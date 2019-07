Stacionár v Šarišskom Štiavniku po kontrole dočasne zavreli

Riaditeľka si chce počkať na výsledky, ministerstvo hovorí o falšovaní.

22. júl 2019 o 17:13 SITA

ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK. Najväčšie nedostatky zistené pri kontrolách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR v denných stacionároch v Prešovskom kraji sa týkali neziskovej organizácie Jar života zo Svidníka.

Tá prevádzkuje dva stacionáre - v Giraltovciach a Šarišskom Štiavniku v okrese Svidník s celkovou kapacitou 70 miest.

Práve v druhom dennom stacionári určenom pre 30 klientov podľa výsledkov kontroly falšovali ich dochádzku. Prevádzku zariadenia jeho riaditeľka dočasne prerušila.

Ministerstvo: Falšovanie priznali

Ako informoval minulý týždeň na tlačovej besede štátny tajomník MPSVaR Branislav Ondruš, neverejný stacionár Jar života zo Svidníka deklaroval 25 registrovaných klientov, pri kontrole však nenašli žiadneho.

Súvisiaci článok Spišská katolícka charita: Mŕtve duše v stacionároch nemáme Čítajte

Na mieste boli počas kontroly prítomní z 10 registrovaných zamestnancov štyria, tí však mená ostatných údajných zamestnancov nepoznali.

Štatutárka zariadenia nakoniec podľa Ondruša priznala falšovanie štatistík.

„Následne povedala, že činnosť zariadenia ukončí, aby nemuseli vracať peniaze," povedal na tlačovej konferencii Ondruš.

Ministerstvo doplnilo, že monitoring v zariadení vykonali 11. a 12. júna.

Deň predtým vykázalo zariadenie 22 prijímateľov, 13. a 14. júna žiadneho.

„Od 17. júna do konca mesiaca, keď už (štatutárna zástupkyňa – pozn. SITA) vedela, že nie sme na monitoringoch, vykázala prítomnosť prijímateľov sociálnej služby v počte od 15 do 26,“ uviedlo ministerstvo.

Riaditeľka dôvodí dovolenkami

Štatutárna zástupkyňa a riaditeľka neziskovej organizácie Jar života Daniela Macáková predložené výkazy zdôvodnila tým, že v danom týždni mali zamestnanci v zariadení dovolenku.

„Tým, že sa takto kontrola vyjadrila, dala som zamestnancom dovolenku do konca týždňa, aby sme vedeli, ako budeme ďalej postupovať. Rozhodli sme sa nakoniec, že od 1. júla prerušíme činnosť, aby nám nevznikali náklady, keďže zatiaľ nemáme žiadne rozhodnutie z ministerstva, iba informácie z médií. Budeme čakať, ako bude ministerstvo ďalej postupovať,“ uviedla Macáková s tým, že o prerušení činnosti informovali aj Prešovský samosprávny kraj.

Niektorí zamestnanci si od 1. júla nútene čerpajú dovolenky, ďalší pôsobia v Giraltovciach.

Ak by ďalej zariadenie v Šarišskom Štiavniku nepokračovalo, ohrozené sú podľa nej asi tri pracovné miesta.

„Ostatní by podľa úväzkov zrejme pokračovali v Giraltovciach, ak s tým budú súhlasiť,“ dodala.

Priznanie poprela

Macáková zároveň poprela tvrdenia o priznaní falšovania údajov.

„To, že oni v danej chvíli nenašli klientov, neznamená, že tu nechodia a neposkytuje sa im daná služba. Boli tu iba v jednom úseku dňa, pritom sa tu ľudia striedajú,“ uviedla na margo kontroly.

„Klienti nemajú do zariadenia prečo chodiť každý deň. Majú mať minimum 80 hodín počas mesiaca,“ dodala.

Podľa nej sa tiež pracovníci ministerstva zamerali iba na kontrolu dochádzky, no nekontrolovali činnosti, ktoré s klientmi robia, ako je sociálna rehabilitácia, ergoterapie a fyzioterapie.

Ministerstvo reagovalo, že stacionár navštívilo v čase, keď sa klienti bežne v zariadení nachádzajú.

