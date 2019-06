Stredoškoláci zorganizovali festival pre spolužiaka v jeho ťažkom boji

V tomto roku pomôžu športovcovi s rázštepom chrbtice.

23. jún 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovský jednodňový, benefičný hudobný festival Gjarfest bude 26. júna 2019 v jazdeckom areáli na Sídlisku III.

Organizujú ho angažovaní študenti, ktorí už na predošlom ročníku dokázali vyzbierať tisíce eur pre svojho spolužiaka Samka.

Ten po vážnom úraze skončil úplne ochrnutý na invalidnom vozíku.

V tomto roku sa aj on zapojil do organizácie festivalu, aby mohol pomoc posunúť ďalej.

Bojovník Samo chce pomáhať z vďaky ďalej

Gjarfest aj tento rok prilákal zvučné mená kapiel ako Akustika (nominácia RHA na objav roka), Smola a Hrušky, Papyllon, Peter Bič projekt a FVLCRVM.

Benefičné hudobné podujatie je organizované študentmi pre všetkých.

Minulý ročník sa niesol v duchu pomoci spolužiakovi Samkovi.

„Samo mal pred nástupom na Gymnázium veľmi vážny úraz, po ktorom skončil ochrnutý na invalidnom vozíku. Tento incident mu štúdium nesmierne sťažil, no aj napriek tomu ho zvládol s absolútnou gráciou, keď každý rok prešiel s vyznamenaním. To neuniklo ani našej pozornosti a rozhodli sme sa mu pomôcť prekonať ťažké obdobie. Zorganizovali sme hudobný benefičný festival, ktorý mu priniesol výťažok viac ako 3 100 eur. Za tieto peniažky si Samo mohol dovoliť trojtýždňovú rehabilitáciu v Piešťanoch, ktorá mu v značnej miere pomohla zvýšiť hybnosť rúk aj napriek nepriaznivým prognózam lekárov,“ povedal jeden z hlavných organizátorov festivalu Ivan Leško.

Vzhľadom na úspech nultého ročníka sa rozhodli s pomocou touto formou pokračovať.

„Tento rok sa Samo z vlastnej iniciatívy a ako on hovorí - z vďaky, rozhodol túto možnosť posunúť ďalej a pridal sa do nášho organizačného tímu,“ povedal Ondrej Lukáč, rovnako člen organizačného tímu.

Napriek hendikepu športuje a zlaňuje z vrtuľníka

Organizátori festivalu chcú pomáhať aj tento rok.

Celý výťažok organizátori venujú Patrikovi Šimoňákovi, statočnému chalanovi, ktorý sa postavil svojmu osudu čelom a s úsmevom na tvári.

Napriek tomu, že sa narodil s rázštepom chrbtice, žije veľmi aktívne.

Štát mu situáciu vôbec neuľahčuje, naopak, Patrikovi a jeho mamke spôsobuje mnoho starostí.

„Na chrbte má 132 stehov, má ochrnuté nohy, okrem toho má veľa ďalších diagnóz a napriek tomu sa teší zo života. Pomôcť sme sa mu rozhodli najmä pre jeho zázemie. Žije s mamkou, ktorá je odkázaná na štát a ako dobre vieme, ten v takýchto prípadoch nie je veľkou oporou. Peniaze, ktoré mu poskytneme, použije na svoju liečbu a rozvoj svojho športového talentu,“ vyjadril sa Boris Jurič, člen organizačného tímu.

Patrik je veľkým športovcom a po vzore jeho mamky sa pravidelne venuje volejbalu a florbalu, avšak jeho snom je profesionálne sa venovať streľbe.

V minulosti sa stal dokonca aj najmladším členom profesionálneho hasičského zboru.

„Takisto sa veľmi rád zúčastňuje súťaží dobrovoľných hasičov, ktoré z času na čas fotí. Na vlastnej koži si vyskúšal zlanovanie z vrtuľníka, či štvrtého poschodia bytovky. Po osobnom stretnutí s Patrikom musíme povedať, že je to aj veľká osobnosť. Svoj údel nevníma ako hendikep, ale ako realitu, s ktorou žije. Žije s ňou tak, že by svojím pozitivizmom strčil do vrecka nejedného rovesníka,“ dodal Ďalší z organizátorov Damián Eliáš.

Okrem toho tento rok prinesie Gjarfest aj ďalšiu peknú myšlienku.

V spolupráci s Gymnáziom na Konštantínovej ulici bude na mieste vytvorený jednorazový second hand, ktorého výťažok poputuje taktiež na benefíciu.