Začína nová edícia Slovnaft Cupu, o trofej zabojuje 53 tímov z východu

Na úvod pútajú pozornosť derby súboje.

20. júl 2019 o 0:00 Daniel Dedina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hoci úvodné kolo regionálnych futbalových súťaží je naplánované až na budúci víkend, mnohé tímy absolvujú ostrý štart do sezóny už teraz.

Bohatou porciou zápasov prvého kola totiž začína 51. ročník Slovenského pohára vo futbale – Slovnaft Cup.

Medzi plejádou prihlásených celkov nechýba ani početná enkláva z východu republiky.

O cennú trofej, ktorú po finálovom víťazstve nad Žilinou obhajujú futbalisti Spartaka Trnava, zabojuje až 53 východniarskych tímov.

Najväčším lákadlom pre kluby z nižších súťaží je možnosť privítať v ďalšej fáze Slovnaft Cupu niektorého zo slovenských futbalových gigantov.

Takýto súboj je zväčša sviatkom pre celú dedinu či mesto.

Lipany do tretice so Žilinou?

Hneď úvodné kolo, v ktorom platí regionálny princíp, spárovalo dohromady 22 východniarskych dvojíc.

Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na viacero zaujímavých derby.

V každom regióne si môžu vyhliadnuť ten svoj „naj“ súboj.

Z celkového pohľadu sa vyníma konfrontácia, v rámci ktorej pricestujú do Kračúnoviec hráči z ihriska, čo by kameňom dohodil, z Giraltoviec.

Prekvapí stabilný účastník IV. ligy Sever, v ktorého kádri sa v posledných rokoch nachádzali aj hráči s giraltovskou minulosťou, svojho treťoligového soka?

Zaujímavosťou je tiež to, že ak Lipany prejdú cez Spišskú Belú, nováčika IV. ligy Sever, tretíkrát za posledné štyri roky sa postavia zoči-voči Žiline.

Najpútavejším súbojom prvého kola Slovnaft Cupu je duel dvoch okresných miest, Sabinova so Stropkovom.

Tímov, ktorých dlhodobé súperenie v tretej lige sa po vypadnutí Sabinovčanov na istý čas prerušilo.

Teraz k nemu dôjde v pohári.

Na víťaza čaká Poprad

„Príprava bola veľmi krátka, zápas so Stropkovom bude jej vrcholom a generálkou na štvrtú ligu. V nej máme pre túto sezónu cieľ skončiť do piateho miesta a do dvoch rokov by sme sa radi vrátili do vyššej súťaže. Ak chceme treťoligovým mužstvám konkurovať, doma ich musíme poraziť,“ netají ambiciózny prezident MFK Slovan Sabinov Šimon Vaňo.

Klub prešiel v uplynulom období zmenami.

Podľa Vaňa sa v ňom snažia navodiť rodinnú klímu, aktívnejší sú aj na sociálnej sieti.

Káder mužstva je na podobnej úrovni ako počas úspešnej jarnej časti.

Pribudli doň tri posily a zhruba rovnaký počet hráčov odišiel.

„Zápas v Sabinove berieme ako keby už bol majstrovský. Máme trocha problémy so zostavou, niektorí hráči ešte nie sú administratívne doriešení, alebo sú v zahraničí. Stále ladíme formu a verím, že do sezóny vykročíme správnou nohou,“ vraví tréner i konateľ MŠK Tesla Stropkov Ľubomír Reiter.

Z Rakúska sa do klubu vrátil Milan Harvilko, ktorý v najvyššej súťaži hrával za Dubnicu i Podbrezovú, zo západného Slovenska Peter Teraz i Jakub Kimák.

V Stropkove pokračuje Matúš Štefančík, jeho hosťovanie z Vranova sa zmenilo na prestup.

Pavúk pre úvodné kolá Slovnaft Cupu je známy.

Víťaz tohto súboja vyzve Poprad, ktorému naposledy len o chlp ušiel postup do Fortuna ligy.

„Určite to je pre nás motivácia. Povedal by som, že dokonca hlavný motív. Veď ako často si môžu naši chlapci merať sily s profesionálnymi futbalistami?“ rečnícky sa pýta Vaňo.

Stropkovčania sa na to dívajú trochu inak.

„Pre nás trénerov i hráčov to motivácia je. Pre ľudí ale nejde až o také lákadlo. Keby sme narazili na ligové mužstvo, bolo by to iné,“ priznáva Reiter.

Prvé kolo Slovnaft Cupu 2019/20 – zápasy východniarov Sobota o 17.00 hod.: Kamenica n/C – Snina, Seč. Polianka – Bystré. Nedeľa o 16.00 hod.: Jasenov – Strážske, o 17.00 hod.: Stakčín – Belá n/C, Ptičie – Medzilaborce, Sačurov – Vranov n/T, Kračúnovce – Giraltovce, Budkovce – Kalša, Ždaňa – Čaňa, Koš. N. Ves – Kechnec, Čečejovce – Ťahanovce, Poproč – Medzev, Geča – TU Košice, Levoča – Sp. Podhradie, Harichovce – Rudňany, Hrabušice – V. Lomnica, Ľubica – St. Ľubovňa, Sp. Belá – Lipany, Sabinov – Stropkov, Široké – Šar. Michaľany, Demjata – Fintice, o 17.30 hod.: V. Šariš – Gerlachov. Krh. Podhradie a Gelnica postupujú bez boja.