„Bolo to vždy počas dňa, teda nie ráno ani neskôr poobede, keď v iné dni je o tomto čase prítomných podľa dochádzky mnoho prijímateľov sociálnej služby,“ uviedlo ministerstvo.

Rodinní príslušníci

Rezort práce a sociálnych vecí zároveň upozornil aj na zamestnávanie rodinných príslušníkov v danom zariadení.

„Táto nezisková organizácia je ukážkovým príkladom rodinného podniku, keďže zamestnáva štyroch rodinných príslušníkov. Okrem iného štatutárna zástupkyňa je podľa údajov Sociálnej poisťovne zamestnaná aj v Poliklinike Giraltovce ILB, s. r. o.“ informovalo ministerstvo.

Macáková v tom ale problém nevidí, keďže všetci si svoje pracovné úlohy plnia.

„Ak si zriadite neziskovú organizáciu, zoberiete si do nej cudzích ľudí, alebo tých, ktorým môžete dôverovať? Manžel robí normálne, kontrola ho stretla. Dcéra pracuje na vytváraní dokumentov kvality a nevesta je aktuálne od minulého roku na materskej dovolenke. My ju vykazovať musíme. Pri celkovo 16 zamestnancoch (v Giraltovciach aj Šarišskom Štiavniku - pozn. SITA) si nemyslím, že by išlo o rodinný podnik,“ uviedla riaditeľka, ktorá reagovala aj na obvinenie o druhom zamestnaní.

„Na poliklinike mám skrátený úväzok. Myslím si, že nie som jediná, ktorá má dve zamestnania,“ dodala.

Zistili pochybenia

Ministerstvo si počas kontrol počas júna a júla posvietilo na 52 denných stacionárov a konštatovalo porušenie pravidiel vo viac ako polovici neverejných denných stacionárov.

Najčastejšie sa týkali falšovania dochádzky klientov, opakovanej neprítomnosti zamestnancov, ale aj poskytovania len čiastočných služieb namiesto celodennej starostlivosti.

V prípade verejných zariadení odhalili pochybenia v necelej tretine z nich.

„Ide o zneužitie 569-tisíc eur, ktoré boli vyplatené za prvé dva štvrťroky 2019 tým zariadeniam, kde bude ukončené financovanie sociálnej služby na ďalšie obdobie tohto roka na základe závažných porušení zmluvy a zákona o sociálnych službách,“ upozornilo ministerstvo.

Ako dodalo, neziskovej organizácii Jar života za prvé dva štvrťroky vyplatili príspevok vyše 92 200 eur.



Štátny tajomník Branislav Ondruš v tejto súvislosti apeloval aj na vyššie územné celky, aby sprísnili vlastné kontroly týchto zariadení.

„Drvivá väčšina našich odhalení je porušenie podmienok registrácie," povedal Ondruš.

Kraj: Nemôžeme kontrolovať

Za registráciu stacionárov zodpovedajú práve samosprávne kraje.

Ako v reakcii uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, denné stacionáre spadajú do originálnych kompetencií obcí, financuje a kontroluje ich priamo ministerstvo a kontrolné mechanizmy vyšších územných celkov sú v tomto smere oklieštené.

„Zistené porušenia v denných stacionároch uvádzané MPSVaR súvisia s porušeniami pravidiel zmluvného vzťahu daného poskytovateľa sociálnej služby priamo s ministerstvom v súvislosti s poskytovaným finančným príspevkom,“ uviedla Jeleňová.

Ako dodala, samosprávam na kontrolu chýbajú reálne zákonné nástroje. Týka sa to najmä kontroly zamestnancov.

„Na kontrolu zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby je potrebná súčinnosť Sociálnej poisťovne, a jediným subjektom, ktorý sa dostane k týmto údajom, je ministerstvo,“ uzavrela hovorkyňa.



Na Slovensku je momentálne registrovaných 215 denných stacionárov pre 4 190 klientov.

V Prešovskom kraji evidujú 97 denných stacionárov s 2 147 miestami. Úlohou zariadení je starať sa o klientov v priebehu dňa, v nočných hodinách sú doma alebo v spoločnosti príbuzných.

Štát denným stacionárom prispieva od 70 do 364 eur na klienta za mesiac, pričom táto čiastka závisí od stupňa jeho odkázanosti.