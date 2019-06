Prešov musí platiť aj za prázdne byty. Poslanci menili pravidlá

Na Antona Prídavka by mali byť čoskoro obsadené.

22. jún 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Problém s nedostatočnou obsadenosťou bytov na Antona Prídavka by sa malo čoskoro vyriešiť.

Poslanci menili pozmeňovací návrh predošlého zastupiteľstva, ktorý vyradil množstvo uchádzačov o nájomné byty.

Poslanci schválili pozmeňovací návrh

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o prideľovaní bytov sa mení ani nie po roku od jeho schválenia.

Najzásadnejšou zmenou bolo prejdenie od systému žrebovania k poradovníkom pre čakateľov.

„Z pohľadu odboru sociálnych služieb sa nový spôsob prideľovania nájomných bytov javí ako dostatočne transparentná forma prideľovania nájomných bytov, preto aj predkladaný návrh zachováva tento postup prideľovania. Skúsenosti získané aplikáciou jednotlivých ustanovení predmetného všeobecne záväzného nariadenia priniesli so sebou potrebu toto všeobecne záväzné nariadenie novelizovať,“ píše sa v dôvodovej správe.

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa vo VZN upravovali rôzne formálne chyby, ale aj niektoré podmienky.

Medzi nimi bolo najzásadnejšie zrušenie pravidla, ktoré si poslanci odsúhlasili cez pozmeňujúci návrh ešte v septembri minulého roka pri prijímaní VZN.

Vtedajšia poslankyňa Katarína Ďurčanská z poslaneckého klubu Lepší Prešov do nariadenia navrhla požiadavku, aby uchádzač o byt mal trvalý pobyt na území mesta Prešov minimálne dva roky.

Toto pravidlo schválila väčšina poslancov z vtedajšieho zloženia mestského zastupiteľstva (5 poslancov sa zdržalo a dvaja nehlasovali).

Byty nedokážu obsadiť

Pravidlo však podľa radnice spôsobilo problém a po polroku to bola jedna z hlavných príčin, prečo sa obsadila asi iba tretina nájomných bytov na ulici Antona Prídavka.

Podľa vtedajšieho vyjadrenia mesta evidovali pred výstavbou bytov viac ako 200 žiadostí o mestské nájomné byty a po schválení nových pravidiel sa počet žiadostí znížil približne o polovicu.

Nízky záujem o byty na Antona Prídavka mohla zapríčiniť podľa radnice aj podmienka VZN uhradenia trojmesačného nájomného, či nevyhovujúca dispozícia bytov (žiadateľom mala prekážať prepojená kuchyňa s obývacou izbou).

„Stále máme v poradovníku viac ako 90 žiadostí. Skôr je potrebné prehodnotiť podmienky vo VZN, ktoré určujú podmienky prideľovania bytov, keďže stále máme pomerne veľkú skupinu občanov, ktorí napríklad nespĺňajú jednu zo základných podmienok, a to trvalý pobyt v meste Prešov viac ako dva roky,“ argumentovala koncom marca hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková.

Problém malo vyriešiť zrušenie podmienky o trvalom pobyte v meste minimálne dva roky, ktorá podľa dôvodovej správy „výrazne vymedzila možnosť žiadať o pridelenie nájomného bytu občanov mesta, ktorí v meste žijú a pracujú kratšiu dobu, príp. tých, ktorí tu v budúcnosti žiť chcú“.

Schválené pravidlo kritizoval aj poslanec Richard Drutarovský (PS a Spolu).

„Najväčší argument, prečo ideme meniť toto nariadenie je, že sme schválili diskriminačné pravidlo o trvalom pobyte cez poslanecký návrh. Napriek tomu, že sme si to vysvetlili, že je to diskriminačné, dvihli sa potrebné tri pätiny hlasov a ani pani primátorka nenašla silu a odvahu alebo nemala vedomosť, že to nie je v poriadku. Máme množstvo voľných nájomných bytov už asi pol roka. Pýtal som sa radnice, že koľko nás tento úlet na zastupiteľstve stál, keďže tieto byty sú kúpené za úver a je potrebné platiť energie a splátky,“ povedal Drutarovský, ktorý v septembri pozmeňovací návrh nepodporil.

Za prázdne byty treba platiť

Mesto kúpilo 68 nájomných bytov (8 jednoizbových bytov, 56 dvojizbových a 4 trojizbové) na ulici Antona Prídavka za vyše 3,7 milióna eur.

Peniaze sa vyskladali z troch zdrojov, a to z rozpočtu mesta 347-tisíc eur, dotácia ministerstva dopravy a výstavby 1,18 milióna eur a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania takmer 2,2 milióna eur, ktoré mesto bude splácať 30 rokov.

Podľa radnice je v súčasnosti obsadených 43 bytov na ulici Antona Prídavka z celkového počtu 68 a v poradovníku sa nachádza 11 žiadateľov.

„Je pravdou, že neobsadenie tých miest a potreba zmeny tohto nariadenia je

Prevzatie bytov po mesiacoch Október - 6

November - 0

December - 6

Január - 0

Február - 5

Marec - 5

Apríl - 5

Máj - 10

Jún - 6

Obsadených je 43 zo 68 bytov.

V poradovníku pre lokalitu A. Prídavka je zaradených 11 žiadateľov.

nutná, aby sme fakt obsadili z dôvodu, že my ročne splácame Štátnemu fondu rozvoja bývania vyše 84-tisíc eur a mesačne nám to vychádza 7 062 eur, ktoré je potrebné, aby mesto platilo. A platí sa to, či sú byty obsadené alebo neobsadené. Čím skôr sa to urobí a nadobudne právoplatnosť, tak to bude lepšie pre mesto,“ povedal hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst počas diskusie pri schvaľovaní zmien o prideľovaní nájomných bytov na júnovom zastupiteľstve.

V bytoch na Antona Prídavka je pritom najnižší nájom za jednoizbové byty 117,24 eura (rozloha 39,29 m²) a najvyšší nájom za trojizbový byt je 202,08 eura (rozloha 68,71 m²).

Za 2-izbové byty sa platí nájom od 125,89 do 177,65 eur (rôzne rozlohy bytov).

Keďže prvé byty sa začali prideľovať až na konci októbra (s mesačným odkladom pre neschválenie prvého návrhu v zastupiteľstve), každý mesiac prichádzalo mesto o tisíce eur, ktoré sa mohli hradiť z nájomného.

Za predpokladu plnej obsadenosti bytov by nájomníci všetkých bytov zaplatili spoločnú čiastku na nájomnom približne 10-tisíc eur.