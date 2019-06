Chmeliar: Hráčom reprezentovať nebránim. Majú tri možnosti

Majiteľ Tatrana nevidí dôvod stretávať sa s niekým zo zväzu.

24. jún 2019 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. Definitívnu bodku za hádzanárskou sezónou 2018/2019 v Tatrane Prešov dali až slovenské šampionáty starších a mladších žiakov.

Aj v týchto kategóriách hrali prím tímy najúspešnejšieho hádzanárskeho klubu v novodobej ére republiky.

Dve méty im ušli o vlások

„Pre náš klub skončil ročník počas predošlého víkendu, keď mladší žiaci Tatrana sa stali majstrami Slovenska. Až teraz teda pre mňa nastal čas hodnotenia skončeného súťažného obdobia,“ uviedol majiteľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar.

Šéf klubu sa hneď pustil do výpočtu dosiahnutého v ročníku 2018/2019.

„Bol to naozaj úspešný ročník. Tím mužov v C skupine Ligy majstrov získal rekordných štrnásť bodov. Dokázal dvakrát zvíťaziť nad vicemajstrom krajiny ostatných majstrov sveta Bjerringbro – Silkeborg, vyhral v Portugalsku nad Sportingom Lisabon, v Turecku nad Besiktasom Istanbul i v macedónskom Skopje nad tamojším Metalurgom. Ani jedno mužstvo v našej skupine toľko bodov na ihriskách súperov ako Prešov získať nedokázalo. Žiaľ, napriek tomu nám postup ušiel doslova o vlások, o jediný gól.“

Aj v nadnárodnej SEHA lige dosiahol Tatran Prešov pozoruhodné výhry na ihriskách špičkových tímov súťaže.

„Trebárs nad chorvátskym majstrom PPD Záhreb či bieloruským šampiónom Meškovom Brest, mimochodom pravidelnými účastníkmi A skupiny Ligy majstrov. Kým v Lige majstrov k postupu zo skupiny chýbal jeden gól, v nadnárodnej lige nás zase iba jedna výhra delila od postupu do Final Four,“ pokračoval Chmeliar.

Po škandalóznom rozstrele im jedna trofej ušla

Pri hodnotení A-mužstva Tatrana Prešov sa patrí spomenúť i prestížne prvenstvo na najstaršom turnaji hádzanárov v Európe, na 50. ročníku Medzinárodného turnaja šampiónov v Doboji v Bosne a Hercegovine.

„Krátko nato sme získali Česko-Slovenský pohár, zdolali českého majstra i vicemajstra presvedčivými rezultátmi. A pritom reprezentanti krajiny nám najbližších susedov sa pravidelne zúčastňujú európskych a svetových šampionátov. Do klubovej vitríny nám pribudol pätnásty titul majstrov Slovenska. Akurát po škandalóznom penaltovom rozstrele vo finále Slovenského pohára Tatran túto trofej neobhájil.“

Mládežníci sa tiež činili

Úspechy žal prešovský Tatran i na mládežníckom poli.

„Mladší žiaci, zverenci trénera Maroša Čoreja záverečným turnajom v Michalovciach prešli bez jedinej prehry. Starší žiaci pod taktovkou trénera Eduarda Schwarzbachera na šampionáte v Nových Zámkoch až na jednu výnimku, ostatných súperov zdolali dvojciferným gólovým rozdielom. V kategórii mladších dorastencov tím vedený trénerom Marekom Gernátom obhájil majstrovský titul suverénnym spôsobom. Starší dorastenci, zverenci trénera Stanislava Kolpaka, v jesennej časti dorasteneckej extraligy si strážili prvú pozíciu v tabuľke. V jarnej odvete však smolne nejaké body stratili a nakoniec získali strieborné medaily. Tu sa patrí povedať, že v tejto vekovej kategórii hrajú osemnásť až dvadsaťroční chlapci. Základ Tatrana tvorili hráči najmladšej vekovej kategórie. Je teda predpoklad, že v nasledujúcej sezóne znovu získajú titul.“

K dorasteneckým úspechom našich tímov patria aj medailové umiestnenia na Česko-Slovenskom pohári.

„Za tieto úspechy v súťažiach, ale aj výbornú reprezentáciu klubu na domácich i zahraničných turnajoch patrí všetkým, ktorí sa o ne pričinili, moje úprimné poďakovanie. Zvlášť Kolpakovi, ktorý s hrajúcim asistentom Radčenkom a základom hráčov staršieho dorastu úspešným spôsobom zvládli celú jesennú časť Slovnaft Handball Extraligy mužov, čím odbremenili základný káder trénera Golužu, ktorý sa tak mohol pripravovať na zápasy v Lige majstrov a SEHA lige. Odohrali osemnásť kôl a pred druhou časťou súťaže pripravili dobrú východziu pozíciu tímu, ktoré to nakoniec dotiahol k zisku pätnásteho majstrovského titulu.“

Jediná škvrna na úspešnej sezóne

Klobúk dolu pred úspechmi, ktoré Tatran Prešov v ročníku 2018/2019 docielil.

