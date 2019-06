Vážne pochybenia pri Cykloželezničke môžu Prešov pripraviť o milión z eurofondov

Radnicu tlačí čas, poslanci skritizovali postup.

1. júl 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Nad projektom Cykloželezničky visí množstvo otáznikov. Mesto Prešov možno bude musieť kvôli rôznym pochybeniam platiť státisíce, pričom pôvodne malo zaplatiť z vlastného rozpočtu 60-tisíc eur.

Stavba stále nie je skolaudovaná a radnicu už tlačí čas.

Stavba sa predražila takmer o polovicu

Stavebné náklady na dlho očakávanú Cykloželezničku boli pôvodne plánované na 1,5 milióna eur, ale verejným obstarávaním sa cena znížila na takmer 1,2 milióna eur s DPH.

Súťaž vyhrala rakúska spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá v súčasnosti opravuje aj prešovský zimný štadión.

Mesto po súťaži akceptovalo ponuku spoločnosti 1 187 988 eur s DPH, pričom 95 percent sa malo uhradiť z eurofondov.

Prešov by tak hradil podľa pôvodnej zmluvy za tento úsek približne 60-tisíc eur z vlastných zdrojov.

Stavebné práce sa začali ešte v máji minulého roka a pri poklepkávaní základného kameňa zhotoviteľ avizoval, že ak nenastanú nepredvídané okolnosti, stavbu dokončí ešte v jeseni 2018.

Podľa zmluvy sa stavba mala dokončiť do 18 mesiacov od podpisu zmluvy, teda približne do polovice septembra tohto roka.

Komplikácie však zrejme nastali a zhotoviteľ stavby si vyžiadal dodatok k zmluve o dielo za práce navyše. Dodatok počíta s navýšením sumy o 560-tisíc eur s DPH.

Pobúrení poslanci

Počas stavby sa menil aj stavebný dozor, čo vyvolalo ďalšie otázky, keďže sa tak udialo až po zriadení mestskej komisie pre posúdenie stavby.

Podľa vyjadrenia mesta bola pôvodnej spoločnosti vypovedaná zmluva údajne „z dôvodu nespolupráce, na základe ktorej nebolo možné ukončiť práce v zmysle zmluvy o dielo“.

Poslanci naprieč celým politickým spektrom kritizovali postup.

Do kauzy sa obulo zastupiteľstvo aj na poslednom zasadnutí, keďže poslanci mali schvaľovať navýšenie peňazí v rámci rozpočtových opatrení.

„Žasnem, to snáď nie je možné, že zhotoviteľ prevezme stavbu, začne budovať, zistí nedostatky, neviem kde bol náš dozor, a stavba pokračuje ďalej. Stavba mala byť zastavená a mali sme to doriešiť na mestskom zastupiteľstve. To si robí niekto z nás srandu, päťdesiat percent navyšujeme z danej čiastky naviac? A to len tak sa pokračovalo v stavbe?“ pýtal sa na zastupiteľstve poslanec Ľudovít Malaga (Smer-SD).