strednej odbornej školy, Sládkovičova.

Pri rozhodovaní sa podľa slov predsedu kraja snažia diskutovať s poslancami aj primátormi.

„Som presvedčený, že tomuto okresu bolo potrebné dať druhú šancu aj vzhľadom na to, že prišli nové skutočnosti. Pochopili sme, že v okrese Snina môže rapídne narásť počet obyvateľov z iného štátu, z Ukrajiny. Tie argumenty sú silné aj v rámci rastu cien realitného trhu a tie rodiny sa zrejme budú sťahovať na východ Slovenska. Ak sa toto naplní, tak nemám strach, či jednu alebo dve školy zatvoríme,“ povedal Majerský.

Školy zrejme zachránia aj mestá

Podľa Majerského sa v Stropkove začali rokovania o možnom dofinancovaní školy zo strany mesta.

Tam sa mala zrušiť Stredná odborná škola služieb a odbory by prešli pod SOŠ elektrotechnickú, čím by sa malo ušetriť 70-tisíc eur.

Dofinancovanie už zachránilo napríklad aj Gymnázium v Medzilaborciach, kde sa mesto zaviazalo dotovať prevádzkové náklady nad 100 % normatívu.

„Je to riešenie. Primátori a poslanci zachránia prevádzku škôl uzneseniami mestského zastupiteľstva, kde nám sa uľahčí financovanie škôl, ktoré prinášajú stratu, respektíve sú poloprázdne. Ak je to v blízkosti napríklad ich škôl, ktoré majú v zriaďovateľskej pôsobnosti, tak je to lepšia organizácia ich žiakov a vedia si ich pustiť po ukončení základnej školy rovno do našej strednej školy,“ reagoval Majerský.

Na otázku, či takéto zachraňovanie nebude na úkor kvality, odpovedal stručne.

„Dúfam, že nie,“ dodal Majerský.