Jedna škvrna na skončenom ročníku prešovským pohľadom predsa len ostala. A nie bez ďalších následkov.

„Aj taký suverén, akým na slovenskej scéne Tatran Prešov je, má raz za čas právo na slabší deň,“ mieni Chmeliar.

„Naše mužstvo si ho vybralo vo finále Slovenského pohára v Košiciach v zápase s Považskou Bystricou. Mužstvom, nad ktorým v extralige zvyčajne vyhráva doma i vonku dvojciferným gólovým rozdielom. V riadnom čase ale finálový duel skončil nerozhodne. V následnom penaltovom rozstrele sa však nepostupovalo podľa pravidiel európskej hádzanárskej federácie a Tatran tak prišiel o túto trofej. Tu nejde len o pohár ako taký. Rozstrel bol neregulárny, no v konečnom dôsledku, ako som bol už pred časom spomenul, Tatranu na prémiách a bonusoch ušetril stošestnásťtisíc eur.“

Podľa Chmeliara však ide hlavne o to, aby sa podobné veci v slovenskej hádzanej v budúcnosti nestávali.

„Vyjadrenie predsedu hracej komisie SZH po vzniknutých peripetiách po neregulárnom sedmičkovom vyvrcholení finále SP, vraj, hráči musia poznať pravidlá, rozhodcovia, delegát a supervízor už nie, vyzerá ozaj smiešne. Predstavitelia SZH pritom mali možnosti, ako tento škandál riešiť. Namiesto toho ale strčili hlavy do piesku, podľa mňa to ani nechceli. Je to smutné, pretože náš klub už roky ako jediný robí dobré meno slovenskej hádzanej na medzinárodnej scéne a takýto postoj si určite nezaslúžil.“

Riešenia podľa šéfa klubu sú

Miloslava Chmeliara sme sa opýtali, či svoj postoj k SZH a k slovenskej reprezentácii nezmenil.

„Nezmenil a za súčasnej situácie nevidím žiadny dôvod ho meniť, ani sa s niekým zo Slovenského zväzu hádzanej kvôli tejto téme stretávať. Opakujem to dookola a poviem to znova. Tatran Prešov nezakazuje hráčom klubu reprezentovať Slovensko, ako sa to snaží niekto takto interpretovať.“

Podľa majiteľa klubu sú tu tri základné varianty, s ktorými môžu hráči Tatrana vyrukovať.

„Môžu nám povedať, my nechceme vaše peniaze a pôjdeme reprezentovať. Aj s rizikom, že sa počas reprezentačnej akcie zraníme a v takom prípade počas maródky nebudeme v Tatrane poberať ani euro. Druhá možnosť je, že hráči sa dohodnú so SZH a ten sa zaviaže im uhrádzať mzdu počas reprezentačných akcií a refundovať ušlú mzdu v prípade ich zranenia. Tretiu alternatívu majú hráči tú, že sa vzdajú reprezentácie.“

Riešenia teda podľa Chmeliara sú. „Rozhodnutie je len a len na hráčoch, ktorým reprezentačný tréner pošle pozvánky.“

Ako to vidí vedenie SZH Bezprostredne po prepuknutí kauzy okolo neúčasti reprezentantov z Tatrana Prešov v slovenskej reprezentácii vydalo v apríli vedenie Slovenského zväzu hádzanej (SZH) vyjadrenie, z ktorého citujeme: „Slovenský zväz hádzanej rešpektuje klub Tatran Prešov ako aj všetky slovenské kluby, veď ony samotné tvoria SZH. Váži si účinkovanie Tatrana v Slovnaft handball extralige a tešia ho jeho úspechy na medzinárodnom poli, či už v Lige majstrov alebo v nadnárodnej SEHA lige. Postup jeho vedenia nás však veľmi mrzí. Poškodzuje dobré meno slovenskej hádzanej v celej Európe a ohrozuje účinkovanie národného tímu, aj prípravu tímu na domáci európsky šampionát, ktorý budeme hostiť spoločne s Maďarskom v roku 2022. Hráči prešovského Tatrana a reprezentanti Slovenska boli nútení vzdať sa reprezentácie, keď im vedenie klubu oznámilo, že počas reprezentačných zrazov im nebude vyplácaná mzda v klube a v prípade zranenia na reprezentačnej akcii ich Tatran nebude vyplácať počas celej doby liečenia. Na jednej strane síce vedenie deklaruje, že nikomu nebráni, aby do reprezentácie išiel, na druhej strane však ekonomickým tlakom reprezentovať hráčom bráni. Podotýkame ale, že len tým slovenským, zahraniční hráči takúto podmienku nemajú a môžu bez strachu reprezentovať vlastnú krajinu. Prvoradá úloha SZH ako aj trénera reprezentácie je pripraviť národný tím na domáci európsky šampionát v roku 2022. Pri takomto prístupe vedenia najúspešnejšieho mužského slovenského tímu sa však koncepčne pracovať nedá. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Je veľmi smutné, že na všetko doplatila reprezentácia Slovenska a reprezentanti Tatrana Prešov. Reprezentovať svoju krajinu je totiž najvyšší cieľ každého jedného hráča." (red)