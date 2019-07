V prešovských mestských lesoch sa vraj vytvorila najväčšia čierna skládka na Slovensku

Kamenivo z razenia tunela využili na lesné cesty.

20. júl 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Kauza vyvážania kameniva do mestských lesov opäť pokračuje a prípad rieši aj prokuratúra a polícia.

Nové video a kritika Prešovčana Ondreja Mateja vyvolala na sociálnych sieťach obrovskú odozvu a znepokojenie zo strany mnohých obyvateľov mesta.

Radnica tvrdí, že ide o poplašné správy a pripája sa aj odbor životného prostredia.

Najväčšia skládka odpadu na Slovensku

Bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a neúspešný kandidát na primátora mesta Prešov Ondrej Matej (Doprava) nahral na sociálnu sieť video, kde kritizuje vývoz rúbaniny z tunela do mestských lesov.

Video má na svojom konte viac ako 30-tisíc pozretí.

„Zhotoviteľ stavby tunela len využilo situáciu, ktorú mu umožnil vlastník lesov mesto Prešov, spraviť takúto skoro betónovú cestu. Došlo tu k dvom veciam. Na tomto približne päťkilometrovom úseku, ktorý prejdeme, bolo navezených približne 150-tisíc ton tohto materiálu, čím pri priemernej cene sedem eur za uskladnenie na skládke zhotoviteľ ušetril 1 050 000 eur. A to je len jeden malý úsek Malkovskej hôrky,“ opisuje vo videu Ondrej Matej.

Matej je presvedčený, že v prešovských mestských lesoch vznikla najväčšia čierna skládka v histórii Slovenskej republiky.

Kritizuje aj výrub niekoľko kubíkov zdravých stromov.

„Po prvom medializovaní tohto problému bolo povedané, že o nič nejde a dá sa to do pôvodného stavu. Ten pôvodný stav si predstavujú tak, že sa sem naváža hlina a využíva sa, aby sa zakamufloval tento obrovský podvod,“ vysvetľuje Matej.

Ďalej upozorňuje, aby tam ľudia nechodili s deťmi, lebo „materiál sa mení na tekutý piesok, ktorý vdychujete a ten prach je sto metrov od nás rozptýlený aj po poraste, ktorý bude vyschýnať“.

Podľa neho nejde o žiadne spevňovanie lesných ciest, ale o vytvorenie čiernej skládky, kde na jedno miesto naviezli jeho odhadom 300-tisíc ton odpadu.

Primátorka: Stop poplašným správam

Na celú situáciu zareagovala aj primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH) na svojej sociálnej sieti.

„Stop poplašným správam,“ reagovala primátorka.

Podľa nej situáciu v Mestských lesoch neustále monitorujú a po kontrole sa presvedčili, že práce na kultivácii lesných plôch pokračujú.

„Spodná vrstva ciest je vysypaná prírodným materiálom z hornín tunela a vrchná časť je postupne prekrývaná prírodnou zeminou. Geochemický a petrografický rozbor potvrdil nezávadnosť týchto hornín. Pri úprave okrajov ciest realizujeme aj nové vodozádržné rigoly a terénnymi úpravami vzniknú kilometre nových lesných ciest a chodníkov,“ reagovala primátorka.

Upozornila, že po okrajoch násypov vysádzajú aj nové ihličnaté a listnaté dreviny a v pláne je aj vybudovanie rozhľadne a viacerých altánkov pre odpočinok.

„Spoločne s Technickými službami mesta Prešov, a.s. je našim cieľom udržiavať les v takom stave, aby plnil všetky svoje funkcie a bol prístupný pre všetkých. Ospravedlňujeme sa za dočasný nekomfortný stav v našich lesoch,“ dodala primátorka.

Érsék: Chýbalo len povolenie

Národná diaľničná spoločnosť ešte v marci reagovala, že materiál vyvezený z tunela slúži v prvom rade pre potreby stavby a v prípade prebytku nakladá NDS s materiálom efektívne a hospodárne.

Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin povedal, že sa jedná o konkrétnu úsporu peňazí pre štát, a zároveň aj o pomoc mestu Prešov pri vytváraní lesných ciest.

„Keď sa podpisoval kontrakt na túto stavbu, tak minister deklarov aj to, že bude hľadať so zhotoviteľom nejaké možné finančné úspory. Toto je konkrétne jedna z nich. Sú to reálne ušetrené peniaze štátu,“ reagoval v marci Ďurišin.

Ako vtedy vysvetlil, zlyhali administratívne postupy, kedy si nepočkali na potrebné povolenie.

Vývoz kameniva komentoval neskôr aj minister dopravy Árpad Érsek (Most-Híd) pri slávnostnom prerazení tunela v júni.

Polícia v tom čase už začala trestné stíhanie, keďže vývoz kameniva z tunela sa konal bez povolenia a bez zmluvy.

„Pokiaľ to šetrí polícia, tak na to je tam, aby to šetrila. Ja mám informáciu, že chýbalo tam povolenie, ktoré sa potom vydalo a tá kamenina sa dostala do prírody tam, kde patrí,“ reagoval minister.

K prípadu sa vtedy vyjadril aj generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin podľa ktorého je plne zodpovedný za nakladanie s rúbaninou z tunela.

„Je potrebný súhlas kompetentných orgánov, ktoré ich vydávajú zhotoviteľovi. My keď sme sa dozvedeli o tom, že sa toto stalo, dali sme pokyn na zastavenie prác. Keď sa niekto dopustí nejakého trestného činu, nech si zodpovedá za to, čo spravil. NDS neurobila žiadnu chybu, nie sme si toho vedomí a keď sa bude pýtať polícia, nech sa pýta,“ povedal vtedy Ďurišin.

Cesty sa ešte upravujú

Národná diaľničná spoločnosť už pred niekoľkými mesiacmi upokojovala, že na vyvezený materiál boli urobené skúšky, ktoré potvrdili vhodnosť materiálu na jeho využitie na opravu ciest a budovanie násypov.

Ako informovali, materiál nemôže uškodiť lesu a prírode, keďže pochádza z jeho pôvodnej lokality.

Podľa Ondreja Mateja však napriek tomu materiál nie je vhodný, keďže podľa neho nebude prepúšťať vodu a nevyriešia to ani rigoly.

„Neklamte prosím, žiadne nové cesty a lesné chodníky v danej lokalite nevznikli. Len sa prekryli tie staré! Z prekrásnej lesnej 2 – metrovej cesty ste umelo spravili až takmer 7- metrovú širokú diaľnicu. Teraz sa to bohužiaľ umelo snažíte zakryť ornicou,“ reagoval na Turčanovú Matej.

Podľa Mestských lesov je cieľom skultivovať plochy zarastené náletovými drevinami, ich vyrovnanie a sprístupnenie a tým aj možnosť bezplatne vytvoriť podmienky pre tvorbu rekreačného priestoru.

Pripúšťajú, že v súčasnosti počas prebiehajúcich prác sa môžu vznikajúce cesty javiť ako široké, avšak zdanie je podľa nich výsledkom technologického postupu.

V konečnom dôsledku majú vzniknúť v mestských lesoch okrem spevnených ciest aj plochy so záchytnými zónami pre turistov, oddychové plochy a informačné tabule.