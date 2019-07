Pláž, wellness aj plávajúca sauna. Tak by mohla vyzerať prešovská Delňa

Súťažilo osem návrhov, vyhral projekt architektonického štúdia Atrium.

8. júl 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov prednedávnom vyhlásilo architektonickú súťaž na návrh riešenia prírodného kúpaliska Delňa ako pokračovanie zveľaďovania tohto areálu.

Cieľom súťaže bolo nájsť najlepšie a najvhodnejšie využitie celého areálu prírodného kúpaliska spolu s parkovacími plochami, cyklochodníkmi, pešími chodníkmi a zastávkami MHD.

„Delňa by mala dostať nový šat a najmä také vybavenie, ktoré vedia návštevníci využiť pri oddychu celoročne, či už hovoríme o športoviskách, detských a workoutových ihriskách, oddychových zónach, ale aj pri úplne praktických súčastiach ako sú sociálne zariadenia,“ informovala pri spustení súťaže hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková.

Do súťaže bolo zapojených osem návrhov a spomedzi nich vyhral návrh architektonického štúdia Atrium.

„Prináša v našich podmienkach výrazný invenčný prístup k riešeniu, ktoré má v prípade realizácie vysoký predpoklad prínosu i v širšom regionálnom a nadregionálnom kontexte,“ zhodnotila víťazný návrh odborná porota.

Pľúca Prešova

Podľa poroty víťazný návrh prináša čistý koncept, ktorého hlavnú os tvorí východo-západná pešia a obslužná trasa vedená od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže.

Architekti označili filozofiu návrhu ako dva svety - Pľúca Prešova.

„Ocitáme sa na mieste, kde to najdôležitejšie už dávno je. Vodná plocha a park obklopený zeleňou. Najdôležitejším krokom by preto mala byť snaha dať tieto dva fenomény do takého technického stavu, že sa stanú lákadlom pre ľudí z Prešova i širokého okolia. Do tejto prírodnej duality (park/voda) vstupujeme jednoduchou, no presvedčivou architektúrou," opisujú architekti v návrhu.

Pri vstupe sa počíta s obnovou otočne autobusov a vytvorením vstupného objektu do areálu, kde by sa mala nachádzať vrátnica, parkovanie pre bicykle, terasa budúceho hotela či gastronomická prevádzka.

Navrhli aj plávajúcu saunu

Návrh rozdeľuje areál na časť krátkodobej – dennej rekreácie a oddychu a pobytovej zóny s chatovou osadou a kempingom v zeleni.