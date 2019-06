V Prešove prešli pravidlá parkovacej politiky. Platiť sa bude dvadsať eur na rok

Najprv sa pustia do centra mesta.

19. jún 2019 o 15:24 Michal Ivan

PREŠOV. Zastupiteľstvo mesta Prešov v stredu nakoniec prijalo po náročnej diskusii a pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Do praxe by sa malo zavádzať už o 12 mesiacov v centre mesta a sídliská zasiahnu opatrenia o dva roky.

Informovať budú po schválení pravidiel

Mesto po neúspešnom návrhu z predošlého volebného obdobia pristúpilo k tomu, že najprv zavedú pravidlá parkovacej politiky a následne začnú pravidlá vysvetľovať obyvateľom.

Podľa viceprimátora mesta Vladimíra Feľbabu (Nova) mali Prešovčania možnosť sa vyjadriť priamo k VZN v rámci pripomienok, keďže bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta.

Radnica má následne pristúpiť k otvorenej komunikačnej kampani za pomoci webovej stránky, letákov do schránok či videokampane.

„Celá filozofia stojí na tom, aby rezidenti mali zabezpečené miesto a je to postavené na tom, aby minimálne jeden byt mal jedno miesto. Budeme trvať na tom, aby sa stavali nové parkovacie miesta a budeme robiť všetko pre to, aby tie parkovacie miesta v konkrétnej zóne boli pred tým, než sa zavedie parkovacia politika do praxe dokonale pripravené,“ povedal Feľbaba.

Zásadné zmeny v parkovaní

Po niekoľkohodinovej diskusii návrh cez zastupiteľstvo nakoniec prešiel.

Predseda dopravnej komisie Rastislav Mochnacký (KDH) tvrdí, že VZN by malo uľahčiť život Prešovčanov.

„Do 12 mesiacov by sme mali urobiť centrálne mesto, kde zvýšime počet parkovacích miest zo súčasných tisíc na 6-tisíc a do 24 mesiacov by som rád videl sídlisko Sekčov a Sídlisko III,“ povedal Mochnacký.

Mesto bude rozdelené do 17 zón a do šiestich tarifných pásiem.

Zóny A, B, C a D platia pre centrum mesta, resp. aj lokalita pri cintoríne a nemocnici, a už v súčasnosti sú spoplatené.

Výrazne obmedzenie sa uskutoční na sídliskách, kde budú zóny rozdelené do tarifných pásiem Rezident a Nerezident.

Prešovčania žijúci v lokalitách rezidentských zón budú platiť 20-eurový ročný poplatok za vydanie prvej karty.

Pre občanov mesta Prešov, ktorí nežijú vo vyznačených zónach, bude vydávaná jedna generálna karta za 125 eur.

„Tú si budú môcť Prešovčania kúpiť a budú môcť parkovať všade na parkoviskách vyhradených aj pre rezidentov. Ľudia, ktorí sú v nájme a nemajú trvalý pobyt v Prešove, budú musieť parkovať na nerezidentských zónach a budú si musieť platiť za parkovanie alebo si budú musieť získať trvalé bydlisko v meste,“ povedal Mochnacký.

Parkovacie miesta pre nerezidentov majú byť vyhradené v každej zóne.

Podľa Mochnackého unikajú Prešovu obrovské príjmy.

„V Prešove žije približne 86-tisíc ľudí, ale servis a obsluhu využíva asi 120-tisíc ľudí. Každý rezident s trvalým bydliskom v Prešove je pre mestský rozpočet ročne plus 300 eur. Ak človek, ktorý využíva služby Prešova, deti chodia do Prešova, produkuje odpad, chodí po cestách a využíva MHD a nemá tu trvalé bydlisko, robí Prešovu v tomto smere problém,“ povedal Mochnacký.

Začnú v centre mesta

Podľa mesta má byť garantované jedno parkovacie miesto pre jeden byt.

Ak to budú kapacity umožňovať, tak druhá karta bude vydaná za poplatok 80 eur a tretia 150 eur.

