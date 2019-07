Cykloželezničku pri Prešove zatarasili. Starosta hovorí o agresívnych cyklistoch

Ohrozovať mali ľudí v Kokošovciach.

4. júl 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV/KOKOŠOVCE. V máji 2018 sa začala stavba dlho očakávanej Cykloželezničky z Prešova až do rekreačnej oblasti Sigord.

Plánovali ju dokončiť predčasne ešte v jeseni minulého roka, no vyskytli sa komplikácie.

Zhotoviteľ, firma Swietelsky Slovakia, si vyžiadal státisíce eur za práce navyše a spor sa ťahá už aj po súdoch.

V obci Kokošovce, cez ktorú nová cyklotrasa prechádza, však riešia ďalší osobitý problém.

Cyklisti sú pre zábrany nahnevaní

Cyklisti už po novom cyklistickom chodníku jazdia od minulého roka, aj keď ešte stále nie je technicky skolaudovaný a odovzdaný.

Mesto s firmou rieši spor o dofinancovaní ceny stavby, ktorá sa podľa požiadaviek zhotoviteľa navýšila o 560-tisíc eur.

Okrem tohto problému sa pred niekoľkými dňami objavili na cyklochodníku aj zátarasy, ktoré kritizujú cyklisti.

„Tohto roku som bol asi desaťkrát a ľudia tu chodia často. Doposiaľ tu žiadne zábrany neboli, tie sa objavili až tento týždeň. Všetko je dokončené, sú prázdniny, tak neviem, aké stavebné práce. Neviem si to vysvetliť, veď čo by to riešilo. Je to dokončené a stále je to bezpečnejšie ako ísť po ceste pre autá. Vrchol je, že tam niekto na chodníku spíli zdravý strom. Mne sa zdá, že to bolo úmyselne, lebo nebol zlomený,“ povedal nám jeden z cyklistov, ktorí obišli zábranu a pokračovali po cykloceste na Sigord.

Stavba ešte nie je skolaudovaná

Cyklisti sa zhodujú, že Cykloželeznička je dobrý projekt, no sprevádza ho množstvo komplikácií, ku ktorým sa pridali po novom aj zátarasy.

„Vzniknutá situácia nás mrzí, najmä kvôli cyklistom, no akceptujeme právo stavebníka umiestniť zátarasy, vzhľadom na to, že stavba cyklochodníka ešte nie je skolaudovaná a odovzdaná do užívania," reagovalo mesto na zátarasy.

„Nech to mesto vysporiada čím skôr. Niečo sa spraví pozitívne a hneď je to zahatané. Kopu ľudí tu chodí. Cykloželeznička je perfektná vec, ale malo to byť vysporiadané a všetko v poriadku,“ zhoduje sa skupina cyklistov.

Podľa nich by mohlo ísť o formu nátlaku stavebníka na vyplatenie peňazí navyše a vinu pripisovali aj mestu, že situáciu dostatočne nerieši.

Starosta: Došlo aj k fyzickým napadnutiam

Tieto teórie však vyvracia starosta obce Kokošovce Miroslav Skička (nezávislý).

Ako nám potvrdil, o zriadenie zátarás požiadala obec priamo stavebníka pre konflikty na neskolaudovanej cykloceste.