„Plánovaný cieľ podľa analýzy je, že potrebujeme aspoň dvetisíc miest. Doteraz máme novopostavených 1139 a potrebujeme dostavať do tých dvetisíc. Už je pripravená projektová dokumentácia a pracujeme na tom, ale sú tam ešte procesy ako posudzovanie vplyvov na životné prostredie, alebo niekde boli proti výstavbe samotní obyvatelia. Bez dobudovania parkovacích miest nie je možné spustiť parkovací systém na sídliskách,“ povedal vedúci odboru dopravy Stanislav Ondirko.

Kritická situácia je podľa Mochnackého na Táborisku, Sabinovská, Majakovského, Kúpeľná, Tarasa Ševčenka a okolitých domov.

Prvá lokalita by mala byť preto realizovaná rozšírením centrálnej mestskej zóny 1 až 6 a po dobudovaní naplánovaných parkovacích miest by zavedenie regulácie malo pokračovať v priebehu roku 2021 v juhovýchodnej časti mesta na sídliskách Sekčov, Šváby a Solivar a následne v severozápadnej časti mesta na Sídlisku II a Sídlisku III.

„Každé parkovacie miesto bude v centrálnom riadiacom systéme. Vieme, koľko je bytov, koľko ľudí tam žije a koľko je tam automobilov. Nám systém bude signalizovať, ak by bol nedostatok miest, aby sme začali niečo s tým konať,“ povedal Mochnacký.

Niekoľkohodinová diskusia v zastupiteľstve

Na zastupiteľstve padlo viacero pripomienok, napríklad o zlučovaní zón či úprave výšky poplatkov pre Prešovčanov v iných zónach.

Podľa Petra Krajňáka (Most-Híd) je potrebné zaviesť pravidlá parkovania kvôli neustálemu nárastu počtu áut, ktoré prichádzajú do mesta.

Podľa neho sa pravidlá schvaľujú nie kvôli aktuálnej situácii, ale kvôli prognózam nárastu počtu áut.

„Vidím tu dôležitý moment ekológie a prestupu ľudí do mestskej hromadnej dopravy. Myslím si, že vzhľadom na budúcnosť musíme predvídať situáciu, aj keď niektoré oblasti nie sú tak preplnené ako sídlisko Sekčov,“ povedal Krajňák.

Poslanecký klub Smer-SD, Most-Híd a nezávislí poslanci predniesli návrh, aby poslanci prebrali kompetenciu na to, aby sa jednotlivé zóny spúšťali po schválení zastupiteľstvom.

„Nepustíme žiadnu zónu bez toho, aby to neprešlo týmto zastupiteľstvom. To považujem za dôležitý bod,“ povedal Krajňak.

Návrh prešiel so zmenami

Návrhová komisia prednášala všetky pozmeňujúce návrhy vyše hodiny.

Jednou z najdôležitejších zmien je rozšírená platnosť kariet v zónach na Sídlisku II, Sídlisku III a spojenie platnosti kariet naprieč zónami na sídlisku Šváby a Solivar.

Napríklad na Sídlisku III boli navrhnuté tri zóny (9, 10 a 11), ktoré ostávajú naďalej a karty sa budú vydávať podľa nich, avšak platnosť týchto kariet bude pre všetky tri zóny.

Obyvatelia zo zóny 10 budú môcť parkovať aj v zónach 9 a 11.

Podobne sa to zjednotilo aj na Sídlisku II, kde sa rovnako rozšírila platnosť oboch typov kariet pre obe zóny (7 a 8).

Obyvatelia Švábov (zóny 13 a 14) a Solivaru (12) taktiež budú môcť parkovať v susedných zónach 12, 13 a 14.

Zmenou prešla aj cena tretej vydanej karty, ktorá z pôvodne navrhovanej ceny 300 eur sa znížila na 150 eur.

Najzásadnejšie bude aj prevzatie kompetencie poslancov pre spúšťanie jednotlivých zón, ktoré budú materiálno-technicky pripravené.

Ak radnica bude chcieť zaviesť parkovaciu politiku napríklad pre Sídlisko III, zastupiteľstvo to bude musieť vopred schváliť.

Poslanci v pozmeňujúcom návrhu schválili aj to, že 30 % z výnosu za parkovanie sa prenesie do fondu mobility.